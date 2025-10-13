HDBank ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp số trọng điểm ngành ngân hàng

Với chiến lược phát triển toàn diện, HDBank kiên định mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững. Điều này được khẳng định qua loạt giải thưởng ngay trong nửa đầu tháng 10/2025…

Ngày 8/10/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Transformation Awards - VDX Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, với hạng mục “Bộ giải pháp chuyển đổi số trọng điểm ngành ngân hàng”.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong và kết quả nổi bật của HDBank trong hành trình số hóa toàn diện, với bộ ba nền tảng số hiện đại hàng đầu gồm: Digital Core Thought Machine - hệ thống core banking thế hệ mới, nền tảng cho sự linh hoạt và cá nhân hóa; Siêu ứng dụng ngân hàng số “Đi HDBank” dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp đa tiện ích và trải nghiệm thông minh; Nền tảng ngân hàng số “Đi HDBiz” dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị và vận hành tài chính hiệu quả.

Trước đó, bộ giải pháp này đã được chọn là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (1945-2025), trở thành điểm sáng của ngành ngân hàng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại HDBank, hoạt động kinh doanh số nửa đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: 75% khách hàng mới đến từ kênh số, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 51%, và 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua nền tảng số. Cùng với đó, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) trong quản trị, đào tạo, vận hành và chăm sóc khách hàng - hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện, cá nhân hóa và kết nối mở.

Trải qua 35 năm phát triển, HDBank luôn kiên định với triết lý “Cam kết lợi ích cao nhất”, không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị bền vững tới hàng triệu khách hàng. Giải thưởng VDX 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank - ngân hàng tư nhân hàng đầu, tiên phong số, tin cậy và nhân văn trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Được biết, cũng trong những ngày đầu tháng 10/2025, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn bằng 03 giải thưởng uy tín, phản ánh toàn diện năng lực kinh doanh hiệu quả, thương hiệu bền vững và đổi mới công nghệ. Cụ thể ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, HDBank được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 do VnEconomy tổ chức, khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực đổi mới sáng tạo và những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đến, ngày 3/10/2025, HDBank đã giành 2 hạng mục quan trọng trong khuôn khổ giải “Better Choice Awards 2025”. Đó là giải “Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng” và “Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc”. Giải thưởng do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng VCCorp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằm tôn vinh các sáng kiến đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích thực tiễn cho người tiêu dùng. Đồng thời, HDBank cũng được xướng tên Top 2 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong khuôn khổ Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư đánh giá.