“Hiệu ứng” Chill Home - ArtStella trên bản đồ bất động sản khu Đông TP.HCM

Ra mắt đúng thời điểm, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, Chill Home - ArtStella đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản khu Đông khi hội tụ cả giá trị ở thực lẫn triển vọng tăng trưởng dài hạn.

“ĐIỂM RƠI” LÝ TƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG

Thị trường bất động sản TP.HCM thời gian gần đây đang vận động trên một “quỹ đạo” mới, được dẫn dắt bởi hàng loạt động lực phát triển. Trong đó, khu Đông nổi lên như một tâm điểm khi hội tụ đủ các yếu tố về mở rộng địa giới hành chính, hạ tầng trọng điểm liên tục được đầu tư.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm căn hộ của Chill Home - ArtStella.

Sự xuất hiện của metro số 1 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm mà còn tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho giá trị bất động sản cận. Bên cạnh metro, hàng loạt dự án hạ tầng khác như vành đai 2, vành đai 3, Xa lộ Hà Nội mở rộng, hay trục đường 30/4 mở rộng… cũng đang từng bước hoàn thiện, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Những “mắt xích” hạ tầng này sẽ giải quyết các điểm nghẽn di chuyển, đồng thời góp phần tái định hình không gian đô thị TP.HCM, đưa khu Đông trở thành cực phát triển năng động bậc nhất.

Giữa tâm điểm đó, ArtStella nổi bật khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, cách nhà ga Suối Tiên - metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới chỉ 2 phút di chuyển. Vị trí này cũng là giao điểm chiến lược trên bản đồ siêu đô thị TP.HCM quy mô 14 triệu dân, đồng thời cũng là lõi phát triển giáo dục, đô thị sáng tạo và công nghệ cao hàng đầu.

Theo các chuyên gia,sự đột phá về hạ tầng đã kéo theo một làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư đổ về khu Đông. Nhu cầu tìm kiếm một nơi an cư chất lượng và một tài sản giàu tiềm năng là rất lớn. Tuy nhiên, nghịch lý của thị trường là nguồn cung sản phẩm mới tại các khu vực dọc theo metro, trong bán kính vàng từ 500 - 2000 mét, lại vô cùng khan hiếm. Chính sự khan hiếm này, kết hợp với vị trí đắc địa đã biến ArtStella trở thành “điểm sáng” thu hút sự chú ý của toàn thị trường.

DẤU ẤN KHÁC BIỆT TẠO NÊN “HIỆU ỨNG”

Nếu vị trí đắc địa và sự khan hiếm nguồn cung là yếu tố bảo chứng cho tiềm năng, thì chính những giá trị nội tại khác biệt đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho ArtStella. Thay vì phát triển khối tháp vuông vức thông thường, chủ đầu tư đã chú trọng kiến tạo dự án với kiến trúc oval thông tầng độc đáo, hành lang mở, bố trí mặt bằng theo nguyên tắc “không cửa đối cửa” đảm bảo không gian sống riêng tư tối đa.

Nhiều khách hàng quyết định sở hữu ngay khi tham quan dự án.

Các căn hộ tại ArtStella được thiết kế tối ưu công năng, chú trọng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nội khu dự án tích hợp 30 tiện ích hiện đại, từ phòng gym chuyên nghiệp, khu cafe ngoài trời cho đến không gian vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ, đài phun nước trung tâm… giúp mọi lứa tuổi đều tìm thấy không gian phù hợp.

Với những gia đình trẻ, ArtStella trở thành lựa chọn lý tưởng bởi vừa thuận tiện đi làm, vừa có môi trường sống chất lượng cho tương lai con trẻ. Với người trẻ độc thân, dự án mang đến phong cách sống hiện đại, dễ dàng kết nối cộng đồng.

Dưới góc độ của nhà đầu tư, ArtStella “ghi điểm” ở tính thanh khoản cao nhờ nằm liền kề cụm tiện ích đô thị năng động: Khu công nghệ cao, Làng đại học Quốc gia, khu công nghiệp và dịch vụ du lịch Suối Tiên. Đây là khu vực tập trung đông đảo chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, sinh viên tạo nên nguồn khách thuê ổn định và có khả năng chi trả tốt, bảo đảm nguồn cầu cho thuê dài hạn. Thực tế, giá thuê căn hộ quanh tuyến metro số 1 đã tăng đều 8–10%/năm, tạo ra dòng tiền kép cho nhà đầu tư.

ArtStella là dự án có thiết kế kiến trúc căn hộ đẹp nhất Việt Nam 2025 và được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược của ATTLand - Tập đoàn An Phong - BIDV.

Đặc biệt, sự góp mặt của bộ ba thương hiệu ATT Land – An Phong – BIDV chính là bảo chứng vững vàng cho ArtStella. Kết hợp cùng các chính sách thanh toán linh hoạt, chỉ từ 9,9 triệu đồng/tháng không vay hoặc thanh toán chỉ từ 21% nhận nhà và được hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng, ArtStella đang mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho nhiều khách hàng trong bối cảnh giá nhà TP.HCM không ngừng “leo thang”.

Điều này lý giải vì sao ngay sau khi ra mắt, ArtStella đã thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua lẫn nhà đầu tư, góp phần làm sôi động thêm thị trường khu Đông vốn đang trên đà tăng tốc.

