Kích cầu sớm để “đón” sức mua dịp Tết Dương lịch 2026

Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026, các doanh nghiệp ngay lập tức "tung" các chương trình khuyến mại hấp dẫn…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 329/KH-UBND về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đó, nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hàng hóa, xúc tiến du lịch và trên môi trường số. Tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa nhằm bảo đảm cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

Cùng với đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. Triển khai công tác kích cầu du lịch nội địa năm 2026, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của Hà Nội.

Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai Chương trình khuyến mại tập trung thông qua các sự kiện: Hội chợ khuyến mại tập trung; Hội chợ Khuyến mại Chuyển đổi số - Tiêu dùng xanh; Hội chợ Khuyến mại hàng hiệu Hà Nội; Hội chợ khuyến mại Hà Nội đêm không ngủ… Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử…

Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hàng hóa, xúc tiến du lịch và trên môi trường số.

Thực tế thời điểm này, để “đón đầu” sức mua dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, các đơn vị bán lẻ cũng đang trên "đường đua" kích cầu tiêu dùng. Điển hình, từ nay đến hết 17/12, hệ thống siêu thị GO! tại miền Bắc giảm giá tới 48% các mặt hàng thực phẩm, đồ trang trí, quà tặng nhằm giúp người tiêu dùng thoải mái mua sắm, chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh trọn vẹn và tiết kiệm nhất.

Cũng trong dịp này, hệ thống siêu thị GO! áp dụng giảm giá đến 31% đối với nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, cá, hải sản… Đồng thời, người tiêu dùng "đi chợ sớm" trước 10h sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần còn được giảm thêm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống.

Tương tự, từ nay đến hết ngày 17/12, hệ thống siêu thị Winmart áp dụng mua 1 tặng 1 đối với một số thực phẩm đóng gói sẵn như Mandu, bánh quy, cà phê đóng gói sẵn. Giảm đến 22% đối với trái cây tươi; các mặt hàng sữa tươi, bánh ngọt, hóa mỹ phẩm, nước giặt… cũng giảm đến 44%.

Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết: các nhóm hàng chủ lực được hệ thống WinMart/WinMart+/WiN tập trung ưu tiên dự trữ hàng hóa là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, dầu ăn, nước uống…) và các sản phẩm gia dụng cơ bản; nhóm thực phẩm tươi sống (rau củ quả, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản, trái cây); nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ (bánh kẹo, nước giải khát, trái cây…).

Các đơn vị bán lẻ tập trung ưu tiên dự trữ nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Từ nay đến hết ngày 19/12, hệ thống siêu thị Co.op Mart tại Hà Nội cũng giảm sâu từ 20 - 35% đối với các mặt hàng kẹo, bánh; giảm đến 13% đối với sữa tươi; giảm đến 15% đối với thực phẩm đông lạnh như bánh bao… Ngoài ra, các mặt hàng nước giặt, nước tẩy rửa, hóa mỹ phẩm… tại Co.op Mart cũng giảm đến 44%.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình kích cầu “siêu sale” giá tốt, giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1, cùng mức giá đặc biệt dành cho 17 “siêu phẩm bán chạy vượt thời gian”. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những sản phẩm quen thuộc như chảo chống dính Elmich Colosseum giảm đến 50%, dầu ăn Tường An giảm giá, tặng kèm 1 chai dầu ăn 250ml, sữa tắm Hazeline giảm 38%...

Trong khi đó, tại TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết tại cuộc họp thông tin về tình hình thị trường cuối năm rằng sức mua đang có xu hướng tăng sớm, tuy nhiên áp lực giá cả vẫn hiện hữu do ảnh hưởng thời tiết và nhu cầu tiêu dùng dồn vào dịp tết.

Nhiều hệ thống siêu thị đang triển khai chương trình kích cầu “siêu sale” giá tốt.

Thành phố xác định, kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, yêu cầu các hệ thống bán lẻ chủ lực, trong đó Saigon Co.op là lực lượng nòng cốt, chủ động dự trữ hàng, giữ ổn định giá, mở rộng liên kết vùng và phối hợp trong cao điểm kiểm soát gian lận thương mại. Trên cơ sở này, Saigon Co.op đã nâng mức dự trữ hàng bình ổn và mở rộng danh mục các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, rau củ, gạo, dầu ăn, đường, thủy hải sản…

Ghi nhận thực tế tại các điểm bán Co.opmart, Co.op Food, nhiều mặt hàng trong Lễ hội rau nhiệt đới được giảm từ 15%, trong khi các chương trình Mùa mua sắm cuối năm tiếp tục giảm giá từ 15% – 20% đối với thịt, thủy sản và thực phẩm thiết yếu…

Cùng với đó, trong tháng 12, nhiều mặt hàng “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được giảm giá đến 30%, thậm chí mua 1 tặng 1 như nấm, giá đậu nành, rau bồ ngót, dưa lê, ổi nữ hoàng… Các mặt hàng mì gói, nước mắm, dầu ăn, gia vị, hóa phẩm và đồ hộp… cũng được Saigon Co.op đưa vào chương trình khuyến mãi tập trung trong khuôn khổ Shopping Season 2025.

Song song với bình ổn giá, hiện tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, chuỗi cà phê… đã bắt đầu gia nhập thị trường quà tặng cho năm mới Bính Ngọ, tung ra bộ sưu tập giỏ quà Tết đa dạng mức giá. Khảo sát khu vực trưng bày giỏ quà tết tại các siêu thị Co.opXtra, ba dòng giỏ quà Sum Vầy, Phúc Lộc và Đoàn Viên có giá từ 99.000 – 199.000 đồng/hộp, được giảm đến 28% so với giá thông thường.

Các giỏ được phối từ những sản phẩm thiết yếu như gạo thơm ST25, dầu thực vật, nước mắm, đường, trà, bánh kẹo, mì, nui đặc biệt… hầu hết là hàng nhãn riêng, có giá thấp hơn 10% – 20% so với sản phẩm cùng phân khúc.

Trong tháng 12, nhiều mặt hàng “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được giảm giá đến 30%.

Tại hệ thống siêu thị Satra, một loạt sản phẩm là hàng nhãn riêng, sản phẩm của doanh nghiệp xanh, sản phẩm OCOP… cũng giảm giá trong thời gian này. Ví dụ như gạo thơm ST25, dầu thực vật tinh luyện, bơ matcha Golden Farm... Ngoài ra, nhiều sản phẩm ưu đãi “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1” áp dụng cho nhóm hàng tươi sống, thiết yếu và nhiều mặt hàng khác.