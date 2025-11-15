Thứ Hai, 01/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

HDBank hợp tác với Trung tâm RAR - Bộ Công an: Tích hợp VNeID, mang trải nghiệm số thuận tiện cho khách hàng

Thu Hà

15/11/2025, 00:00

Sự hợp tác giữa HDBank hợp tác với Trung tâm RAR - Bộ Công an giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, an toàn hơn và không cần giấy tờ, đồng thời tăng cường bảo mật và đáp ứng các quy định về định danh số…

Ngày 14/11/2025, HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, chính thức tích hợp định danh điện tử quốc gia VNeID vào ứng dụng HDBank, giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn và hoàn toàn không cần giấy tờ.

HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.
HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Việc hợp tác cho phép HDBank ứng dụng các giải pháp định danh - xác thực tiên tiến của Trung tâm RAR, đơn giản hóa quy trình, tăng cường bảo mật và đáp ứng đầy đủ quy định sinh trắc học theo Thông tư 15, 17, 18 và 50 của Ngân hàng Nhà nước.

HDBank đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tửu VNeID - Bộ Công an. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa của ngân hàng, khẳng định cam kết đổi mới vì khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy tài chính số quốc gia.

Trước đó, ý thức được Hồ sơ bệnh án điện tử là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế; bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật dữ liệu sức khỏe của người dân, HDBank cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội triển khai Kiosk Y tế thông minh tại các bệnh viện, hỗ trợ đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí bằng căn cước công dân gắn chip/VNeID. 200 Kiosk đã được đưa vào hoạt động tại 140 bệnh viện, phục vụ hàng triệu lượt người dân.

Thời gian tới, HDBank sẽ triển khai thêm các tiện ích cho bệnh viện như: ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh MediPay - hỗ trợ bệnh nhân định danh và xác thực điện tử qua Thẻ Căn cước/ VNeID, đặt lịch và thanh toán từ xa, quản lý thông tin y tế; dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí MediFast - tối ưu hóa quy trình thanh toán viện phí 100% không tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí; dịch vụ tín dụng y tế... Các giải pháp này được đồng bộ trong hệ sinh thái số của HDBank, góp phần nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, giảm tải thủ tục hành chính.

Những hợp tác này tiếp tục khẳng định HDBank là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, mang các giải pháp công nghệ hiện đại và nhân văn đến gần hơn với cộng đồng.

Từ khóa:

HDBank Trung tâm RAR

Đọc thêm

Ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất

Ngành kim hoàn TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) đánh dấu bước tái cấu trúc sau khi hợp nhất, với định hướng xây dựng ngành kim hoàn phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng tay nghề, hiện đại hóa sản xuất và hội nhập quốc tế…

Quy mô nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ giảm nhờ tín dụng mở rộng

Quy mô nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ giảm nhờ tín dụng mở rộng

Trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng niêm yết có dấu hiệu giảm nhẹ, dù quy mô nợ xấu tiếp tục tăng. Kết quả này nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực và công tác thu hồi nợ được đẩy mạnh...

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong phiên ngày đầu tháng

Giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong phiên ngày đầu tháng

Ngày 1/12, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát giá vàng thế giới. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh 2 - 3 lần, mỗi nhịp đều lên tới nửa triệu đồng/lượng...

Tập đoàn tài chính Manulife đạt thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life

Tập đoàn tài chính Manulife đạt thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life

Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn tài chính Manulife sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam…

Tỷ giá tự do giảm 6 phiên liên tiếp

Tỷ giá tự do giảm 6 phiên liên tiếp

Sáng 1/12, một số điểm giao dịch ngoại tệ trên địa bàn TP. Hà Nội niêm yết giá USD ở mức 27.600 VND/USD (mua vào) và 27.700 VND/USD (bán ra), giảm lần lượt 50 đồng và 30 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp trên thị trường tự do…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm

Thế giới

2

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt xa dự báo

Thế giới

3

Tổng thống Trump tuyên bố không mời Nam Phi dự thượng đỉnh G20 ở Mỹ

Thế giới

4

Khẩn trương thiết lập, vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia

Bất động sản

5

Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy