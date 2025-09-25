Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và kê khai thuế

Hiện nay, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp gần
30% vào GDP và tạo ra hơn 10 triệu việc làm trong nền kinh tế. Mặc dù có những đóng
góp lớn cho nền kinh tế nhưng hình thức thuế khoán (ấn định một mức thuế cố định)
lại bộc lộ nhiều hạn chế về tính minh bạch, dễ gây thất thu ngân sách và tạo ra
sự thiếu công bằng.
Theo yêu cầu tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ
chấm dứt hình thức thuế khoán chậm nhất vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa với
việc các hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai, tức là tự khai và nộp
thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh.
Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích như tăng tính minh bạch,
chuyên nghiệp và phản ánh đúng thực tế kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra
thách thức lớn cho phần lớn các chủ hộ vốn không có chuyên môn về kế toán, phải
đối mặt với nỗi lo về quy trình sổ sách phức tạp, chi phí thuê dịch vụ và nguy
cơ sai sót khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết này, thị trường phần mềm kế
toán tại Việt Nam cũng đang rất sôi động với nhiều tên tuổi lớn cùng tham gia.
Đơn cử như MISA với bộ giải pháp AMIS, cung cấp các công cụ
kế toán chuyên biệt cho hộ kinh doanh cá thể, tích hợp cả hóa đơn điện tử và chữ
ký số. Hay Fast Accounting với nền tảng kế toán trực tuyến với tốc độ xử lý
nhanh và giao diện thân thiện.
Ngoài ra, nhiều đơn vị như VNPT, EasyBooks, ACMan, VACOM
cũng đã phát triển các phần mềm kế toán đám mây, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng
truy cập và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.
Cũng trong cuộc đua này, ngày 25/9/2025, KiotViet đã công bố
ra mắt phần mềm thuế và kế toán hoàn toàn miễn phí. Giải pháp của KiotViet được
thiết kế với tiêu chí đơn giản tối đa, giúp chủ kinh doanh chỉ cần tập trung
vào việc bán hàng. Mọi dữ liệu bán hàng, thu chi trên KiotViet sẽ tự động được
cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC và tờ khai thuế
theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Với thiết kế quy trình 2 bước, người dùng chỉ cần
bán hàng trên phần mềm và sau đó tải tờ khai/sổ sách đã được hệ thống tự động tổng
hợp để nộp cho cơ quan thuế.
Trước khi ra mắt tính năng, KiotViet đã phối hợp cùng các đối
tác tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo tại khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam thu hút gần
hàng nghìn hộ kinh doanh tham dự để lắng nghe ý kiến, từ đó xây dựng một sản phẩm
đáp ứng đúng nhu cầu “đơn giản, dễ làm và chi phí thấp” cho các hộ kinh doanh.
“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều
có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định, không tốn kém chi
phí. Đây là cam kết lâu dài của KiotViet trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế
và cộng đồng kinh doanh” ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
Công nghệ KiotViet, chia sẻ.