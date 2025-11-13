Hơn 2.000 tỷ đồng từ người dùng nước ngoài đã "chảy vào túi" nhà phát triển game Việt

Ngành công nghiệp ứng dụng và game Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng 65% trong năm vừa qua và đang là thị trường xuất khẩu ứng dụng đầy tiềm năng…

Dữ liệu từ AppMagic vừa được công bố tại sự kiện Google Apps Summit 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 12/11 vừa qua. Hội nghị do Google tổ chức tập trung vào tương lai của ngành ứng dụng nói chung và ngành game nói riêng, đồng thời chia sẻ các giải pháp AI cho các nhà phát triển có thể mở rộng ra phạm vi toàn cầu.

Báo cáo từ AppMagic cũng cho thấy các nhà phát triển Việt Nam không chỉ mở rộng trong nước mà đang vươn mạnh ra thị trường quốc tế. Cụ thể trong năm 2024, ứng dụng và trò chơi do lập trình viên Việt phát triển đã đạt hơn 6 tỷ lượt tải xuống, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng ngoài Việt Nam (Theo Sensor Tower).

Trung bình, gần 12.000 lượt tải ứng dụng “Made in Vietnam” được ghi nhận mỗi phút. Thông qua các nền tảng như Google Play, các nhà phát triển trong nước đã mang về hơn 2 nghìn tỷ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng 490.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp và các ngành liên quan, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất thiết bị (OEM).

Cùng với đó, nền kinh tế ứng dụng toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô 750 tỷ USD vào năm 2030 (báo cáo của Sensor Tower) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục là thị trường dẫn đầu. Nhờ vào sự các thị trường mới nổi như Việt Nam, đà bứt phá này được thúc đẩy tăng gấp 4 lần lượt tải ứng dụng trong 5 năm qua.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định Việt Nam không chỉ là một “thị trường mới nổi”, mà còn là một quốc gia sản xuất ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng mà các nhà phát triển trong nước đạt được đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam.

“Việc tổ chức hội nghị khu vực hợp nhất lần đầu tiên tại Việt Nam khẳng định cam kết của Google đối với hệ sinh thái năng động này, đồng thời trao cho các nhà phát triển Việt Nam nguồn lực, cơ hội kết nối và bộ công cụ AI cần thiết để họ tiếp tục mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế”, ông Marc Woo khẳng định.

Một trong những điểm nhấn tại hội nghị năm nay là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy sáng tạo và tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng. Hiện có tới 90% nhà phát triển game toàn cầu đã tích hợp AI vào quy trình làm việc, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp trong khu vực, trong đó có Việt Nam, đã chia sẻ câu chuyện mở rộng quy mô thông qua việc ứng dụng các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, Wolffun Games – công ty phát triển game đến từ Việt Nam, nổi tiếng với tựa game Thetan Arena từng thu hút hơn 30 triệu người chơi chỉ trong một tháng – cho biết việc triển khai các giải pháp AI đã giúp start-up này rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm và tăng năng suất sáng tạo nội dung quảng cáo lên tới 40%.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Google

"Các công cụ AI đã giúp doanh nghiệp “giữ vững lợi thế cạnh tranh khi vươn ra thị trường quốc tế”, trong bối cảnh ngành game toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt", ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, nói.

Theo ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành của Google Play, tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, Việt Nam đang là thị trường đi đầu trong xu hướng này. “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là trang bị cho các nhà phát triển các công cụ AI của Google để tăng tốc phát triển ứng dụng và chắp cánh sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của người dùng Gen Z, và thúc đẩy tăng trưởng bền vững qua các mô hình kinh doanh kết hợp”, ông Aditya nói thêm.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên kết hợp nhiều nguồn doanh thu, bao gồm mua hàng trong ứng dụng (IAP) và quảng cáo trong ứng dụng (IAA), đồng thời mở rộng sang các nền tảng mới như YouTube Playables – nơi người dùng có thể trải nghiệm trò chơi trực tiếp mà không cần tải xuống.

Tại hội nghị, Google đặc biệt giới thiệu khóa huấn luyện Google Play Apps Accelerator kéo dài 12 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng. Google cũng khẳng định nỗ lực xây dựng niềm tin và thúc đẩy hệ sinh thái ứng dụng thông qua việc triển khai Google Play Protect với tính năng Enhanced Fraud Protection giúp tự động chặn các ứng dụng gian lận; cùng tính năng xác thực ứng dụng thuộc Chính phủ để hỗ trợ người dùng nhận biết các ứng dụng chính thức của cơ quan nhà nước. Trước đó, vào tháng 9, Google cũng đã ra mắt bộ sưu tập đặc biệt “Made in Vietnam”, tôn vinh tài năng công nghệ và tinh thần sáng tạo của các nhà phát triển Việt Nam, đồng thời quảng bá những tựa game Việt hàng đầu đến với đông đảo người dùng toàn cầu.

Theo giới phân tích, Việt Nam đang có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ và chi phí phát triển cạnh tranh, giúp ngành ứng dụng – đặc biệt là mảng game – trở thành mũi nhọn trong chiến lược xuất khẩu số.