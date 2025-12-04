Hơn 100.000 tỷ đồng đầu tư đường và cầu vượt biển Cần Giờ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
04/12/2025, 07:46
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP (Hợp đồng BT) có tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029...
Tập đoàn Vingroup vừa có Tờ trình gửi gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Theo đề xuất, dự án có điểm đầu là đường Biển Đông 2 - Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối là đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).
Cụ thể, tuyến đi theo hướng Đông Nam vượt qua vịnh Ghềnh Rái, với phần lớn đi trên biển sang phía Vũng Tàu, đi trùng với đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và kết thúc tại nút giao với đường 30/4.
Tổng chiều dài tuyến theo nghiên cứu hơn 14 km; trong đó phần hầm vượt biển khoảng 3,1 km, phần cầu vượt biển gần 8 km và đường dẫn dài gần 3 km. Dự án được đầu tư là tuyến đường bộ kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có quy mô đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe.
Lộ trình triển khai được đề xuất là khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029. Dự án thực hiện theo Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư toàn bộ công trình (bao gồm cả chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng); Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất tương đương giá trị công trình. Tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là phần dành cho chi phí xây dựng 58.642 tỷ đồng...
Tập đoàn Vingroup kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP - hợp đồng BT; cho phép lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt và sử dụng quỹ đất để thanh toán theo quy định.
Khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hai khu vực này chưa có tuyến kết nối trực tiếp, người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu với thời gian khoảng 90 - 120 phút.
Dự án đường và cầu vượt biển Cần Giờ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu Công nghiệp Long Sơn; tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Tuyến cũng giúp giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 và đường 965; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh
