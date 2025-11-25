Cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì ngày 25/11 tập trung hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất, minh bạch, nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan...

Sáng ngày 25/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

LÀM RÕ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, TRÁCH NHIỆM TRONG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ

Tại cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng xem xét việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 5/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 16/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay một số nội dung để vận hành Hệ thống.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết việc triển khai Công điện 89/CĐ-TTg đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng tính minh bạch trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; nâng cao trách nhiệm và tiến độ xử lý của các cơ quan.

Tuy vậy, thực tiễn vận hành Hệ thống cho thấy một số vướng mắc như thiếu thống nhất trong xử lý; trách nhiệm, đầu mối và quy trình chưa được xác định rõ ràng; vẫn còn kiến nghị chưa được xử lý triệt để; một số phản ánh chưa đủ cơ sở pháp lý để từ chối nhưng cũng không phù hợp với yêu cầu Hệ thống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Bộ Tư pháp nhận định nguyên nhân chủ yếu là chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh đầy đủ, đồng bộ hoạt động này. Do đó, việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là cần thiết.

Dự thảo Quy chế quy định nguyên tắc, quy trình, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan trong xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu rõ ràng, gây khó khăn trong áp dụng hoặc tạo gánh nặng tuân thủ. Quy chế áp dụng với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia gửi, tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Hệ thống.

HOÀN THIỆN DỰ THẢO QUY CHẾ, BẢO ĐẢM PHÂN CẤP VÀ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan đều nhấn mạnh việc Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật là rất cần thiết.

Các bộ, cơ quan cũng đề nghị cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong pháp luật; làm rõ cơ chế theo dõi, giám sát sau khi xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh ý kiến đóng góp của các bộ, cơ quan, phần lớn ý kiến đã thống nhất với dự thảo, vì vậy Bộ Tư pháp cần tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Phó Thủ tướng lưu ý cần tính đến phân cấp khi tổ chức thực hiện, bởi hiện nay chính quyền địa phương 2 cấp đang hoạt động, nhiều nhiệm vụ được phân cấp xuống địa phương. Đối với những kiến nghị liên quan đến chồng chéo pháp luật được gửi lên Hệ thống, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Về nhân sự phụ trách công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan quyết định, nhằm bảo đảm rõ trách nhiệm và hiệu quả thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế để sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống, góp phần khơi thông điểm nghẽn pháp luật, thúc đẩy môi trường đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.