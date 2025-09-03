Thứ Tư, 03/09/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thị trường

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Vũ Khuê

03/09/2025, 21:34

Việt Nam là một thị trường chiến lược với nhiều cơ hội tăng trưởng. Vì vậy, H&M tin tưởng rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và khử carbon sẽ không chỉ giúp công ty đạt được các mục tiêu khí hậu, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế...

Đến nay H&M đã có 13 cửa hàng tại Việt Nam.
Đến nay H&M đã có 13 cửa hàng tại Việt Nam.

Tại hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ chuyển đổi xanh”, bà Anna Zhan, Giám đốc Chương trình Hợp tác công của Tập đoàn H&M, đã chia sẻ về những kế hoạch đầy tham vọng của công ty tại thị trường Việt Nam.

 VIỆT NAM LÀ THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

H&M hiện vận hành 4.200 cửa hàng tại 78 thị trường trên toàn cầu, với doanh thu ròng đạt 22 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua. Với Việt Nam, H&M đã có từ năm 2017, đến nay đã hiện diện 13 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty cam kết tiếp tục tìm nguồn cung ứng và đầu tư tại đây, coi Việt Nam là một thị trường chiến lược với nhiều cơ hội tăng trưởng và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Không chỉ mở rộng số lượng cửa hàng, H&M mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở sản xuất bền vững. Bà Anna Zhan nhấn mạnh rằng H&M đang đặt ra các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính rất cụ thể. Công ty cam kết giảm 56% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2030, so với mức cơ sở năm 2019. Mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2040 cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của H&M.

Để đạt được điều này, H&M cần khử carbon trong chuỗi cung ứng, nơi 80% lượng phát thải đến từ sản xuất và vận chuyển. Công ty đang thực hiện các bước cụ thể như thu thập dữ liệu năng lượng và tìm nguồn cung ứng điện tái tạo, bao gồm việc lắp đặt các tấm pin mặt trời và mua điện tái tạo từ các nhà cung cấp.

Dự án này nhằm chứng minh tính khả thi của việc điện hóa trong ngành may mặc, một bước đi quan trọng trong việc khử cacbon cho quá trình sản xuất. Bà Anna Zhan cho biết việc điện hóa sẽ giúp thay thế các nguồn năng lượng nhiệt như nhiên liệu hóa thạch bằng các công nghệ sử dụng điện, từ đó giảm thiểu lượng phát thải carbon.

Tại Việt Nam, một trong những dự án đáng chú ý là liên doanh Syre giữa H&M và Vargas, với kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào một cơ sở tái chế tại tỉnh Gia Lai. Liên doanh Syre là một trong những dự án quan trọng nhất trong chiến lược phát triển bền vững của H&M tại Việt Nam. Mục tiêu là đưa Việt Nam thành trung tâm dệt may tuần hoàn công nghệ cao đầu tiên trên thế giới.

Syre hướng tới sản xuất polyester tái chế và đạt được 100% vật liệu tái chế hoặc có nguồn gốc bền vững vào năm 2030. “Một mục tiêu đầy tham vọng nhưng cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng”, bà Anna Zhan nhấn mạnh.

H&M cũng đang hợp tác với WWF và các nhà cung cấp hàng đầu để tiên phong lắp đặt máy bơm nhiệt điện đầu tiên tại Việt Nam, nhằm chứng minh tính khả thi của điện hóa trong ngành may mặc. Đây sẽ là một dự án thí điểm rất quan trọng để chứng minh trường hợp cho điện hóa tại Việt Nam.

Bà Anna ZhanGiám đốc Chương trình Hợp tác công, Tập đoàn H&M.
Bà Anna ZhanGiám đốc Chương trình Hợp tác công, Tập đoàn H&M.

“H&M đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa tầm nhìn của mình tại Việt Nam. Công ty không chỉ tập trung vào việc mở rộng thị trường mà còn chú trọng đến việc phát triển bền vững. Các dự án như Syre và việc lắp đặt máy bơm nhiệt điện cho thấy cam kết của H&M trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường”, Giám đốc Chương trình Hợp tác công của Tập đoàn H&M chia sẻ.

Với những bước đi mạnh mẽ này, H&M đang khẳng định vị thế của mình như một trong những tập đoàn tiên phong của ngành thời trang bền vững toàn cầu.

Trước đó, H&M đã thực hiện một số dự án thí điểm tại Trung Quốc để chứng minh tính khả thi của việc điện hóa trong ngành dệt may. Một trong những dự án này là việc sử dụng máy bơm nhiệt để thay thế hơi nước mua ngoài. Dự án đã thành công trong việc giảm lượng phát thải carbon và chi phí năng lượng từ 2 đến 8%. H&M hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ được áp dụng tại Việt Nam trong tương lai, giúp công ty đạt được các mục tiêu khử carbon trong sản xuất.

NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM

H&M cũng nhấn mạnh rằng để thực hiện các mục tiêu này, cần có sự hỗ trợ từ chính phủ và các bên liên quan. Một nguồn cung cấp năng lượng tái tạo ổn định là điều kiện tiên quyết để áp dụng các công nghệ sạch. Việt Nam đang có những tiến bộ mạnh mẽ trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và H&M hy vọng sẽ được hỗ trợ trong quá trình này.

Nâng cấp lưới điện cũng là một yếu tố quan trọng để hỗ trợ công nghiệp hóa song song với việc khử carbon. Khi nhu cầu và sản xuất năng lượng tái tạo tăng lên, sự ổn định của lưới điện cần được đảm bảo để phục vụ cho người dùng cuối. H&M cũng kêu gọi các ưu đãi tài chính để thực hiện quá trình chuyển đổi này, nhằm tạo ra một bài toán kinh doanh hợp lý cho việc điện hóa tái tạo.

Cuối cùng, bà Anna Zhan bật mí H&M cùng với các đối tác như WWF và IKEA sẽ công bố một nghiên cứu kỹ thuật về cách các công nghệ điện hóa có thể đóng góp vào lộ trình giảm phát thải của Việt Nam. H&M hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp những đóng góp hữu ích cho các chính sách và quy định của quốc gia, nhằm thực hiện các mục tiêu khí hậu và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, H&M đang khẳng định vị thế của mình trong ngành thời trang bền vững toàn cầu. Công ty không chỉ tập trung vào việc mở rộng thị trường mà còn chú trọng đến việc phát triển bền vững, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

“H&M tin rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và khử carbon sẽ không chỉ giúp công ty đạt được các mục tiêu khí hậu mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế”, bà Anna Zhan nhấn mạnh.

