Hanoi Centre khai trương, điểm hẹn của giới trẻ và không gian mua sắm mới tại Hà Nội

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Hà Nội, Hanoi Centre nhanh chóng ghi dấu ấn trên bản đồ mua sắm và giải trí của Thủ đô với tổ hợp 5 tầng quy tụ gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nhiều mô hình cửa hàng và không gian trải nghiệm lần đầu xuất hiện như cửa hàng BERSHKA đầu tiên tại Việt Nam, adidas Brand Center duy nhất miền Bắc, BOSS Flagship, POP MART Flagship,... đã góp phần tạo nên sức hút khác biệt cho điểm đến này.
Trước lễ khai trương chính thức, Hanoi Centre đã đón hơn 2 triệu lượt khách, trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.
Bên cạnh hệ sinh thái mua sắm đa dạng, Hanoi Centre còn được yêu thích nhờ không gian kiến trúc hiện đại, các khu vực trải nghiệm được đầu tư chỉn chu cùng nhiều góc check-in mang dấu ấn riêng.
Trong những ngày cuối tháng 6, Hanoi Centre liên tục gây tò mò với hình ảnh xe buýt 2 tầng mang nhận diện nổi bật xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nhà hát Lớn, Văn Miếu, Cột cờ Hà Nội hay Bưu điện Hà Nội, đi kèm các hoạt động tương tác cùng quà tặng tại những điểm đến mang tính biểu tượng như Ga Cát Linh, Nhà thờ Lớn, Hoàng Thành Thăng Long. Trung tâm cũng khoác lên diện mạo mới với chiếc đồng hồ cát khổng lồ tại 175 Nguyễn Thái Học, không ngừng thu hút sự quan tâm của công chúng.
Ngày 2/7, Hanoi Centre mở màn với không khí sôi động khi đông đảo người dân đổ về từ sớm để trải nghiệm và tham gia các hoạt động tại trung tâm thương mại. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật tại Quảng trường Trung tâm (Central Square), nơi cây đa 140 năm tuổi hiện diện như một biểu tượng kết nối các lớp thời gian.
Thông qua sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, hiệu ứng và ngôn ngữ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện hành trình chuyển mình của số 175 Nguyễn Thái Học - một địa danh mang nhiều kỷ niệm với người dân Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về một điểm hẹn mới được hình thành trên nền những giá trị đã đồng hành cùng Thủ đô qua nhiều thế hệ.
Tại Lễ Khai mạc, ông Joseph Low – Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Việt Nam, Keppel cho biết: “Sự kiện chính thức khai trương Hanoi Centre là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với dự án bán lẻ mang tính biểu tượng này mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Keppel trong việc phát triển những điểm đến bán lẻ cao cấp tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng Hanoi Centre sẽ trở thành một điểm hẹn sôi động, nơi mọi người có thể kết nối, khám phá và tạo nên những dấu ấn đáng nhớ qua nhiều thế hệ – đúng với tinh thần ‘Tâm điểm thời đại’.”.
Khu vực nhận quà cũng ghi nhận lượng lớn người xếp hàng từ sớm để nhận túi tote phiên bản giới hạn của Hanoi Centre cùng voucher mua sắm và quà tặng độc quyền từ hơn 20 thương hiệu trong ngày đầu khai trương. Bên cạnh đó, các điểm check-in, hoạt động tương tác và khu mua sắm bên trong Hanoi Centre duy trì không khí sôi động và đầy hứa hẹn cho những ai ghé thăm trung tâm thương mại trong dịp khai trương.
Xuyên suốt tháng 7, Hanoi Centre sẽ tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động và ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Nổi bật là Điểm hẹn thời trang – sàn diễn đa dạng phong cách quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang nổi bật trong nước và quốc tế như Bershka, ZARA, Urban Revivo, DEZUS, D.Chic… vào ngày 4/7, cùng các chương trình như hội chợ văn hoá, lễ hội âm nhạc, chương trình dẫn đầu chi tiêu dành cho khách hàng thành viên với quà tặng giá trị đến từ các thương hiệu OGAWA, UNIQLO, YSL, Pandora, Annam Gourmet,......
Song song với đó, nhiều gian hàng tại trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động tương tác và quà tặng dành riêng mừng khai trương, tiêu biểu như MUJI - thương hiệu bán lẻ Nhật Bản về phong cách sống, Supersports - chuỗi bán lẻ đồ thể thao quốc tế, Face Wash Fox, IJC và Homechef.
Hơn cả một trung tâm thương mại, Hanoi Centre hướng tới vai trò của một điểm hẹn văn hóa mới giữa lòng Hà Nội – nơi mua sắm, giải trí được kết hợp trong một không gian kết nối cộng đồng. Sau khi chính thức khai trương, định hướng này đã và đang từng bước được hiện thực hóa thông qua chuỗi sự kiện, hoạt động trải nghiệm và các chương trình gắn kết cộng đồng liên tục được làm mới dành cho người dân Thủ đô.
Sức hút của Hanoi Centre sẽ tiếp tục được lan tỏa với hàng loạt chương trình ưu đãi và khuyến mại độc quyền diễn ra xuyên suốt tháng 7/2026. Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm, hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm sắc màu và khám phá những tọa độ mới mẻ tại đây trong những ngày tiếp theo.
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