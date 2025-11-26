Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thông xe kỹ thuật Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai vào ngày 19/12

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 26/11/2025
Minh Kiệt
26/11/2025, 07:13
Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công trong thời gian qua và nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng quan trọng của khu vực phía Nam, trực tiếp kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Tây Ninh, tạo động lực phát triển mới cho vùng.
Khẳng định dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, thời gian còn lại rất ngắn, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan phải tập trung tối đa nhân lực và máy móc, đẩy nhanh tiến độ, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng khả năng khai thác lâu dài và an toàn.
Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đoạn Vành đai 3 qua Đồng Nai dài hơn 11 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ.
Trên tuyến, các hạng mục đường đã cơ bản hoàn thành đắp nền và đang triển khai cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa. Các cầu đã hoàn thiện phần xây dựng chính, hiện tiếp tục triển khai lan can, tường chắn và đường dẫn hai đầu cầu.
Ban Quản lý dự án cho biết từ tháng 8 đến tháng 10/2025, trung bình mỗi tháng có khoảng 15 ngày mưa, gây ảnh hưởng lớn đến thi công. Dù vậy, các nhà thầu vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao, huy động tối đa nguồn lực để bám sát mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.
Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh hoàn thiện phần mặt đường và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm dự án về đích đúng thời hạn và đạt chất lượng theo yêu cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ phát huy tính sáng tạo, tự lực và tự cường, tăng cường hợp tác; khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của Việt Nam và hướng tới siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số…
UBND TP. Hải Phòng ra quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt…
Sau hơn 3 tháng thông xe tạm (từ ngày 01/8/2025) nhằm giải quyết bài toán giao thông qua khu vực, cầu Đại Ngãi 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch. Công trình hiện đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm lưu thông cho tất cả các loại xe...
Kinh tế Huế đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP. Đây là một thành tựu đáng chú ý, phản ánh sự chuyển mình tích cực của thành phố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức...
Hiện nay, một cuộc đua toàn cầu về “kinh tế tầm thấp” (Low-Altitude Economy) đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Mới đây, Trung Quốc đã thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) có khả năng chở nhiều hơn 2 người và chở được tải trọng hàng hóa đến 2 tấn, trong khi Thái Lan vừa cấp chứng chỉ đủ điều kiện bay cho UAV chở khách trong tháng 10/2025...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: