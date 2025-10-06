Hệ thống siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt

Những ngày đầu tháng 10, không khí mua sắm nhộn nhịp tại hầu hết các hệ thống siêu thị lớn. Các kệ hàng khuyến mãi liên tục được bổ sung, đặc biệt là hàng Việt, giúp người tiêu dùng thoải mái lựa chọn...

Theo đại diện một số siêu thị, dù nhiều nhà cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu đã đề xuất tăng giá bán, nhưng mức điều chỉnh sẽ không lớn. Các hệ thống bán lẻ đã chủ động làm việc lại với nhà cung cấp và linh hoạt điều chỉnh chương trình khuyến mãi nhằm duy trì giá bình ổn với hàng Việt, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm.

Song song, tại các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội đều tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa; thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động thông tin, quảng bá cũng như các chương trình khuyến mại hầu hết đều tập trung vào thị trường nội địa và kích cầu hàng Việt. Nhiều sự kiện thương mại, hội chợ, lễ hội mua sắm quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức từ nay tới Tết Nguyên đán.

TẬP TRUNG NHIỀU HƠN VÀO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025.

Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ lớn đều tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa.

Nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch truyền thông đặc biệt để khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Đồng thời, phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Song song đó là tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mãi tập trung, kết nối cung cầu; đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản để luân chuyển đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP…

Mới đây, Công ty TNHH Aeon Việt Nam vừa khai trương trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Văn Giang tại Vincom Mega Mall Ocean City. Đây là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 11 tại Việt Nam của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản.

Theo đó, khu vực siêu thị (nằm ở tầng 1) mang đến đa dạng các sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết yếu của khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm do Việt Nam sản xuất như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh và nhu yếu phẩm cho gia đình. Các giải pháp tiện lợi như thực phẩm sơ chế và thực phẩm chế biến sẵn đều được đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng.

Tại các siêu thị hiện đại, phần lớn diện tích kệ hàng được dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao

Tương tự, Saigon Co.op cũng vừa chính thức khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng. Theo đó, khoảng 80% diện tích kệ hàng được dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng OCOP và các dòng hàng nhãn riêng Saigon Co.op. Đây là cam kết nhất quán của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng Việt, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp, vừa thúc đẩy sản xuất nội địa phát triển bền vững.

Phát biểu tại Tọa đàm "Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – góc nhìn từ ngành đồ uống" vừa qua, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhấn mạnh sản xuất trong nước còn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, trong khi những tháng cuối năm lại đối diện nhiều thách thức.

Sức mua tại các thị trường chủ lực suy yếu, tồn kho hàng hóa cao, áp lực cạnh tranh gia tăng khi nhiều quốc gia chuyển hướng xuất khẩu. Ông Kiên nhấn mạnh, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng nội địa để đạt mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng.

GIỮ ỔN ĐỊNH GIÁ VÀ TĂNG CƯỜNG ƯU ĐÃI

Hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025, các hệ thống siêu thị đều đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, tập trung giảm giá mạnh cho các mặt hàng sản xuất trong nước và sản phẩm mang nhãn hàng Việt, góp phần thúc đẩy sức mua và hỗ trợ doanh nghiệp nội.

Điển hình, từ nay đến hết ngày 15/10, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Hội chợ hàng nhãn riêng Co.op", qua đó giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm. Với chương trình "Sắm thả ga - Vui nhận quà" khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn sẽ nhận ngay phiếu mua hàng, cũng áp dụng cho các sản phẩm hàng nhãn riêng trong khu tự chọn.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart áp dụng "giá cực sốc" dành cho khách hàng thành viên: áp dụng với hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc. Ngoài ra, Lotte Mart triển khai chính sách ưu đãi “Siêu coupon - Siêu rẻ” áp dụng cho khách hàng thành viên có đơn hàng siêu thị từ 200.000 đồng. Lotte Mart cũng áp dụng giá khuyến mãi cho nhiều sản phẩm khác như: bánh xếp Bibigo kiểu Hàn thịt & rau 350g; há cảo tôm GN, bánh bao kim sa; mì Shin Ramyun...

Trong tình hình mưa bão, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị BRGMart Nguyễn Thị Hiền cho biết: "BRGMart đã có lịch đặt hàng và hàng hoá thiết yếu, đặc biệt mặt hàng rau củ quả được hệ thống đặt từ sớm, nên hiện tại hàng hoá vẫn đang đáp ứng đầy đủ. Đồng thời, phía đơn vị cũng đang tích cực theo dõi sát diễn biến cũng như triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu và hỗ trợ người tiêu dùng”.

Các siêu thị tập trung giảm giá mạnh cho các mặt hàng sản xuất trong nước và sản phẩm mang nhãn hàng Việt.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung ổn định, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để duy trì giá cả bình ổn trong suốt giai đoạn bão lũ. WinMart/WinMart+ cũng duy trì các chương trình ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, chương trình ưu đãi 20% dành cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN.

Đại diện MM Mega Market cho biết có nhiều nhà cung cấp sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đã gửi đề xuất về việc tăng giá bán từ đầu tháng 11 với mức tăng 5 - 10%, trong đó có những mặt hàng tiêu dùng chính như gạo, đường, sữa, mắm muối… Tuy vậy vị này cho biết mức tăng trên nếu có vẫn nằm trong khả năng kiểm soát và có thể dùng nhiều chính sách bù đắp giá.

"Chúng tôi sẽ dùng chính sách khuyến mãi để kéo giá xuống lại phần nào. Trường hợp cần thiết sẽ đàm phán lại với nhà cung cấp để giảm bớt mức tăng, hoặc áp dụng thêm các chương trình kích cầu và khuyến mãi khác như "khóa giá ", chương trình bình ổn, Tick xanh trách nhiệm...", vị này khẳng định.