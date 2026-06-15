Lãi suất qua đêm giảm mạnh về 3,5%/năm

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh về 3,5%/năm vào ngày 12/6, thấp hơn đáng kể so với vùng hai chữ số ghi nhận đầu tháng. Tuy nhiên, diễn biến giữa các kỳ hạn chưa đồng nhất, trong bối cảnh lãi suất 1 - 3 tháng vẫn neo cao và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết vốn qua nhiều công cụ khác nhau…

Diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần từ 8/6 - 12/6 cho thấy áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu tháng, thể hiện rõ nhất qua sự điều chỉnh mạnh của lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, đến ngày 12/6, lãi suất qua đêm giao dịch quanh mức 3,5%/năm, giảm 2,7 điểm phần trăm (đpt) so với 5/6; kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,8%/năm, giảm 1,8 đpt; kỳ hạn 2 tuần giảm về 5,7%/năm và kỳ hạn 1 tháng còn khoảng 7,35%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng gần như đi ngang quanh vùng 3,65 – 3,75%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng giảm mạnh so với đầu tháng 6 (Nguồn: WiGroup)

Đặt trong tương quan với ngày 1/6, sự thay đổi của mặt bằng lãi suất là khá rõ nét. Tại thời điểm đầu tháng, lãi suất qua đêm từng tăng lên 10,66%/năm, kỳ hạn 1 tuần ở mức 9,77%/năm, 2 tuần đạt 8,09% và 1 tháng khoảng 7,53%. Có thời điểm lãi suất qua đêm dao động quanh vùng 11 – 13%/năm trước khi hạ nhiệt trong các phiên kế tiếp. So với ngày 12/6, lãi suất qua đêm đã giảm khoảng 7,16 đpt, kỳ hạn 1 tuần giảm gần 5 đpt, trong khi kỳ hạn 2 tuần giảm khoảng 2,39 đpt. Riêng kỳ hạn 1 tháng chỉ giảm nhẹ khoảng 0,18 điểm phần trăm.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ngày 12/6 cho thấy trạng thái thanh khoản đã ổn định hơn đáng kể so với đầu tháng. Đặc biệt, việc lãi suất qua đêm giảm từ vùng hai chữ số về dưới 4%/năm phản ánh áp lực vay mượn vốn tức thời giữa các ngân hàng đã suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, việc lãi suất kỳ hạn 1- 3 tháng vẫn duy trì quanh 7-8%/năm cho thấy chưa đủ cơ sở để khẳng định thanh khoản hệ thống đã hoàn toàn trở lại trạng thái dồi dào.

Việc lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần giảm rất mạnh, trong khi lãi suất 1 tháng vẫn dao động quanh vùng 7,3 - 7,5%/năm và không thay đổi nhiều so với đầu tháng, cho thấy trạng thái căng thanh khoản chủ yếu tập trung ở nhu cầu vốn tức thời trên thị trường liên ngân hàng.

Diễn biến này phản ánh sự phân hóa theo kỳ hạn: áp lực ở phân khúc vốn rất ngắn hạn đã giảm nhanh, trong khi mặt bằng chi phí vốn kỳ hạn dài hơn vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Điều đó cũng cho thấy thị trường chưa ghi nhận sự cải thiện đồng đều trên toàn bộ đường cong lãi suất liên ngân hàng.

Ở góc độ điều hành, giai đoạn đầu tháng ghi nhận động thái hỗ trợ thanh khoản tương đối rõ từ Ngân hàng Nhà nước. Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước bơm khoảng 35.003 tỷ đồng qua kênh cầm cố trên thị trường mở, tương ứng bơm ròng khoảng 13.619 tỷ đồng thông qua các kỳ hạn 7 - 56 ngày. Đồng thời, cơ quan điều hành nối lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 14 ngày, với quy mô chào thầu tối đa 1 tỷ USD. Với mức tỷ giá công bố, công cụ này có khả năng bổ sung tối đa khoảng 24.000 tỷ đồng thanh khoản VND ngắn hạn cho hệ thống ngân hàng.

Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 1 - 3 tháng neo cao từ đầu năm đến nay (Nguồn: WiGroup)

Trong tuần từ 8 - 12/6, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 57.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, có khoảng 43.110 tỷ đồng trúng thầu, trong khi lượng đáo hạn đạt khoảng 68.843 tỷ đồng. Xét riêng trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận hút ròng khoảng 25,7 nghìn tỷ đồng do lượng đáo hạn lớn hơn khối lượng giải ngân mới.