Hội nghị Trung ương 12 và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.

Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 18 - 19/7/2025 tại thủ đô Hà Nội.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ LÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT

Các đại biểu nghe thông báo về những nội dung cơ bản, trọng tâm của Hội nghị Trung ương 12, gồm 4 phần: Công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết, kết luận để tạo cơ sở tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước thời gian tới; Công tác cán bộ; Một số nội dung theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiếp theo, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Chỉ thị số 50); phân tích kỹ lưỡng về nội dung Chỉ thị; về thực trạng, tình hình sinh hoạt chi bộ, những vấn đề đặt ra, sự cần thiết ban hành Chỉ thị số 50 và những điểm mới, những giải pháp cụ thể…

Ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành vai trò, sứ mệnh lãnh đạo đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, ông Đỗ Trọng Hưng nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện. Trong đó đáng chú ý có những nội dung mới như: thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng vào ngày mùng 3 hằng tháng (nếu vào ngày nghỉ hoặc trường hợp đặc biệt sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tháng); tuyệt đối không được họp chi bộ kết hợp các cuộc họp khác; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ít nhất mỗi quý 1 lần. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên đến khi có quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Việc thực hiện thí điểm phải bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ…

ĐƯA THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50 VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh các nội dung được truyền đạt tại hội nghị đã được phân tích sâu sắc, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Kết quả của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và tiếp tục thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Với những nội dung đã được Ban Chấp hành Trung ương đề ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu các Đảng uỷ trực thuộc quán triệt sâu sắc, nắm chắc các nội dung và triển khai thực hiện. Cụ thể, trong quá trình triển khai công tác giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV và giới thiệu đại biểu để bầu hoặc chỉ định dự Đại hội XIV của Đảng cần bảo đảm đúng theo quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu và quy định của Trung ương.

Công tác chuẩn bị các văn kiện của Đảng rất công phu, khoa học và đổi mới. Nhấn mạnh nhiệm vụ này rất quan trọng, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị các Đảng uỷ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu kỹ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hiện việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cơ bản đã hoàn tất, đúng tiến độ của Trung ương đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến vào tuần cuối tháng 9/2025) đang được chuẩn bị tích cực, khẩn trương. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị các Đảng bộ trực thuộc nắm vững tinh thần của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 để đóng góp, xây dựng các văn kiện, đưa ra ý kiến đóng góp cho Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tham mưu và tiếp tục tổ chức thực hiện về tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ qua việc triển khai quán triệt, hội nghị thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, sự cần thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là vấn đề rất quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đặc biệt là đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Nêu bật tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay, được coi là mệnh lệnh chính trị và xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng là cuộc họp quan trọng nhất, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị các Đảng bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ngay, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 50 tới tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên; căn cứ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đưa việc thực hiện Chỉ thị số 50 vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; gắn đánh giá sinh hoạt chi bộ với đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên; chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi bộ và cấp uỷ viên.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương sẽ sớm ban hành kế hoạch của Đảng uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 50 và gửi các Đảng uỷ trực thuộc để triển khai thực hiện.