Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thông xe kỹ thuật Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai vào ngày 19/12

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công trong thời gian qua và nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng quan trọng của khu vực phía Nam, trực tiếp kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Tây Ninh, tạo động lực phát triển mới cho vùng.

Khẳng định dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, thời gian còn lại rất ngắn, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan phải tập trung tối đa nhân lực và máy móc, đẩy nhanh tiến độ, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng khả năng khai thác lâu dài và an toàn.

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đoạn Vành đai 3 qua Đồng Nai dài hơn 11 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ.

Trên tuyến, các hạng mục đường đã cơ bản hoàn thành đắp nền và đang triển khai cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa. Các cầu đã hoàn thiện phần xây dựng chính, hiện tiếp tục triển khai lan can, tường chắn và đường dẫn hai đầu cầu.

Ban Quản lý dự án cho biết từ tháng 8 đến tháng 10/2025, trung bình mỗi tháng có khoảng 15 ngày mưa, gây ảnh hưởng lớn đến thi công. Dù vậy, các nhà thầu vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao, huy động tối đa nguồn lực để bám sát mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh hoàn thiện phần mặt đường và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm dự án về đích đúng thời hạn và đạt chất lượng theo yêu cầu.