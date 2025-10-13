Thứ Hai, 13/10/2025

HDBank ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp số trọng điểm ngành ngân hàng

Thành Trần

13/10/2025, 16:59

Với chiến lược phát triển toàn diện, HDBank kiên định mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững. Điều này được khẳng định qua loạt giải thưởng ngay trong nửa đầu tháng 10/2025…

Đại diện HDBank nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.
Đại diện HDBank nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Ngày 8/10/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Transformation Awards - VDX Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, với hạng mục “Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành ngân hàng”.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong và kết quả nổi bật của HDBank trong hành trình số hóa toàn diện, với bộ ba nền tảng số hiện đại hàng đầu gồm: Digital Core Thought Machine - hệ thống core banking thế hệ mới, nền tảng cho sự linh hoạt và cá nhân hóa; Siêu ứng dụng ngân hàng số “Đi HDBank” dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp đa tiện ích và trải nghiệm thông minh; Nền tảng ngân hàng số “Đi HDBiz” dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị và vận hành tài chính hiệu quả.

Trước đó, bộ giải pháp này đã được chọn là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (1945-2025), trở thành điểm sáng của ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại HDBank, hoạt động kinh doanh số nửa đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: 75% khách hàng mới đến từ kênh số, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 51%, và 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua nền tảng số. Cùng với đó, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) trong quản trị, đào tạo, vận hành và chăm sóc khách hàng - hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và kết nối mở.

Trải qua 35 năm phát triển, HDBank luôn kiên định với triết lý “Cam kết lợi ích cao nhất”, không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị bền vững tới hàng triệu khách hàng. Giải thưởng VDX 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank - ngân hàng tư nhân hàng đầu, tiên phong số, tin cậy và nhân văn trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Được biết, cũng trong những ngày đầu tháng 10/2025, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn bằng 03 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ. Cụ thể ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, HDBank được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 do VnEconomy tổ chức, khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực đổi mới sáng tạo và những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đến, ngày 3/10/2025, HDBank đã giành 2 hạng mục quan trọng trong khuôn khổ giải “Better Choice Awards 2025”. Đó là giải “Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng” và “Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc”. Giải thưởng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng VCCorp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằm tôn vinh các sáng kiến đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích thực tiễn cho người tiêu dùng. Đồng thời, HDBank cũng được xướng tên Top 2 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong khuôn khổ Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư đánh giá.

HDBank

Thách thức về vốn: Giải pháp nào cho doanh nghiệp dệt may?

Thách thức về vốn: Giải pháp nào cho doanh nghiệp dệt may?

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội phục hồi mạnh mẽ, khi các thị trường lớn dần mở lại và dòng thương mại quốc tế chuyển hướng. Song song với cơ hội là hàng loạt thách thức: chi phí sản xuất tăng cao, yêu cầu chuẩn xanh khắt khe và đặc biệt là nhu cầu vốn lớn cho đổi mới công nghệ, logistics và chuỗi cung ứng…

Đại biểu quốc hội phàn nàn tình trạng ép mua bảo hiểm vẫn chưa chấm dứt

Đại biểu quốc hội phàn nàn tình trạng ép mua bảo hiểm vẫn chưa chấm dứt

Tại phiên họp ngày 13/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu tiếp tục nêu thực tế người dân vẫn gặp khó khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, thậm chí bị “ép mua” thông qua các kênh trung gian như ngân hàng…

Cắt giảm hơn 30% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm

Cắt giảm hơn 30% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm

Hơn 31% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm dự kiến được cắt giảm theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/10 nhằm gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy môi trường đầu tư và tạo động lực phát triển thị trường bảo hiểm…

Huy động trái phiếu Chính phủ mới đạt 51% kế hoạch, áp lực dồn về quý 4

Huy động trái phiếu Chính phủ mới đạt 51% kế hoạch, áp lực dồn về quý 4

Sau 9 tháng, Kho bạc Nhà nước mới hoàn thành 51% kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ cả năm, khiến áp lực huy động dồn về 3 tháng tới. Áp lực cạnh tranh lãi suất là khó tránh trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng khoảng 20%…

Đà tăng giá vàng trong nước xấp xỉ một nửa so với thế giới

Đà tăng giá vàng trong nước xấp xỉ một nửa so với thế giới

Đóng cửa phiên sáng ngày 13/10, giá vàng miếng SJC chỉ tăng 0,56%, giá vàng nhẫn, tuỳ từng thương hiệu tăng từ 0,43% đến 0,71% chỉ trong 2 phiên liên tiếp (11 – 13/10) nhưng chưa bằng một nửa so với mức tăng 1,03% của giá vàng thế giới…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

1

Tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu blue-chips, VN30-Index vượt mốc 2000 điểm

Chứng khoán

2

Định hướng mới cho Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên phát triển

Tiêu điểm

3

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Dân sinh

4

Bắt tạm giam Ngân 98 vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Khung pháp lý

5

Mở hướng phát triển du lịch xanh, bền vững Vườn quốc gia Xuân Liên

Kinh tế xanh

