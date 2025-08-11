Hết thời tăng trưởng kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ

Hết thời tăng trưởng kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ
Thu Hằng
11/08/2025, 00:00
Không có nguồn nhân lực chất lượng, mọi chính sách, công nghệ và mọi nguồn vốn đều không thể phát huy hiệu quả tối đa. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt...
Ngày 11/8/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Phát triển nhân lực – điều kiện tiên quyết cho kinh tế số
và tăng trưởng xanh”.
Tại hội thảo, các diễn giả tham dự đều cho rằng trong bối cảnh số hóa, xanh hóa và phát triển
bền vững, người lao động phải được định vị là lực lượng trung tâm – từ vai trò
thực thi sang vai trò kiến tạo giá trị và năng lực cạnh tranh.
38 TRIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA QUA ĐÀO TẠO
Theo ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc
làm (Bộ Nội vụ), tăng trưởng kinh tế truyền thống dựa vào khai
thác tài nguyên và lao động giá rẻ đang dần tới hạn. Trong khi đó, các mô hình
phát triển bền vững ngày càng đòi hỏi sự đóng góp của lực lượng lao động có
trình độ cao, có khả năng tiếp cận công nghệ mới, tư duy đổi mới sáng tạo và
tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển xanh.
Trong kỷ nguyên hậu tài nguyên và nền kinh tế tri
thức, nguồn nhân lực trở thành yếu tố nội sinh quan trọng nhất thúc đẩy tăng
trưởng. “Không có nguồn
nhân lực chất lượng, mọi chính sách, mọi công nghệ và mọi nguồn vốn đều không
thể phát huy hiệu quả tối đa. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày
càng gay gắt, quốc gia nào sở hữu lực lượng lao động có năng lực đổi mới sáng tạo,
làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh sẽ nắm lợi thế”, ông Long nhấn mạnh.
Tuy nhiên, tại hội thảo,
nhiều ý kiến cũng cảnh báo còn khoảng cách đáng kể giữa chương trình đào tạo
và nhu cầu thực tiễn.
Theo Báo cáo giám
sát số 1385/BC-ĐGS ngày 6/8/2025 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đến năm 2024,
Việt Nam có khoảng 38 triệu lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng
chỉ ở Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 28,3%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của
các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, nguy cơ bị bỏ
lại phía sau đặc biệt lớn với nhóm lao động phổ thông, tuổi trung niên và lao động
nữ tại các khu công nghiệp nếu không kịp thời tái đào tạo.
Bà Vi Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết hiện tỷ
lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ mới chiếm khoảng 28%, thiếu cả về số
lượng và trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng
cao.
AI PHÁT TRIỂN QUÁ NHANH, TẠO SỨC ÉP KHỔNG LỒ LÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và
Xã hội, nhân lực
không chỉ thực hiện công việc mà còn là người đề xuất ý tưởng, ứng dụng công
nghệ, và tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp. Một đội ngũ nhân sự chất lượng
cao giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với thị trường, đổi mới sản phẩm và vượt
qua thách thức.
“Trong môi trường toàn cầu hóa, nhân lực là lợi
thế cạnh tranh bền vững hơn cả vốn hay công nghệ. Việc hoạch định, đào tạo và
giữ chân nhân tài là chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định”, bà Hương nói.
Vì thế, đã đến lúc phải thay đổi tư duy căn bản, xem đào tạo là khoản đầu tư chiến lược, không
phải một mục chi phí, bởi “nhân viên không phải là một dòng trên bảng lương, họ
chính là tài sản tạo ra giá trị".
Theo bà Lan Hương, đầu tư vào kỹ năng cho người lao động
cũng giống như nâng cấp động cơ của một nhà máy, để người lao động đạt hiệu suất cao hơn và tạo ra
sản phẩm tinh xảo hơn. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kiến thức,
mà phải kiến tạo một văn hóa học tập an toàn.
Khi đó, việc học tập, nâng cấp kỹ năng diễn
ra thường xuyên, kịp thời và gắn chặt với tiến trình đổi mới công nghệ cũng như
các tiêu chuẩn xanh, giúp người lao động không bị bỏ lại phía sau trong cuộc
chuyển đổi kép.
Thạc sĩ Nguyễn Phong Anh, Dự án nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo tạo
sinh META – VNU, chia sẻ rằng hiện nay AI phát triển quá nhanh, dẫn đến sức
ép khổng lồ của đối với doanh nghiệp, người lao động đó là có nhiều người lao động
cần tái đào tạo.
“Hiện nay, có tình trạng rất thiếu người lao động cho tác vụ công nghệ cao, nhưng thừa lao động trình độ thấp. Điều này có thể dẫn đến đồng hồ tháp, ở trên là người được hưởng lương rất cao, dưới cùng là người không có công nghệ, không có đào tạo. Do vậy, đào tạo lại là sống còn của doanh nghiệp, phải tìm cách tự đào tạo lại”, chuyên gia Nguyễn Phong Anh nói.
Do đó, ông Nguyễn Phong Anh mong muốn doanh nghiệp hãy dành cho người lao động
không gian để thử nghiệm những ý tưởng mới, bởi hiện nay tốc độ thay đổi quá nhanh, để
người lao động có thể sử dụng công nghệ mới nhất, tạo vòng lặp cải tiến không
ngừng, chia sẻ trong doanh nghiệp.
