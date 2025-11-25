Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật

Minh Hiếu

25/11/2025, 13:56

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì ngày 25/11 tập trung hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất, minh bạch, nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: VGP

Sáng ngày 25/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

LÀM RÕ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, TRÁCH NHIỆM TRONG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ

Tại cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng xem xét việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 5/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 16/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay một số nội dung để vận hành Hệ thống.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết việc triển khai Công điện 89/CĐ-TTg đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng tính minh bạch trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; nâng cao trách nhiệm và tiến độ xử lý của các cơ quan.

Tuy vậy, thực tiễn vận hành Hệ thống cho thấy một số vướng mắc như thiếu thống nhất trong xử lý; trách nhiệm, đầu mối và quy trình chưa được xác định rõ ràng; vẫn còn kiến nghị chưa được xử lý triệt để; một số phản ánh chưa đủ cơ sở pháp lý để từ chối nhưng cũng không phù hợp với yêu cầu Hệ thống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Bộ Tư pháp nhận định nguyên nhân chủ yếu là chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh đầy đủ, đồng bộ hoạt động này. Do đó, việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là cần thiết.

Dự thảo Quy chế quy định nguyên tắc, quy trình, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan trong xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu rõ ràng, gây khó khăn trong áp dụng hoặc tạo gánh nặng tuân thủ. Quy chế áp dụng với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia gửi, tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Hệ thống.

HOÀN THIỆN DỰ THẢO QUY CHẾ, BẢO ĐẢM PHÂN CẤP VÀ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan đều nhấn mạnh việc Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật là rất cần thiết.

Các bộ, cơ quan cũng đề nghị cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong pháp luật; làm rõ cơ chế theo dõi, giám sát sau khi xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh ý kiến đóng góp của các bộ, cơ quan, phần lớn ý kiến đã thống nhất với dự thảo, vì vậy Bộ Tư pháp cần tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Phó Thủ tướng lưu ý cần tính đến phân cấp khi tổ chức thực hiện, bởi hiện nay chính quyền địa phương 2 cấp đang hoạt động, nhiều nhiệm vụ được phân cấp xuống địa phương. Đối với những kiến nghị liên quan đến chồng chéo pháp luật được gửi lên Hệ thống, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Về nhân sự phụ trách công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan quyết định, nhằm bảo đảm rõ trách nhiệm và hiệu quả thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế để sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống, góp phần khơi thông điểm nghẽn pháp luật, thúc đẩy môi trường đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

11:17, 25/11/2025

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

11:30, 25/11/2025

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

11:29, 25/11/2025

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Từ khóa:

Quy chế tiếp nhận phản ánh tăng tính minh bạch văn bản quy phạm pháp luật xử lý kiến nghị

Đọc thêm

Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật tại Quảng Ninh là dịp kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều lãnh đạo địa phương Nhật Bản, trao đổi định hướng hợp tác và khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, giao lưu và kết nối nhân lực.

Hoàn thiện Luật Công nghệ cao để tạo đột phá thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện Luật Công nghệ cao để tạo đột phá thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo

Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 được kỳ vọng tạo dựng nền tảng thể chế thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đề xuất chính sách cần cân bằng giữa quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Giai đoạn 1 từ năm 2026 -2030, cơ cấu vốn chủ yếu gồm vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, xã) chiếm 33%; vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác chiếm 29% và vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp của cộng đồng và người dân chiếm 28%...

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình không làm giảm đi các chính sách, mà khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp và giúp tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gia tới.

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025 khai mạc tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần hướng về miền Trung giữa lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy