Trang chủ Xuất nhập khẩu

Hoa Kỳ hoãn tăng thuế gỗ theo Mục 232: Điều chỉnh mang tính kỹ thuật, không liên quan đến cơ chế thuế đối ứng

Trần thị nguyệt

03/01/2026, 09:24

Ngày 31/12/2025, Hoa Kỳ ban hành Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962...

Thời điểm tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm được lùi từ 01/01/2026 sang 01/01/2027.
Thời điểm tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm được lùi từ 01/01/2026 sang 01/01/2027.

Theo đó, thời điểm tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm, bao gồm ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm, được lùi từ 01/01/2026 sang 01/01/2027.

Theo quy định hiện hành tại Tuyên bố 10976 ban hành tháng 9/2025, các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Hoa Kỳ đang chịu mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các mặt hàng chế biến sâu, với lộ trình dự kiến tăng lên 30% và 50% từ đầu năm 2026. Việc điều chỉnh thời điểm áp dụng mức thuế cao hơn đồng nghĩa với việc các mức thuế hiện hành tiếp tục được duy trì thêm một năm.

Vụ thị trường Trong nước (Bộ Công thương) nhận định, về bản chất, đây không phải là quyết định hoãn áp thuế, mà là hoãn tăng thuế. Các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chịu thuế theo Mục 232 ở mức hiện hành. Tuy nhiên, việc lùi thời điểm tăng thuế có ý nghĩa thực tế trong việc tránh gây gián đoạn đột ngột đối với hoạt động thương mại, đồng thời tạo thêm thời gian để các bên liên quan thích ứng với chính sách thuế mới.

Phía Hoa Kỳ cho biết, quyết định điều chỉnh thời điểm tăng thuế được đưa ra nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang được triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng. Cách tiếp cận này cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ điều tiết và thương lượng, thay vì chỉ mang tính bảo hộ đơn thuần.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì các mức thuế hiện hành trong năm 2026 giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có thêm thời gian ổn định đơn hàng, cân đối chi phí và điều chỉnh chiến lược thị trường.

Đối với Việt Nam, dù ngành gỗ vẫn đang chịu tác động từ các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu ngày càng cao về xuất xứ, môi trường và truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu đồ gỗ sang Hoa Kỳ trong năm 2025 vẫn duy trì xu hướng tích cực. Do đó, việc hoãn tăng thuế giúp hạn chế áp lực chi phí trong ngắn hạn, đặc biệt đối với các nhóm hàng chế biến sâu.

Cơ quan này cũng lưu ý, quyết định hoãn tăng thuế theo Mục 232 không liên quan và không phụ thuộc vào các phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đối với các sắc lệnh thuế đối ứng.

Về mặt pháp lý, thuế theo Mục 232 được ban hành trên cơ sở an ninh quốc gia và thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp, tách biệt với các biện pháp thuế đối ứng được triển khai theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Do đó, dù có bất kỳ điều chỉnh tư pháp nào liên quan đến thuế đối ứng, các mức thuế áp dụng theo Mục 232 vẫn có hiệu lực độc lập.

Trong trung hạn, chính sách thuế của Hoa Kỳ đối với các nhóm hàng nhập khẩu, trong đó có sản phẩm gỗ, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro điều chỉnh. Hoa Kỳ đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra và áp dụng Mục 232 đối với các mặt hàng chiến lược khác, đồng thời có thể sử dụng công cụ thuế quan để phục vụ các mục tiêu đàm phán thương mại và cân đối lợi ích kinh tế – chính trị trong năm 2026.

Theo nhận định của Vụ thị trường trong nước, ngành gỗ Việt Nam, giai đoạn tới có thể được đánh giá là tạm thời ổn định nhưng chưa thực sự an toàn. Doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách, chủ động trao đổi với đối tác nhập khẩu, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp thuế suất được điều chỉnh trở lại theo lộ trình đã công bố.

Việc tận dụng khoảng thời gian hoãn tăng thuế để củng cố năng lực tuân thủ, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị gia tăng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định xuất khẩu trong thời gian tới.

Bộ Công Thương chính sách thuế đàm phán thương mại hoãn tăng thuế gỗ Mục 232 ngành gỗ Việt Nam thị trường gỗ thời gian áp dụng thuế thuế gỗ Hoa Kỳ Xuất khẩu đồ gỗ

Xuất khẩu rau quả hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

Xuất khẩu rau quả hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

Năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt từ 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm trước. Trên nền tảng tăng trưởng bền bỉ, cùng với việc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành từ 1/1/2026, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026...

Giải phóng thành công 500 container chè bị kẹt tại cảng Karachi

Giải phóng thành công 500 container chè bị kẹt tại cảng Karachi

Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định hiện hành và chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác..

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Sau năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Nghệ An xác định công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là hai trụ cột then chốt trong năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Vỏ viên nhộng cứng của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế từ đầu năm 2026

Vỏ viên nhộng cứng của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế từ đầu năm 2026

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam, với biên độ thuế chống bán phá giá lên tới 46,24% và thuế chống trợ cấp là 2,45%...

Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc giao thương toàn cầu

Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc giao thương toàn cầu

Đứng trước vận hội mới của giai đoạn 2026–2030, công tác xúc tiến thương mại đang chuyển mình mạnh mẽ, từ thay đổi tư duy đến đổi mới phương thức để đưa hàng hóa Việt thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị thế giới...

