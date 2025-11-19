Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

PHẤN ĐẤU MỤC TIÊU KHAI THÁC TRÊN 3.000 KM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRONG NĂM 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao quyết tâm, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Từng bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức làm việc, nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là những bất lợi về thời tiết; đồng thời huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, áp dụng kỹ thuật hiện đại, hoàn thiện thủ tục theo quy định để tổ chức thành công lễ khánh thành các dự án vào ngày 19/12/2025 theo Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 04/9/2025.

Các công trình, hạng mục phải được hoàn thiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng, an toàn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là những dự án còn nhiều khối lượng như Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng, bảo đảm thông xe kỹ thuật trong năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc.

Nhà đầu tư (Tập đoàn Đèo Cả) phải rà soát kế hoạch, điều chỉnh biện pháp thi công để bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn bộ dự án theo đúng cam kết; phối hợp với doanh nghiệp địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị quân đội nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Bộ Quốc phòng được giao phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, chỉ đạo các quân khu hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhân lực khi có đề nghị từ chủ đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025.

UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp phải quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh thi công các dự án: Tuyên Quang – Hà Giang, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà – Vũng Tàu, Cao Lãnh – An Hữu theo đúng tiến độ cam kết.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai hệ thống đường bộ ven biển; báo cáo Thủ tướng các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu đến cuối năm 2025 cả nước có khoảng 1.700 km đường ven biển.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đăng ký với Chính phủ (qua Bộ Xây dựng) các công trình khởi công, khánh thành dịp 19/12/2025, phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 2 công trình đủ điều kiện.

KHÁNH THÀNH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1 VÀO THÁNG 12

Hiện nay, tổng khối lượng hoàn thành của dự án đạt khoảng 61%, trong khi thời gian còn lại của năm 2025 chỉ hơn 2 tháng và khối lượng cần hoàn thành vẫn rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và cơ quan chủ quản, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai ngay các giải pháp phù hợp để tăng tốc thi công (mục tiêu sản lượng mỗi tháng tối thiểu 20%), bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tổ chức thi công khoa học, nhất là đối với Dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và thành phần 4 (các hạng mục dịch vụ). Đồng thời, cần chuẩn bị khởi công giai đoạn 2 để báo cáo cấp thẩm quyền.

Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và Nhân dân về tiến độ dự án, bảo đảm tính đồng bộ từ nhà ga, đài kiểm soát không lưu đến các công trình dịch vụ và đường kết nối.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và dự án nâng cấp sân bay Nội Bài vào ngày 19/12/2025. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các vướng mắc.

BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CAO TỐC ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG

Các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Cao Bằng phải khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án cao tốc như Vinh – Thanh Thuỷ, Quảng Ngãi – Kon Tum, Bắc Kạn – Cao Bằng để trình thẩm định trong năm 2025.

TP. Hà Nội cùng các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai phải đẩy nhanh lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường nối sân bay Gia Bình và dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Xây dựng phải đẩy nhanh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức khởi công dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận vào ngày 19/12/2025.

TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng cần sớm lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để khởi công các dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài và Tân Phú – Bảo Lộc trong dịp 19/12/2025.

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng cùng các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La phải chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trườngg chỉ đạo Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật giám sát tiến độ xây dựng trụ sở kiểm dịch tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

UBND tỉnh Hưng Yên phải làm việc với các địa phương liên quan để thống nhất phương án khai thác vật liệu phục vụ dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng theo hình thức PPP.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và ACV để thống nhất đầu tư đoạn kết nối 1,9 km vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch và đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 2026–2030, ưu tiên các dự án cao tốc nằm trong mục tiêu hoàn thành 5.000 km vào năm 2030, kiên quyết không bố trí vốn cho dự án khác khi chưa đủ nguồn cho các dự án cao tốc.

Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu triển khai sân bay Thổ Chu (Kiên Giang), báo cáo cấp thẩm quyền trong tháng 11/2025.

Bộ Xây dựng phối hợp địa phương rà soát danh mục dự án cao tốc đang chuẩn bị đầu tư hoặc đang thi công, đặc biệt các dự án tại đồng bằng sông Cửu Long, để đề xuất bổ sung vào danh mục theo dõi của Ban Chỉ đạo nếu cần thiết.