Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng
Tuệ Mỹ
25/09/2025, 13:12
Theo dữ liệu từ Metric.vn, trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi 202,3 nghìn tỉ đồng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử lớn. Con số này tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, các shop Mall ngày càng tăng lượt ghé thăm…
Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, trong 9 tháng qua, tổng đài
tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng của cơ quan này tiếp nhận 11.542 cuộc gọi. Cơ
quan này cũng tiếp nhận, xử lý 642 đơn, thư phản ánh. Trong đó có hơn 82% được
gửi qua email và website.
Xét theo lĩnh vực, có 21,7% đơn, thư, cuộc gọi phản ánh về
thương mại điện tử. Trong đó than phiền hàng hóa mua sắm không đúng như mô tả, chất lượng
kém, quảng cáo sai sự thật, gặp rủi ro trong thanh toán, bảo mật thông tin,
giao hàng chậm trễ, phát sinh chi phí…
Số vụ phản ánh về lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng chiếm 8,7%,
điện tử gia dụng chiếm 8,1%. Tín dụng tiêu dùng chiếm 6,5%, ngân hàng chiếm
5,6%, y tế chiếm 5,1%. Tiếp đến là các lĩnh vực thời trang, thực phẩm chế biến,
bất động sản, viễn thông... Xét theo địa phương, TP.HCM có số lượng phản ánh cao
nhất, chiếm 35,5%.
Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng TP.HCM, nhận định lượng đơn thư, cuộc gọi phản ánh, khiếu nại của người
tiêu dùng tăng nhưng trên thực tế, số người bức xúc còn nhiều hơn
nhưng ngại phản ánh. Theo ông, người tiêu dùng nên khiếu
nại khi bị thiệt hại trong quá trình mua sắm để cơ quan quản lý có cơ sở kiểm tra, xử lý đơn vị, cá
nhân vi phạm.
Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc
gia, Bộ Công Thương cho biết tình trạng "đánh giá ảo" đang ngày càng
phổ biến và tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng. Các hình thức thường gặp gồm tự tạo đánh giá hoặc thuê người viết đánh giá giả khi chưa mua sắm,
thậm chí có dịch vụ cung cấp gói đánh giá số lượng lớn để sản phẩm nhanh đạt thứ
hạng cao. Ngoài ra còn có tình trạng đối thủ thuê người viết bình luận tiêu cực
nhằm bôi nhọ chất lượng sản phẩm.
Trong bối cảnh xu hướng sử dụng KOL và KOC để quảng bá ngày
càng phổ biến, ranh giới giữa trải nghiệm thực tế và "đánh giá có trả
phí" ngày càng mờ nhạt. Một số nền tảng thương mại điện tử chưa áp dụng cơ
chế xác minh chặt chẽ, thiếu công cụ lọc đánh giá bất thường, thậm chí dung
túng cho hiện tượng này để tăng doanh thu, khiến niềm tin của người tiêu dùng bị suy giảm.
Thiệt hại không chỉ dừng ở việc mua phải hàng kém chất lượng
mà còn bao gồm chi phí cơ hội, chi phí vận chuyển, đổi trả, thời gian khiếu nại
và rủi ro mất trắng với hình thức mua sắm xuyên biên giới. Với các sản phẩm liên quan đến sức
khỏe như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay đồ dùng cho trẻ em, rủi ro còn lớn
hơn khi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Để kiểm soát tình trạng này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề
nghị các sàn thương mại điện tử tăng cường kiểm duyệt. Chỉ cho phép người mua
sắm thành công được đăng nhận xét, thiết lập bộ lọc tự động loại bỏ đánh giá bất
thường và công khai chính sách xử lý vi phạm. Cơ quan quản lý cũng cần có
quy định xử phạt nghiêm khắc với hành vi tạo, mua bán hoặc tiếp tay cho
"đánh giá ảo", bao gồm phạt tiền, đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy
phép với các trường hợp tái phạm.
Về phía người tiêu dùng, cơ quan chức năng khuyến nghị người
dân thay đổi thói quen mua sắm. Không chỉ dựa vào số sao hay bình luận hiển thị,
mà cần đọc kỹ nội dung đánh giá, chú ý chi tiết trải nghiệm thực tế, so sánh phản
hồi từ nhiều nguồn khác nhau và ưu tiên chọn gian hàng chính hãng, uy tín.
Ghi nhận thực tế, trước thực trạng hàng giả, hàng nhái ngày
càng tinh vi, nhiều người dân đã bắt đầu chuyển sang mua sắm từ những gian hàng
chính hãng thay vì mua từ người bán lẻ, đại lý trên mạng. Từ phía người bán, nhận
thấy sự thay đổi của người tiêu dùng theo xu hướng mua hàng chính hãng, nhiều doanh nghiệp cũng đã chọn kênh Mall trên các sàn thương mại điện tử để sản phẩm của mình dễ dàng tiếp cận
người tiêu dùng cả nước.
Nắm bắt nhu cầu từ người tiêu dùng lẫn người bán, nhiều sàn
cũng kịp thời điều chỉnh những chính sách mới theo hướng ưu tiên hơn cho các
doanh nghiệp lên Mall. Chẳng hạn các chính sách hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện
hàng giả, đổi trả trong 30 ngày, chính sách hoàn hàng trả tiền khi không còn
nhu cầu hoặc đổi ý, freeship cho sản phẩm dưới 15kg…
Tất nhiên, để được lên Mall, doanh nghiệp phải cung cấp gần
15 loại giấy tờ, từ đăng ký kinh doanh, chứng nhận thương hiệu đến công bố sản
phẩm, chứng từ nhập khẩu hay hóa đơn. Nhà bán hàng còn phải chuẩn hóa hình ảnh,
mô tả sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ trước khi vận hành.
Bù lại, các shop Mall cũng được hưởng nhiều chính sách đặc
thù, như gắn logo riêng, giúp tăng sự tin cậy và thu hút khách hàng lựa chọn sản
phẩm. Nhà bán hàng có cơ hội tham gia các sự kiện giảm giá lớn và các chương
trình ưu đãi độc quyền; được hỗ
trợ các công cụ để quản lý cửa hàng, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao
hiệu suất hoạt động…
Tháng 8/2025 vừa qua, thị trường đã ghi nhận nhiều chương
trình thu hồi sản phẩm tại nước ngoài. Trong đó có một số hàng hóa có khả năng ảnh
hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt qua các kênh mua sắm trực tuyến,
hàng xách tay. Những sản phẩm bị thu hồi thường xuất phát từ các lỗi nguy hiểm
về hóa chất, điện, thiết kế sản phẩm thiếu an toàn hoặc bao bì không đáp ứng
quy định bảo vệ người dùng.
Một trong những sản phẩm được công bố thu hồi rộng rãi là
dòng tủ lạnh mini mang nhãn hiệu Frigidaire. Cùng với đó, một loạt nước hoa nhập
khẩu từ Ý bị cảnh báo vì chứa hoạt chất Butylphenyl methylpropional (BMHCA) —
chất đã bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm ở Liên minh Châu Âu từ năm 2022. Các nhãn
hàng như Shiseido Ever Bloom, Calvin Klein CK Shock và Angel Eau Sucrée nằm
trong số sản phẩm bị ảnh hưởng.
Một sản phẩm khác cần lưu ý là máy lọc không khí năng lượng
mặt trời dành cho ô tô, model GC1 của hãng Future Lab. Sản phẩm này bị thu hồi
tại Đài Loan và Trung Quốc vì thiết kế có lỗi cho phép hơi ẩm xâm nhập vào bo mạch,
dẫn đến quá nhiệt, pin có thể quá nóng hoặc thậm chí nóng chảy…
Trong bối cảnh này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo
người tiêu dùng Việt Nam nên ưu tiên mua sắm các sản phẩm nhập khẩu chính
ngạch, có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng, có cảnh báo an toàn và thông tin
rõ ràng. Tránh mua hàng không rõ nguồn gốc hoặc không rõ chứng nhận quốc tế.
Năm nay, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu trong nước như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Đại Phát, Bibica… Ngoài ra còn có dòng bánh nhãn riêng của một số hệ thống siêu thị lớn...
Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu
Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…
Kích cầu thị trường trong nước bằng hàng Việt
Cùng với các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thì sức mua nội địa trở thành một trong những động lực then chốt giữ ổn định tăng trưởng. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án kích cầu thị trường trong nước, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng hàng Việt…
Sắp diễn ra Hội chợ Quốc tế thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2025
Hội chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước; các tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Đà Nẵng tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến tìm kiếm đối tác đầu tư…
Kỷ nguyên của những món hàng “de minimis” đã khép lại?
Trong nhiều năm qua, các lô hàng “de minimis” nhập khẩu vào Mỹ gần như được miễn thuế và ít bị giám sát. Nhưng giờ đây, gói hàng từ bất kỳ nhà bán lẻ nào có hoạt động trực tuyến sẽ bị đánh thuế và xử lý như các kiện hàng lớn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: