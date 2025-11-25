Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Dũng Hiếu

25/11/2025, 11:17

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025 khai mạc tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần hướng về miền Trung giữa lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2025. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2025. Ảnh: TTXVN

Tối 24/11, Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết một lòng - Hướng về miền Trung” đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).

ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG – HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

Dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Đại sứ, Đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: TTXVN

Lễ khai mạc bắt đầu bằng phóng sự về những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ tại miền Trung – Tây Nguyên, với 102 người chết và mất tích; hơn 1.200 nhà sập, hư hỏng; trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 13 nghìn tỷ đồng.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam” đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung- Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết một lòng hướng về miền Trung, có những hành động thiết thực, chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tình đồng chí, nghĩa đồng bào ấm áp và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một mốc son trong hành trình đổi mới phát triển của đất nước. Đồng thời chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), với tinh thần đoàn kết một lòng hướng về miền Trung ruột thịt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đa dạng của 54 dân tộc anh em; ôn lại truyền thống tri ân quá khứ, tôn vinh hiện đại và khơi dậy khát vọng cho tương lai; là diễn đàn ý nghĩa để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một điểm tựa vững chắc của dân tộc chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khó khăn và thách thức.

Trong đó, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II là một điểm nhấn đặc biệt, góp phần giới thiệu một cách sống động, đầy đủ về bản sắc của văn hóa Mường- một trong những dân tộc có dân số đông, có nền văn hóa cổ xưa và phong phú…

BẢO TỒN DI SẢN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn”, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đã nỗ lực gìn giữ và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được kiểm kê, xếp hạng cấp quốc gia; nhiều lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian được phục dựng, truyền dạy; phát triển du lịch văn hóa góp phần quan trọng từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn…

Cho rằng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm lịch sử mà còn là cách để tôn vinh quá khứ, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tương lai bền vững cho dân tộc Việt Nam, Thủ tướng đề nghị coi việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa; gắn kết công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự lan tỏa và công bằng trong hưởng thụ văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến các doanh nghiệp trao tượng trưng tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến các doanh nghiệp trao tượng trưng tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ảnh: TTXVN

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị của tình đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế hệ trẻ; đưa di sản văn hóa vào hệ thống giáo dục, sinh hoạt cộng đồng để các thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn nữa về bản sắc dân tộc.

Đối với Làng Văn hóa, Thủ tướng đề nghị tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững.

Tại Lễ khai mạc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền là 540,5 tỷ đồng.

Số tiền này đã được trao trực tiếp cho Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ngoài sự đóng góp của các tập thể, doanh nghiệp tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức kêu gọi các đại biểu, nhân dân, khán giả xem truyền hình cùng chung tay chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bằng cách quét mã QR trên màn hình để ủng hộ.

Sau các nghi lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đoàn kết một lòng - Hướng về miền Trung” chào mừng khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam đã diễn ra. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng để báo chí tiếp tục phát triển

10:22, 25/11/2025

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng để báo chí tiếp tục phát triển

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trọng tâm, trọng điểm

07:13, 25/11/2025

Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

08:09, 25/11/2025

Thủ tướng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Từ khóa:

bão lũ miền Trung đoàn kết toàn dân tộc hỗ trợ đồng bào miền Trung Tuần Đại đoàn kết các dân tộc 2025

Đọc thêm

Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật tại Quảng Ninh là dịp kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều lãnh đạo địa phương Nhật Bản, trao đổi định hướng hợp tác và khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, giao lưu và kết nối nhân lực.

Hoàn thiện Luật Công nghệ cao để tạo đột phá thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện Luật Công nghệ cao để tạo đột phá thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo

Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 được kỳ vọng tạo dựng nền tảng thể chế thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đề xuất chính sách cần cân bằng giữa quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật

Hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì ngày 25/11 tập trung hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất, minh bạch, nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan...

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Giai đoạn 1 từ năm 2026 -2030, cơ cấu vốn chủ yếu gồm vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, xã) chiếm 33%; vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác chiếm 29% và vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp của cộng đồng và người dân chiếm 28%...

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình không làm giảm đi các chính sách, mà khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp và giúp tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gia tới.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy