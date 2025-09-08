Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Thanh Thủy

08/09/2025, 18:21

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai dự án…

Hình minh họa do AI thực hiện
Hình minh họa do AI thực hiện

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 462/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt.

Theo đó, Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ còn chưa đạt yêu cầu và vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan là cơ sở khoa học rất quan trọng để căn cứ thực hiện các bước tiếp theo như lựa chọn hình thức đầu tư, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư,... bảo đảm các dự án đường sắt sẽ được thực hiện đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

“Quan điểm này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt tại rất nhiều văn bản, cần được các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt và rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc chậm trễ triển khai trong thời gian qua, đồng thời khẩn trương và chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ”, Thông báo kết luận nêu rõ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kinh nghiệm quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam lựa chọn công nghệ tối ưu, an toàn hiệu quả nhất; xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Trên cơ sở đó, xem xét lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật trong tháng 10 năm 2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Ngày 30/8 trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng đánh giá chưa đạt yêu cầu. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, tham khảo luật pháp, tiêu chuẩn ISO và thông lệ quốc tế, sớm hoàn thiện, công bố hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan công bố công khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn nói trên để áp dụng cho các dự án, triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đầu tư công, đầu tư PPP và các hình thức đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác; từ nay đến tháng 10/2025 sớm hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn để khẩn trương triển khai các bước công việc tiếp theo.

Từ khóa:

Đầu tư công dự án đường sắt đường sắt Bắc – Nam hạ tầng

Đọc thêm

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Trong bối cảnh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là sau vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ...

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương...

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu việc báo cáo tiến độ phải trung thực, đảm bảo hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 19/12. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án kết nối như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: