Siêu thị vào cuộc bình ổn giá rau xanh và thực phẩm tươi sống

Trong khoảng một tháng qua, thị trường rau xanh tại nhiều thành phố ghi nhận biến động mạnh. Tình trạng này đã thúc đẩy một bộ phận người tiêu dùng chuyển sang các hệ thống siêu thị để tìm kiếm nguồn cung bình ổn về cả chất lượng và giá cả…

Từ giữa tháng 11 đến nay, thị trường hàng hóa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước chịu tác động mạnh bởi hai yếu tố diễn ra cùng lúc. Đó là nguồn cung từ các vùng sản xuất lớn bị chậm do mưa lũ kéo dài và nhu cầu tiêu dùng - bao gồm cả hoạt động thiện nguyện - tăng đột biến theo từng thời điểm.

Sự cộng hưởng này khiến mức giá nhiều nhóm hàng thiết yếu liên tục biến động, đặc biệt là rau củ, thực phẩm tươi sống và hàng khô. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các Sở theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự trữ hàng hoá và ngăn chặn đầu cơ, găm hàng.

Ưu tiên cung ứng thực phẩm thiết yếu cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời đáp ứng sức mua đang tăng lên ở thị trường nội địa, một số doanh nghiệp bán lẻ đã vào cuộc đua vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa vừa giữ giá bình ổn.

Thời gian qua, giá nhiều nhóm hàng thiết yếu liên tục biến động.

Theo Hội lương thực thực phẩm TP.HCM, áp lực giữ giá hàng hóa lớn hơn thường lệ khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài như tỷ giá, thời tiết, chi phí vận chuyển. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết: "Vì đã chủ động dự trữ nguyên liệu từ rất sớm, ký hợp đồng ổn định với nhà cung cấp, tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, nên mặc dù chi phí có tăng lên nhưng doanh nghiệp vẫn hi sinh phần lợi nhuận của mình để giữ được bình ổn giá".

Hiện rau xanh, thực phẩm… nhiều loại hàng hóa bày bán trong siêu thị và điểm bán bình ổn, đang có giá tốt hơn ngoài thị trường. Một số hệ thống đã áp dụng hạn chế mua số lượng lớn để ngăn tình trạng gom hàng, đẩy giá.

Điển hình, WinCommerce triển khai loạt chương trình ưu đãi lớn và đồng bộ trên toàn hệ thống, với hơn 1.000 các sản phẩm giá tốt mỗi ngày, giảm tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 các mặt hàng tươi sống, sản phẩm thiết yếu và các mặt hàng khác để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm.

Từ ngày 27/11 – 4/12 tại hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ khu vực miền Bắc có chương trình bình ổn giá rau, nhiều mặt hàng được bán với giá không lợi nhuận nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Tại miền Nam và miền Trung từ ngày 1/12 – 7/12, WinMart cũng triển khai chương trình rau giá tốt, bán với giá không lợi nhuận, áp dụng cho khách hàng hội viên với nhiều loại rau đồng giá. Bên cạnh đó, WinMart vẫn ưu đãi 20% cho các sản phẩm rau sạch WinEco, thịt sạch MeatDeli dành cho khách hàng hội viên Win.

Tại miền Nam và miền Trung từ ngày 1/12 – 7/12, WinMart triển khai chương trình bán rau với giá không lợi nhuận.

Tại một chi nhánh Bách Hóa Xanh ở TP.HCM, các mặt hàng như dưa leo được niêm yết ở mức 38.000 đồng/kg, khổ qua 50.000 đồng/kg và cà rốt 35.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn ngoài chợ từ 3.000 – 5.000 đồng/kg. Nhân viên tại đây cho biết hàng hóa được bổ sung liên tục vào buổi sáng và chiều để đảm bảo độ tươi ngon.

Tương tự, hệ thống Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh chương trình bình ổn giá thị trường và hỗ trợ ứng vốn để nông dân tái đầu tư sản xuất. Về phía người tiêu dùng, Saigon Co.op có gần 1.200 sản phẩm của 80 nhà cung cấp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm, trong đó gần 90% tổng số nhà cung ứng các mặt hàng gồm thực phẩm tươi sống gồm rau củ quả, trái cây, trứng gà, thịt gà... tham gia chương trình.

Đặc biệt, từ ngày 4 – 19/12, Saigon Co.op tổ chức chương trình khuyến mãi giảm riêng cho hơn 100 sản phẩm Tick xanh, giảm giá từ 10 - 30% các nhóm rau củ quả, trái cây và thịt gà cho thị trường miền Trung và miền Nam.

Từ 2 đến 15/12, hệ thống bán lẻ Satra, bao gồm 4 Satramart và gần 160 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, cùng thực hiện chương trình khuyến mại "Tưng bừng mua sắm mùa xuân" với nhiều sản phẩm giảm giá, quà tặng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, chương trình có những sản phẩm giảm giá hơn 50% nhằm hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung do Sở Công thương TP.HCM tổ chức.

Từ ngày 4 – 19/12, Saigon Co.op khuyến mãi giảm riêng cho hơn 100 sản phẩm Tick xanh trách nhiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, ngày 1/12/2025, Bộ Công thương đã "kích hoạt" Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 (Vietnam Grand Sale 2025). Chương trình không chỉ mang ý nghĩa kích cầu ngắn hạn, mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xã hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025 mà Chính phủ đề ra.

Đây cũng là dịp để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Theo kế hoạch, một số hoạt động xúc tiến thương mại lớn sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Điển hình, chương trình Shopping Season bắt đầu từ giữa tháng 12, cho phép doanh nghiệp khuyến mãi vượt mức 50%, kết hợp với các ưu đãi thanh toán qua ví điện tử.

Đồng thời, sự kiện City Sale được tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn nhằm thu hút người tiêu dùng mua sắm trước Tết. Tháng cao điểm Tick xanh trách nhiệm có sự đồng hành của nhiều hệ thống bán lẻ, cam kết giữ giá và mở rộng gian hàng sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường...

Tối ngày 3/12, Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025 và chương trình Shopping Seasons: Bình Dương Mega Sale cũng đã khai mạc. Trong khuôn khổ tuần lễ này, điểm nhấn là chương trình “Tuần lễ bán hàng giảm giá siêu giảm giá” dành cho giới trẻ với sự tham gia của 140 thương hiệu. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4.000 khách kết nối giao thương doanh nghiệp và hơn 8.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

Đây là dịp để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Để tăng cường nguồn cung, Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh cũng dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 21/12 tại Vũng Tàu. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ bổ sung một lượng lớn hàng hóa cho thị trường Tết, bao gồm thực phẩm tươi sống và rau củ đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động để xây dựng các chương trình ưu đãi đặc biệt cho công nhân tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, giúp họ tiếp cận thực phẩm thiết yếu với chi phí hợp lý hơn. Với các giải pháp đồng bộ, TP.HCM đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, giúp người dân yên tâm mua sắm trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026.