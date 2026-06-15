TMR xếp hạng tín nhiệm Mcredit mức A-, triển vọng Ổn định

Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa hoàn tất công tác xếp hạng tín nhiệm cùng tổ chức xếp hạng TMR, qua đó tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính và hỗ trợ kế hoạch huy động vốn tại thị trường trong nước.

Theo kết quả công bố ngày 12/6/2026, Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh (TMR) xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của Mcredit ở mức A-, triển vọng Ổn định. Mức xếp hạng này phản ánh hồ sơ tín nhiệm của Mcredit được hỗ trợ bởi nền tảng cổ đông chiến lược vững chắc, gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei Nhật Bản, hai cổ đông đang nắm giữ phần lớn vốn điều lệ của Công ty.

Được thành lập từ năm 2016, Mcredit hiện cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng như cho vay tiền mặt, cho vay trả góp và thẻ tín dụng. Tính đến cuối năm 2025, Công ty phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên toàn quốc và thuộc nhóm ba công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu Việt Nam về quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay.

Theo đánh giá của TMR, thanh khoản là điểm cộng nổi bật trong hồ sơ tín nhiệm của Mcredit. Các chỉ số thanh khoản của Công ty vượt mức bình quân ngành, với tài sản thanh khoản trên tổng tài sản đạt 40,2% và tài sản thanh khoản trên vốn bán buôn đạt 55,2% vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, nguồn vốn ổn định từ hệ sinh thái MB tiếp tục hỗ trợ Mcredit trong việc giảm thiểu rủi ro biến động thị trường và duy trì khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Triển vọng Ổn định phản ánh kỳ vọng hồ sơ tín nhiệm của Mcredit sẽ được duy trì trong 12–18 tháng tới. Trong giai đoạn 2026–2027, Công ty định hướng tăng trưởng thận trọng, tiếp tục tái cơ cấu danh mục cho vay, cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và củng cố năng lực sinh lời.

Kết quả xếp hạng tín nhiệm này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày công bố, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho việc minh bạch hóa hoạt động tài chính, nâng cao năng lực huy động vốn tại thị trường trong nước của Mcredit.