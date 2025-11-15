HDBank hợp tác với Trung tâm RAR - Bộ Công an: Tích hợp VNeID, mang trải nghiệm số thuận tiện cho khách hàng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Thu Hà
15/11/2025, 00:00
Sự hợp tác giữa HDBank hợp tác với Trung tâm RAR - Bộ Công an giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, an toàn hơn và không cần giấy tờ, đồng thời tăng cường bảo mật và đáp ứng các quy định về định danh số…
Ngày 14/11/2025, HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, chính thức tích hợp định danh điện tử quốc gia VNeID vào ứng dụng HDBank, giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn và hoàn toàn không cần giấy tờ.
Việc hợp tác cho phép HDBank ứng dụng các giải pháp định danh - xác thực tiên tiến của Trung tâm RAR, đơn giản hóa quy trình, tăng cường bảo mật và đáp ứng đầy đủ quy định sinh trắc học theo Thông tư 15, 17, 18 và 50 của Ngân hàng Nhà nước.
HDBank đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tửu VNeID - Bộ Công an. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa của ngân hàng, khẳng định cam kết đổi mới vì khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy tài chính số quốc gia.
Trước đó, ý thức được Hồ sơ bệnh án điện tử là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế; bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật dữ liệu sức khỏe của người dân, HDBank cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội triển khai Kiosk Y tế thông minh tại các bệnh viện, hỗ trợ đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí bằng căn cước công dân gắn chip/VNeID. 200 Kiosk đã được đưa vào hoạt động tại 140 bệnh viện, phục vụ hàng triệu lượt người dân.
Thời gian tới, HDBank sẽ triển khai thêm các tiện ích cho bệnh viện như: ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh MediPay - hỗ trợ bệnh nhân định danh và xác thực điện tử qua Thẻ Căn cước/ VNeID, đặt lịch và thanh toán từ xa, quản lý thông tin y tế; dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí MediFast - tối ưu hóa quy trình thanh toán viện phí 100% không tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí; dịch vụ tín dụng y tế... Các giải pháp này được đồng bộ trong hệ sinh thái số của HDBank, góp phần nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, giảm tải thủ tục hành chính.
Những hợp tác này tiếp tục khẳng định HDBank là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, mang các giải pháp công nghệ hiện đại và nhân văn đến gần hơn với cộng đồng.
Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đánh dấu bước tái cấu trúc sau khi hợp nhất, với định hướng xây dựng ngành kim hoàn phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng tay nghề, hiện đại hóa sản xuất và hội nhập quốc tế…
Trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng niêm yết có dấu hiệu giảm nhẹ, dù quy mô nợ xấu tiếp tục tăng. Kết quả này nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực và công tác thu hồi nợ được đẩy mạnh...
Ngày 1/12, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát giá vàng thế giới. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh 2 - 3 lần, mỗi nhịp đều lên tới nửa triệu đồng/lượng...
Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn tài chính Manulife sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: