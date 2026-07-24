Nhân sự ngành kế toán, kiểm toán vẫn "đắt giá" giữa thời AI

Nhu cầu tuyển dụng lao động quý 2/2026 có sự dịch chuyển động lực giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khi Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng tuyển dụng, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc…

Doanh nghiệp tại Hà Nội tham gia tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Nhật Dương.

Theo dữ liệu từ Báo cáo Thị trường tuyển dụng quý 2/2026 vừa phát hành của VietnamWorks – nền tảng tuyển dụng trực tuyến, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục sôi động với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong quý 2/2026, song tốc độ tăng trưởng tuyển dụng không diễn ra đồng đều ở các nhóm ngành.

SỰ DỊCH CHUYỂN ĐỘNG LỰC TUYỂN DỤNG GIỮA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN

Dữ liệu tổng hợp từ tin đăng tuyển dụng và hành vi tìm việc trong giai đoạn quý 2/2024 – quý 2/2026 của hơn 19.000 doanh nghiệp và hơn 689.000 ứng viên trên nền tảng VietnamWorks, cho thấy nhu cầu tuyển dụng trong quý 2/2026 tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Chỉ số tuyển dụng đạt 125,5 điểm, tăng 25,5% so với quý 2/2024 và 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm đáng chú ý của quý 2 không chỉ nằm ở mức tăng trưởng tuyển dụng của thị trường, mà còn ở sự dịch chuyển động lực tuyển dụng giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Nếu trong quý 1/2026, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận tốc độ phục hồi nổi bật, thì sang quý 2, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng tuyển dụng. Chỉ số tuyển dụng của Hà Nội trong quý 2 tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025, vượt Thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng 17,6% so với quý 2/2025.

"Kết quả này cho thấy Hà Nội đang trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường tuyển dụng, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc", báo cáo nhận định.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì quy mô tuyển dụng lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng đã ổn định hơn sau giai đoạn phục hồi mạnh ở quý trước.

Kinh doanh/bán hàng, kế toán/kiểm toán và kiến trúc/xây dựng tiếp tục là 3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Dù 3 nhóm ngành dẫn đầu không thay đổi, bảng xếp hạng nhu cầu tuyển dụng quý 2 vẫn có nhiều dịch chuyển đáng chú ý.

Theo đó, kiến trúc/xây dựng tiếp tục là ngành bứt phá mạnh nhất trong dài hạn, tăng 5 bậc so với quý 2/2024 để vươn lên top 3, đồng thời giữ vững vị trí này trong hai quý liên tiếp của đầu năm 2026.

Hậu cần/xuất nhập khẩu/kho vận có sự cải thiện thứ hạng, khi tăng 4 bậc so với quý 2/2024, và tăng 1 bậc so với quý 1/2026 để vươn lên vị trí thứ 6 toàn quốc, cho thấy nhu cầu tuyển dụng ngành này vẫn đang mở rộng.

Ở chiều ngược lại, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông giảm mạnh nhất, giảm 5 bậc so với quý 2/2024 và giảm 3 bậc so với quý 1/2026. Nhóm ngành công nghệ thông tin/viễn thông, ngân hàng và dịch vụ tài chính đều cùng giảm 2 bậc so với quý 2/2024.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG PHÂN HÓA GIỮA CÁC NGÀNH NGHỀ

Bức tranh tuyển dụng cũng cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Tại Hà Nội, top 3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất vẫn là kinh doanh/bán hàng, kế toán/kiểm toán và kiến trúc/xây dựng, tương tự bức tranh toàn quốc.

Ngược lại, cơ cấu tuyển dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự dịch chuyển rõ hơn về các ngành phục vụ hoạt động kinh doanh và thương mại.

Nhìn chung, dù kinh doanh/bán hàng và kế toán/kiểm toán vẫn là hai nhóm ngành dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng ở cả hai thị trường, nhưng Hà Nội có xu hướng tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin/viễn thông, ngân hàng và dịch vụ tài chính, kiến trúc/xây dựng.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với kế toán/kiểm toán, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông và hậu cần/xuất nhập khẩu/kho vận. Sự khác biệt này phản ánh đặc điểm phát triển kinh tế, và cơ cấu doanh nghiệp riêng của từng địa phương.

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng quý 2/2026. Nguồn: VietnamWorks - Báo cáo Thị trường tuyển dụng Việt Nam quý 2/2026.

Dữ liệu cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng tuyển dụng không diễn ra đồng đều giữa các nhóm ngành.

Trong quý 2/2026, kế toán/kiểm toán là nhóm ngành nổi bật nhất, khi dẫn đầu thị trường toàn quốc với mức tăng tuyển dụng đạt 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với các nhóm ngành còn lại. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2026, vượt xa kiến trúc/xây dựng, nhóm từng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng trong quý 1.

Đà tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với nhân sự tài chính – kế toán có khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu về quản trị, tuân thủ, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

Theo sau là kiến trúc/xây dựng, nhân sự/tuyển dụng, ngân hàng và dịch vụ tài chính, pháp lý. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tổ chức và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận nhu cầu tuyển dụng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước như: Công nghệ thông tin/viễn thông, kinh doanh, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông, hành chính văn phòng, và giáo dục.

Từ dữ liệu khảo sát trên, VietnamWorks đánh giá, thị trường lao động tiếp tục mở rộng, nhưng tốc độ tăng trưởng và mức độ cạnh tranh ứng viên đang phân hóa rõ rệt giữa các ngành nghề. Điều này đòi hỏi cả người tìm việc và doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi của thị trường trong nửa cuối năm.

Đối với người tìm việc, quý 3 thường là giai đoạn nhiều doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng, nhằm hoàn thành kế hoạch nhân sự cho cả năm. Đây cũng là thời điểm người lao động có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh nếu chuẩn bị sớm. Người tìm việc nên ưu tiên theo dõi xu hướng tuyển dụng và mức độ cạnh tranh của từng ngành, thay vì chỉ quan tâm đến mức lương.

Đồng thời, chủ động bổ sung các kỹ năng được tuyển dụng nhiều hiện nay, như kỹ năng ứng dụng AI, phân tích dữ liệu, ngoại ngữ, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.