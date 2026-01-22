Hội chợ THAIFEX - HOREC Asia 2026: Đổi mới hiệu quả vận hành ngành Hospitality Châu Á

Giá vàng trong nước và thế giới
Từ ngày 11 - 13/3/2026, tại Bangkok, Thái Lan, hội chợ THAIFEX - HOREC Asia 2026 sẽ mang đến một góc nhìn mới cho ngành Hospitality khu vực. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, sự kiện nhấn mạnh vai trò của hiệu quả vận hành như nền tảng tạo nên thành công bền vững cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, tình trạng thiếu hụt nhân sự và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng, các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng và dịch vụ cung ứng thực phẩm và đồ uống đang chuyển hướng chiến lược: Từ đổi mới sản phẩm sang tối ưu quy trình, hệ thống và kỹ năng vận hành.
Sự dịch chuyển này được thể hiện rõ nét tại THAIFEX - HOREC Asia 2026 (gọi tắt là HOREC 2026) - hội chợ thương mại chuyên ngành Hospitality tại Châu Á, diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế IMPACT, Bangkok.
Một điểm nhấn nổi bật của sự kiện là THAIFEX – HOREC Xperiential Zone, không gian vận hành mô phỏng hoàn chỉnh, nơi toàn bộ quy trình phục vụ – từ tiền sảnh, bếp đến hậu cần – được tái hiện sát với thực tế. Khách thăm có thể quan sát trực tiếp cách thiết bị, quy trình và nhân sự phối hợp trong vận hành hằng ngày, từ đó đánh giá giải pháp dựa trên hiệu quả vận hành tổng thể, thay vì chỉ xem trên thông số kỹ thuật.
Song song đó, Workshop Zone mang đến các buổi hướng dẫn trực tiếp của đầu bếp, chuyên gia pha chế và nhà đào tạo quốc tế. Các nội dung như làm pizza, bánh mì sử dụng men tự nhiên (sourdough), ẩm thực lành mạnh, pha chế cocktail và rượu vang được xây dựng theo quy trình vận hành thương mại thực tế.
Bên cạnh các khu vực mô phỏng và trải nghiệm vận hành trực tiếp, HOREC 2026 cũng tập trung vào một bài toán then chốt của doanh nghiệp Hospitality: làm thế nào để chuyển hóa chiến lược kinh doanh thành hiệu quả vận hành hằng ngày.
Trong bối cảnh đó, THAIFEX – HOREC Academy được xây dựng như một không gian trao đổi chuyên sâu giữa các nhà điều hành, chủ sở hữu và đơn vị cung ứng giải pháp. Thông qua các phiên đối thoại chuyên đề, những thách thức trong quản trị vận hành – từ chi phí, nhân sự đến tiêu chuẩn dịch vụ – sẽ được phân tích dưới góc nhìn thực tiễn.
Chương trình dự kiến quy tụ diễn giả là lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn khách sạn, chuỗi F&B, nền tảng công nghệ, cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mô hình vận hành linh hoạt. Các chủ đề trọng tâm bao gồm: điều chỉnh mô hình hoạt động trong bối cảnh chi phí tăng cao, xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành và đổi mới quy trình phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Không chỉ tập trung vào khu vực bếp, HOREC 2026 mở rộng chiều sâu sang các hoạt động then chốt như vận hành quán cà phê và dịch vụ buồng phòng tại các khách sạn.
ASEAN Coffee Roasting Championship, do Liên đoàn Cà phê ASEAN tổ chức, là sân chơi dành cho các chuyên gia rang cà phê trong khu vực, kiểm định năng lực trong điều kiện thi đấu sát với thực tế thương mại. Bên cạnh đó, Coffee Appreciation Protocol do Hiệp hội Cà phê Thái Lan giới thiệu mang đến khung đánh giá chuyên nghiệp về chất lượng và quy trình phục vụ – yếu tố ngày càng quan trọng trong việc giữ chân khách hàng.
Đặc biệt, Thailand Ultimate Housekeeping Challenge (TUHC) làm nổi bật vai trò của dịch vụ buồng phòng – một yếu tố then chốt nhưng thường ít được truyền thông. Các thí sinh sẽ tranh tài qua những nội dung như trải giường, dọn phòng, gấp khăn và cắm hoa, thể hiện sự chuẩn hóa và tính chuyên nghiệp trong từng chi tiết vận hành.
Khác với mô hình hội chợ truyền thống, nhiều đơn vị tham gia năm nay sẽ trực tiếp trình diễn khả năng ứng dụng giải pháp vào thực tế thương mại.
Các thương hiệu trưng bày gồm nhiều tên tuổi quốc tế như Hoshizaki, UNOX, Rational, Welbilt, Ecolab, Kimberly-Clark, Girbau, Lavazza, San Pellegrino…, cùng các nhà cung cấp khu vực và địa phương.
Bên cạnh thiết bị bếp, sự kiện còn giới thiệu các giải pháp nội thất và thiết kế không gian khách sạn, kết nối với các thương hiệu tại STYLE Bangkok, tạo nên hệ sinh thái vận hành toàn diện.
HOREC 2026 tập trung vào câu hỏi cốt lõi: Doanh nghiệp Hospitality vận hành như thế nào để tăng hiệu quả và phát triển bền vững. Sự kiện hình thành một hệ sinh thái thương mại liền mạch, bao phủ từ vận hành nội bộ đến chiến lược tăng trưởng, từ đổi mới tại chỗ đến mở rộng toàn cầu.
Trong bối cảnh mới, HOREC 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng quan trọng, hỗ trợ ngành Hospitality châu Á thích nghi, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.
Để đăng ký đi thăm và cập nhật các thông tin mới của Thaifex - HOREC Asia 2026 vui lòng truy cập https://thaifex-horec.asia hoặc www.go2fair.com/thaifex-horec-asia (tiếng Việt).
Doanh nghiệp quan tâm đi thăm hội chợ, vui lòng liên hệ Koelnmesse Việt Nam tại địa chỉ: Tòa nhà IDC, Tầng 9, 163 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM, điện thoại: (028) 3822 7655, email: koelnmesse@export2global.com
