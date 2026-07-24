HDS gia nhập nhóm công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, lợi nhuận quý 2/2026 gấp gần 4 lần cùng kỳ

Ngày 23/7/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities – HDS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.118 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm công ty chứng khoán có lãi nghìn tỷ theo quý và gấp gần 4 lần mức 284 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Đây là quý có kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của HDS, diễn ra trong bối cảnh công ty vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh tại hai hạng mục giải thưởng quốc tế.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU VƯỢT XA CHI PHÍ

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2026, doanh thu hoạt động của HDS đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động giảm 15%, xuống còn 185 tỷ đồng. Nhờ đó, HDS đạt 1.118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 293%; lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng 296% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, phần lợi nhuận đã thực hiện trong quý 2 đạt 975 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với 142 tỷ đồng lợi nhuận chưa thực hiện; lũy kế 6 tháng, hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 1.351 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, cho thấy kết quả kinh doanh trong kỳ chủ yếu đến từ các giao dịch, nghiệp vụ đã ghi nhận thực tế, bên cạnh phần đóng góp từ đánh giá lại giá trị tài sản tài chính.

Động lực chính cho mức tăng trưởng đột phá của HDS trong quý 2/2026 đến từ mảng nghiệp vụ bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán, với doanh thu đạt 601 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần mức 57,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước phản ánh năng lực tư vấn và thu xếp vốn ngày càng được thị trường ghi nhận. Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 543 tỷ đồng, gấp 2,64 lần so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Đồng thời, theo dữ liệu từ FiinPro-X, HDS là công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất toàn ngành trong hai năm liên tiếp: ROE năm 2024 đạt 25% và năm 2025 đạt 33%, dẫn đầu trong nhóm hơn 80 công ty chứng khoán được thống kê. Đây là kết quả của chiến lược sử dụng vốn hiệu quả, song hành cùng đà tăng trưởng lợi nhuận liên tục qua các năm. Tính theo 12 tháng gần nhất (đến hết quý 2/2026), HDS tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về ROE, đạt 32%.

MỞ RỘNG MẠNH QUY MÔ TÀI SẢN, CỦNG CỐ NỀN TẢNG VỐN

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HDS đạt gần 20.264 tỷ đồng, tăng 175% so với cuối quý 1/2026. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 13.419 tỷ đồng, tăng 257% so với cuối quý trước, chủ yếu nhờ vốn điều lệ được bổ sung. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 602 tỷ đồng, tăng 158% so với cuối quý trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng giá trị hợp lý các tài sản tài chính tại cuối Quý II đạt hơn 18.797 tỷ đồng, tăng 186% so với cuối quý trước. Trong đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá trị hợp lý khoảng 10.251 tỷ đồng, cao hơn khoảng 174 tỷ đồng so với giá gốc; trái phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 87% danh mục này, tương đương hơn 8.935 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 2.746 tỷ đồng, tăng 42% so với cuối quý trước, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên ba tháng.

Hoạt động cho vay cũng mở rộng đáng kể: các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 120% so với cuối quý trước; riêng dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 5.288 tỷ đồng, tăng 101%.

Trên nền tảng vốn được củng cố, HDS đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và định vị theo mô hình công ty chứng khoán công nghệ, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) làm trụ cột vận hành, từ tối ưu sản phẩm, dịch vụ đến nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất phương án tăng vốn, HD Securities chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB), qua đó được hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái tài chính - công nghiệp của HD Financial Group (HDFG) và Tập đoàn Sovico.

Việc trở thành một phần trong cấu trúc tập đoàn giúp HDS gia tăng năng lực tiếp cận nguồn vốn, mở rộng tệp khách hàng thông qua mạng lưới khách hàng sẵn có của HDBank, đồng thời tận dụng nền tảng công nghệ, dữ liệu và uy tín thương hiệu chung trong hệ sinh thái để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

ĐƯỢC VINH DANH TẠI GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ ABF AWARDS 2026

Kết quả kinh doanh tích cực của HDS diễn ra cùng thời điểm công ty được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng tại Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards 2026: “Securities House of the Year – Vietnam” và “Sustainability Bond of the Year – Vietnam”, ghi nhận vai trò dẫn dắt của HDS trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong mảng trái phiếu doanh nghiệp, HDS tiếp tục giữ vị thế Top 2 công ty tư vấn trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng tại Việt Nam, với giá trị tư vấn và cấu trúc phát hành đạt khoảng 34.740 tỷ đồng, phân phối hơn 73.000 tỷ đồng trái phiếu tới nhà đầu tư. Toàn bộ trái phiếu do công ty phân phối được thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư, thể hiện năng lực thẩm định và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Thêm vào đó, Asian Banking & Finance nhận định HDS đã đạt được tăng trưởng và lợi nhuận ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, nhờ vào sự tập trung vào “thực thi kỷ luật, quản trị rủi ro và dịch vụ hướng đến khách hàng”. Bên cạnh đó, ABF ghi nhận những đầu tư liên tục của HDS vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và quản lý tài sản đã củng cố vị thế của công ty như một tổ chức tài chính đẳng cấp quốc tế.