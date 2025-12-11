Khai mạc Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025

Với mục tiêu tạo thêm động lực kích cầu mua sắm, đồng thời mang đến một không gian tiêu dùng quy mô lớn dành cho người dân và du khách, Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 được xem là “đòn bẩy thương mại” quan trọng, gia tăng trải nghiệm mua sắm tại địa phương...

Sáng ngày 11/12/2025, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Resort, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Bigbang Hàng hiệu tổ chức khai mạc Ngày hội khuyến mại hàng hiệu - Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm nhấn thương mại - du lịch của thành phố trong mùa lễ hội cuối năm 2025.

Sau thành công tại mùa đầu tiên lần tổ chức vào tháng 6/2025, Mega Sale Holiday Đà Nẵng đã chính thức quay trở lại từ ngày 11 - 14/12/2025. Chương trình quy tụ 120 gian hàng với hơn 300 thương hiệu quốc tế và nội địa, trải rộng trên nhiều ngành hàng như mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, mắt kính, trang sức, thời trang, giày dép, túi xách, vali, gia dụng và chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, mức ưu đãi lên đến 80%, cùng loạt chương trình đồng giá 99.000 – 199.000 đồng, chương trình dự kiến sẽ thu hút lượng lớn người tiêu dùng và du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho hay năm 2025 đánh dấu thời điểm quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, mở ra một không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ hơn và mang lại nhiều dư địa mới cho việc phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 230.539 tỷ đồng, tăng trưởng vượt trội với mức tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng tích cực và tâm lý thị trường phấn khởi trước những cơ hội mới.

Thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội khuyến mại hàng hiệu Mega Sale Holiday 2025. Ảnh Ngô Anh Văn

Bà Trâm cho biết trong khuôn khổ Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025, Sở Công Thương Đà Nẵng phát động Mùa khuyến mại cuối năm 2025 - Mega Sale Year End Đà Nẵng 2025, diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến 18/01/2026 trên toàn địa bàn thành phố.

Sau gần 2 tuần phát động, chương trình đã ghi nhận sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp với trên 10.000 mặt hàng và dịch vụ được khuyến mại; trong đó có các hệ thống phân phối lớn như MM Mega Market, Lotte Mart, Co.opmart, GO, Danavimart cùng nhiều chuỗi bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, điện máy, dịch vụ du lịch - giải trí.

Nhiều doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng bằng việc đồng loạt triển khai các hình thức ưu đãi như giảm giá trực tiếp, tặng quà kèm, phát hành voucher, khuyến mại trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm…Sở Công Thương kỳ vọng Mùa khuyến mại cuối năm 2025 – Mega Sale Year End Đà Nẵng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, qua đó góp phần tạo nên một hoạt động kích cầu đồng bộ, môi trường mua sắm văn minh và minh bạch trong suốt dịp cuối năm.

Nhiều mặt hàng giảm giá tới 70%. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong đó, Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 không chỉ là một chương trình khuyến mại, mà còn là một sự kiện kết nối thị trường - nơi các thương hiệu giới thiệu sản phẩm mới, chương trình ưu đãi chuyên sâu. Sự kiện góp phần tạo dấu ấn riêng cho Đà Nẵng trong mùa lễ hội năm nay, khẳng định vị thế một trung tâm thương mại - du lịch năng động của khu vực miền Trung.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức, Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025 trở thành một trong những “điểm hẹn mua sắm” sôi động nhất của khu vực miền Trung. Sự kiện mở cửa tự do, hoạt động xuyên suốt từ 09h00 đến 22h00 mỗi ngày tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Resort.