Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và kê khai thuế

Lộ trình bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán chậm nhất từ năm 2026 đang tạo ra một bước chuyển mình lớn cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam. Trước những bỡ ngỡ và lo ngại về sự phức tạp của sổ sách kế toán, kê khai thuế, các doanh nghiệp công nghệ đã nhanh chóng vào cuộc, với những giải pháp số hóa đơn giản, hiệu quả nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh…

Hiện nay, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp gần 30% vào GDP và tạo ra hơn 10 triệu việc làm trong nền kinh tế. Mặc dù có những đóng góp lớn cho nền kinh tế nhưng hình thức thuế khoán (ấn định một mức thuế cố định) lại bộc lộ nhiều hạn chế về tính minh bạch, dễ gây thất thu ngân sách và tạo ra sự thiếu công bằng.

Theo yêu cầu tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ chấm dứt hình thức thuế khoán chậm nhất vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc các hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai, tức là tự khai và nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh.

Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích như tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp và phản ánh đúng thực tế kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức lớn cho phần lớn các chủ hộ vốn không có chuyên môn về kế toán, phải đối mặt với nỗi lo về quy trình sổ sách phức tạp, chi phí thuê dịch vụ và nguy cơ sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết này, thị trường phần mềm kế toán tại Việt Nam cũng đang rất sôi động với nhiều tên tuổi lớn cùng tham gia.

Đơn cử như MISA với bộ giải pháp AMIS, cung cấp các công cụ kế toán chuyên biệt cho hộ kinh doanh cá thể, tích hợp cả hóa đơn điện tử và chữ ký số. Hay Fast Accounting với nền tảng kế toán trực tuyến với tốc độ xử lý nhanh và giao diện thân thiện.

Ngoài ra, nhiều đơn vị như VNPT, EasyBooks, ACMan, VACOM cũng đã phát triển các phần mềm kế toán đám mây, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng truy cập và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Cũng trong cuộc đua này, ngày 25/9/2025, KiotViet đã công bố ra mắt phần mềm thuế và kế toán hoàn toàn miễn phí. Giải pháp của KiotViet được thiết kế với tiêu chí đơn giản tối đa, giúp chủ kinh doanh chỉ cần tập trung vào việc bán hàng. Mọi dữ liệu bán hàng, thu chi trên KiotViet sẽ tự động được cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC và tờ khai thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Với thiết kế quy trình 2 bước, người dùng chỉ cần bán hàng trên phần mềm và sau đó tải tờ khai/sổ sách đã được hệ thống tự động tổng hợp để nộp cho cơ quan thuế.

Trước khi ra mắt tính năng, KiotViet đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo tại khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam thu hút gần hàng nghìn hộ kinh doanh tham dự để lắng nghe ý kiến, từ đó xây dựng một sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu “đơn giản, dễ làm và chi phí thấp” cho các hộ kinh doanh.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định, không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của KiotViet trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh” ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ KiotViet, chia sẻ.