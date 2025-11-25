Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Dũng Hiếu
25/11/2025, 11:17
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025 khai mạc tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần hướng về miền Trung giữa lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.
Tối 24/11, Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết một lòng - Hướng về miền Trung” đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến.
Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Đại sứ, Đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam…
Lễ khai mạc bắt đầu bằng phóng sự về những thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ tại miền Trung – Tây Nguyên, với 102 người chết và mất tích; hơn 1.200 nhà sập, hư hỏng; trên 82.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 13 nghìn tỷ đồng.
Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam” đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung- Tây Nguyên.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết một lòng hướng về miền Trung, có những hành động thiết thực, chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt đang bị thảm họa thiên tai, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tình đồng chí, nghĩa đồng bào ấm áp và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một mốc son trong hành trình đổi mới phát triển của đất nước. Đồng thời chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), với tinh thần đoàn kết một lòng hướng về miền Trung ruột thịt.
Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đa dạng của 54 dân tộc anh em; ôn lại truyền thống tri ân quá khứ, tôn vinh hiện đại và khơi dậy khát vọng cho tương lai; là diễn đàn ý nghĩa để các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một điểm tựa vững chắc của dân tộc chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khó khăn và thách thức.
Trong đó, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II là một điểm nhấn đặc biệt, góp phần giới thiệu một cách sống động, đầy đủ về bản sắc của văn hóa Mường- một trong những dân tộc có dân số đông, có nền văn hóa cổ xưa và phong phú…
Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn”, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đã nỗ lực gìn giữ và phát huy các di sản, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được kiểm kê, xếp hạng cấp quốc gia; nhiều lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian được phục dựng, truyền dạy; phát triển du lịch văn hóa góp phần quan trọng từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn…
Cho rằng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm lịch sử mà còn là cách để tôn vinh quá khứ, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tương lai bền vững cho dân tộc Việt Nam, Thủ tướng đề nghị coi việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách, ban hành cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp văn hóa; gắn kết công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự lan tỏa và công bằng trong hưởng thụ văn hóa.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị của tình đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế hệ trẻ; đưa di sản văn hóa vào hệ thống giáo dục, sinh hoạt cộng đồng để các thế hệ trẻ hiểu và tự hào hơn nữa về bản sắc dân tộc.
Đối với Làng Văn hóa, Thủ tướng đề nghị tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững.
Tại Lễ khai mạc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền là 540,5 tỷ đồng.
Số tiền này đã được trao trực tiếp cho Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ngoài sự đóng góp của các tập thể, doanh nghiệp tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức kêu gọi các đại biểu, nhân dân, khán giả xem truyền hình cùng chung tay chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bằng cách quét mã QR trên màn hình để ủng hộ.
Sau các nghi lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đoàn kết một lòng - Hướng về miền Trung” chào mừng khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam đã diễn ra. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
