Trang chủ Dân sinh

Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước, cần lắm sự chia sẻ của đồng bào

Nguyễn Thuấn

01/10/2025, 21:05

Đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực của Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1–2 m, đặc biệt tập trung ở các xã Nông Cống, Kim Tân, khiến đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Nước sông Bưởi vượt mức lịch sử năm 2007 đã làm cô lập hoàn toàn 2.235 hộ bị ngập trên địa bàn xã Kim Tân (Thanh Hóa). Chính quyền xã Kim Tân cùng lực lượng chức năng đã sơ tán 1.865 hộ với 7.685 khẩu đến nơi an toàn.
Xã Kim Tân có 24/38 thôn, khu dân cư bị ngập hiện đang bị chia cắt bởi lũ. Trước diễn biến phức tập của mưa bão, nước sông Bưởi lên nhanh đã gây ra 02 điểm sạt lở bờ sông Bưởi thuộc thôn Đa Đụn, chiều dài sạt lở mỗi điểm 30m.
Hiện nay nước sông Bưởi đã bắt đầu có hiện tượng rút chậm. Trời vẫn tiếp tục có mưa, hiện hơn 2000 hộ dân tại các thôn Định Hưng, Định Tường, Ngọc Bồ...của xã Kim Tân vẫn chìm trong nước. Xã Kim Tân đang mất điện cục bộ nhiều nơi từ chiều ngày 29/9. Các hộ dân phải di chuyển lên tầng 2, việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Một gia đình nhà sống trên tầng mái ngôi nhà
Nước sông Buỏi dâng cao vượt mức lịch sử năm 2007
Tài sản được người dân khiêng lên đê để tránh bị ngập
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm  kiểm tra công tác ứng phó với sự cố sạt lở đê tả sông Bưởi khu vực trạm bơm Mã Nứa.
Chỉ trong vòng hơn một tháng, các trận lũ nối tiếp nhau đã khiến bà con xã Tây Đô (Thanh Hóa) sống ven sông Mã phải gồng mình chịu đựng bao vất vả.
Ông Trịnh Văn Quyết, thôn Phù Lưu, xã Tây Đô cho biết: Đợt lũ lần này nước lên nhanh và cao hơn nhiều so với trước, nhưng cũng đang rút dần. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhiều vật dụng như đồ gỗ, thiết bị điện hư hỏng nặng do ngâm nước.
Công an xã Biện Thượng nỗ lực đưa người dân bị mắc kẹp trong mưa lũ đến nơi an toàn
Lực lương chức năng nỗ lực đưa tài sản, vật nuôi của các hộ gia đình thoát khỏi khu vực nước ngập sâu
Các xã có số lượng lớn nhà dân bị ngập là Nông Cống, Kim Tân, Quý Lộc, Thạch Bình, Trung Chính, Tiên Trang. 
Nông Cống là xã có số lượng nhà ngập nhiều nhất, với hơn 3.200 nhà bị ngập từ tối ngày 29/9 đến trưa 1/10 nước vẫn chưa rút hết
Người dân vùng lũ cố gắng đưa tài sản lên các vị trí cao nhất củg ngôi nhà để tránh giảm thiểu thiệt hại
Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân, không để người dân đói, khát
VnEconomy
Ngày 1/10, mưa vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguy cơ ngập lụt lan rộng rất cao
Người dân vùng ngập lụt ở Thanh Hóa đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhu yếu phẩm
Người dân vùng ngập lụt ở Thanh Hóa đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhu yếu phẩm

Hoàn lưu bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hóa, từ con người, nhà cửa đến sản xuất và hạ tầng. Trong lúc khó khăn này, người dân vùng lũ cần nhất là sự an toàn tính mạng, lương thực, nước sạch, thuốc men, cùng việc sớm khôi phục điện, thông tin liên lạc. Họ cũng cần nguồn lực để phục hồi sinh kế và sự sẻ chia, đồng hành của cả cộng đồng. Đây là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị và xã hội nhằm giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, dựng xây quê hương sau thiên tai.

Từ khóa:

Kim Tân lũ lụt mưa bão sông Bưởi Thanh Hóa

VnEconomy