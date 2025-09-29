Mưa bão, nhà bán lẻ tăng mức dự trữ và khuyến mãi mạnh tay
Tuệ Mỹ
29/09/2025, 13:55
Tâm lý lo ngại trước mỗi đợt mưa bão thường khiến người dân có xu hướng mua hàng tích trữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống phân phối ngày càng chuyên nghiệp, việc đảm bảo nguồn hàng đã chủ động hơn nhiều…
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) sẽ còn
tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ,
nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La,
Lào Cai…
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, các hệ
thống bán lẻ đã đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp
nhằm đảm bảo nguồn cung thiết yếu cho người tiêu dùng. Ghi nhận từ một số siêu
thị, lượng khách đến mua sắm cuối tuần vừa qua đã tăng 15 - 20% so với thường
ngày, tập trung vào những mặt hàng dự trữ thiết yếu.
Đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam cho biết các trung
tâm trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão như MM Mega Market Vinh, Depot
Thanh Hóa và Depot Đồng Hới (Quảng Bình cũ) và tại khu vực ảnh hưởng gián tiếp
đều được chuẩn bị đầy đủ hàng hóa và nhân lực. Hàng hóa thiết yếu cũng được ưu
tiên đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời.
Ghi nhận sáng 29/9 tại MM Mega Market Vinh, tình hình cung ứng
hàng hóa vẫn diễn ra ổn định. "Hàng hoá tươi sống như rau củ và thịt cá được
nhập nhiều hơn so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng tôi
cũng đã gia cố cơ sở vật chất, tăng cường
kiểm tra hệ thống điện, phòng chống ngập úng và sắp xếp lại hàng hóa tại các
khu vực cao", đại diện hệ thống MM Mega
Market Việt Nam cho biết.
Nhằm mang đến cho các những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tiết
kiệm, dịp này MM Mega Market triển khai chương trình “Mua 2 sản phẩm – Nhận
ngay 1 sản phẩm cùng loại miễn phí” với hàng loạt sản phẩm ngon – tiện – lợi.
Chẳng hạn như: xúc xích Vienna; bánh Cal Cheese; mì Ý Panzani; gạo thơm Neptune
ST25… Bên cạnh đó, với hoá đơn "từ 800.000 đồng, người tiêu dùng được mua
ngay 2 sản phẩm cà phê sữa đá Nescafe và nước ép cam Twister với giá ưu đãi.
Chương trình diễn ra từ ngày 29/09 – 02/10.
Trong khi đó đại diện Lotte Mart cho biết là một
trong các siêu thị dự kiến nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 là Lotte
Mart tại TP Vinh đã chủ động tháo dỡ các bảng quảng cáo, banner và chặt,
tỉa bớt cây cối xung quanh khu vực siêu thị nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng
mua sắm.
Những ngày gần đây, khách hàng có xu hướng mua nhiều sản phẩm
thiết yếu để tích trữ thực phẩm phòng mưa bão, lượng khách tăng khoảng
15% so với ngày thường. Vì thế, Lotte Mart tại Vinh đã hợp tác chặt chẽ với các
nhà cung cấp để tăng lượng hàng hóa lên gấp 4 - 5 lần so với mọi khi đối với
các mặt hàng rau củ, thịt, cá...
"Nhiều mặt hàng như thịt heo, gà, bò, cá hồi, các loại
trái cây như táo, chuối, xoài, dưa hấu cũng được giảm giá để đáp ứng nhu cầu
mua sắm của khách hàng trong thời gian này", đại diện đơn vị này thông
tin.
Để hỗ trợ người dân, từ nay đến hết ngày 7/10, hệ thống
Lotte Mart áp dụng giá khuyến mãi cho nhiều sản phẩm như: bánh xếp Bibigo kiểu
Hàn thịt & rau 350g; há cảo tôm GN; bánh bao kim sa 240g; mì Shin
Ramyun/red siêu cay… Hệ thống cũng đưa ra chương trình ưu đãi lên đến 6% áp dụng cho bánh Trung thu Lotte
Mart. Bên cạnh đó, giảm giá đến 15% áp dụng cho bánh Trung thu thương hiệu khác
khi mua từ 14 hộp bánh các loại.
Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op, cho hay ở
siêu thị, điểm bán nằm trong những địa phương chịu tâm bão, những mặt hàng thiết
yếu như mì gói, thực phẩm ăn liền, sữa nước, bánh mì... đã được đơn vị tăng nguồn
cung lên gấp 2 - 3 lần bình thường. Ngoài ra, dự kiến từ các địa phương phía
Nam và Hà Nội, doanh nghiệp sẽ tăng thêm các chuyến xe hàng để chi viện ra miền
Trung.
Tại miền Bắc, hệ thống Co.opmart và Co.op Food cũng đã tăng
mức dự trữ hàng hóa thiết yếu lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Hàng hóa tập
trung vào nhóm gạo, mì ăn liền, trứng, thịt, rau, củ, gia vị, nước uống, sản phẩm
vệ sinh và các vật dụng ứng phó khẩn cấp.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội
cho biết, 800 điểm bán Co.opmart và Co.op Food trở thành các kho dự trữ vệ
tinh, phối hợp chặt với trung tâm phân phối nhằm điều tiết nguồn hàng kịp thời trong mưa bão.
Song song với đó, từ nay đến 1/10, tại hệ thống siêu thị
Co.op Mart tổ chức giảm giá cho hơn 1.000 mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm tươi sống,
thực phẩm công nghệ, đồ gia dụng... Điển hình, đa dạng thực phẩm tươi sống phục
vụ việc chuẩn bị bữa cơm hằng ngày. Trong đó, cá diêu hồng, cá nục, thịt gà,
rau mồng tơi, bắp cải tím, cam Úc, dưa hấu... được giảm giá từ 10 - 20%.
Đối với nhóm gia vị, thực phẩm chế biến,
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nước giải khát ưu đãi từ 15 - 33%, mua 2 tặng 1,
mua càng nhiều giá càng rẻ. Cũng trong thời gian này, hệ thống siêu thị phối hợp với các nhãn hàng Comfort, Downy, Omo, Ariel, VIM, Clear,
Pantene... giảm giá đến 50% loạt sản phẩm như nước rửa
bát, lau sàn, nước giặt xả, tẩy toilet, sữa tắm, dầu gội, dầu xả...
Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập
đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, chuỗi GO!, Tops Market đảm bảo đủ nguồn
hàng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định, không lo khan hàng sốt giá, cùng
nhiều chương trình khuyến mại nhằm hỗ trợ sức mua.
Hệ thống siêu thị Go! cũng tổ chức chương trình khuyến mại dịp
Trung thu, với nhiều mẫu sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo hương vị truyền thống và
tổ chức chương trình chiết khấu 15% cho các đơn mua hàng trị giá từ 1 triệu đồng
trở lên. Với lô 3 bánh nướng nhân sô cô la hình mèo khách hàng được tặng thêm 1
chiếc…
Để kích cầu, bên cạnh
bánh Trung thu, hàng loạt nhãn hàng chăm sóc
sắc đẹp mẹ và bé, thời trang, mỹ phẩm, đồ gia đụng, thực phẩm… cũng áp dụng nhiều
chính sách giảm giá, sale lớn ở các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng
bán lẻ.
Thương hiệu thời trang OVS áp dụng chương trình giảm tới 30%/sản phẩm; Canifa
cũng sale lớn với thông điệp “Rước đèn chơi trăng” với giá ưu đãi
149.000đ/tùy sản phẩm; thời trang Hoang Phuc với chương trình “chào thu giảm tới
50%”... Bên cạnh đó là các thương hiệu khác như The Bluse, Maxx Sport… cũng sale đậm chào đón Tết Trung thu.
Song song với nỗ lực của hệ thống bán lẻ, lực lượng quản lý
thị trường các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp
thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
