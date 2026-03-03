Các hãng Trung Quốc chiếm 40% thị phần điện thoại tại Việt Nam

Ba thương hiệu điện thoại Trung Quốc góp mặt trong top 5 hãng có thị phần lớn nhất đang nắm khoảng 40% thị trường Việt Nam...

Tiếp nối đà ổn định của các quý trước, trong quý 4/2025, Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone (điện thoại thông minh) Việt Nam với 26% thị phần, duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau, theo số liệu mới nhất của Omdia (công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu thế giới).

Đứng thứ hai là Apple với 20% thị phần. Nhờ tăng thêm 3 điểm phần trăm so với quý trước, hãng đã vươn lên một bậc trong bảng xếp hạng.

OPPO cũng cải thiện vị thế khi thị phần nhích thêm 1 điểm phần trăm, đạt 18%.

Trong khi đó, Xiaomi bám sát nhóm dẫn đầu với 17% thị phần, tạo thế cạnh tranh sít sao trong top 4. Đứng thứ năm là vivo với 6% thị phần.

Như vậy, chỉ riêng ba thương hiệu điện thoại Trung Quốc trong top 5 đã nắm giữ khoảng 40% thị phần tại Việt Nam. Con số này thậm chí còn chưa tính đến các hãng khác, đồng nghĩa hiện diện của các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường thực tế có thể còn cao hơn.

Nguồn: Omdia

Về tình hình chung thị trường smartphone toàn Đông Nam Á, theo nghiên cứu của Omdia, tổng lượng điện thoại xuất xưởng năm 2025 đạt 100 triệu chiếc, giảm 1% so với năm trước do sức mua suy yếu trong 3 quý đầu năm.

Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi trong quý 4/2025 khi sản lượng xuất xưởng tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 25,8 triệu chiếc. Diễn biến này chấm dứt chuỗi ba quý suy giảm liên tiếp và cho thấy tín hiệu cải thiện vào cuối năm.

Samsung dẫn đầu thị trường smartphone Đông Nam Á trong cả năm 2025 với doanh số tăng 5%, đạt 17,9 triệu máy, qua đó nâng thị phần lên 18%. Riêng quý 4/2025, hãng xuất xưởng 4,2 triệu thiết bị, chiếm 17% thị phần, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ việc ra mắt thành công dòng Galaxy A17, với nhiều nâng cấp đáng kể so với Galaxy A16, giúp Samsung củng cố vị thế trong phân khúc giá phải chăng.

Xiaomi đứng thứ hai về sản lượng cả năm, với 17 triệu máy xuất xưởng, tăng 4% và nâng thị phần lên 17%. Trong quý 4/2025, hãng bán ra 3,9 triệu máy, xếp thứ ba trong quý với 15% thị phần, do phần lớn các mẫu mới đã được tung ra và ghi nhận doanh số chủ yếu trong quý 3.

Transsion xếp thứ ba về sản lượng cả năm dù lượng máy xuất xưởng giảm 8%, còn 16,3 triệu chiếc, tương ứng 16% thị phần. Trong quý 4/2025, hãng bán ra 3,5 triệu máy, đứng thứ tư toàn thị trường, giảm 25% so với cùng kỳ. Mức sụt giảm này phản ánh hoạt động điều chỉnh hàng tồn tại các thị trường lớn, sau giai đoạn mở rộng mạnh trong hai năm trước đó.

OPPO đứng thứ tư về sản lượng trong năm 2025 với 14,7 triệu máy xuất xưởng, giảm 16% so với năm trước và chiếm 15% thị phần. Tuy nhiên, trong quý 4/2025, hãng vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường theo sản lượng quý, đạt 4,1 triệu máy, tương đương 16% thị phần, tăng 4% so với cùng kỳ.

Vivo khép lại năm trong top 5 với 11,9 triệu máy xuất xưởng, giảm 6% so với năm trước nhưng vẫn duy trì 12% thị phần. Riêng quý 4/2025, hãng bán ra 3,4 triệu máy, chiếm 13% thị phần, giảm 7% so với cùng kỳ. Dù sản lượng cả năm đi xuống, vivo lại nâng giá bán bình quân thêm 11%, cho thấy chiến lược tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm có giá trị cao.

Ông Chiew Le Xuan, Giám đốc nghiên cứu của Omdia, nhận định bức tranh cạnh tranh tại Đông Nam Á ngày càng chịu tác động từ đặc thù từng quốc gia, trong đó tăng trưởng phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng nội địa hóa danh mục sản phẩm.

Một ví dụ đáng chú ý là HONOR. Tổng sản lượng của hãng trong năm 2025 tăng gấp đôi so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng mạnh tại các thị trường trọng điểm như Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

“Các hãng khép lại năm 2025 với tâm thế thận trọng cho năm 2026, khi chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng cao sẽ trở thành yếu tố kìm hãm đối với chiến lược sản phẩm. Hiện nay, bộ nhớ và lưu trữ chiếm hơn 30% cấu phần chi phí linh kiện của một mẫu smartphone dưới 200 USD. Trong khi đó, hơn 60% lượng máy bán ra tại Đông Nam Á thuộc phân khúc này. Điều đó đồng nghĩa áp lực chi phí sẽ đặt ra những câu hỏi căn bản về giá bán, cấu hình và cách định vị sản phẩm trong năm tới", vị chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, tác động đầy đủ của việc tăng giá bộ nhớ sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhưng dự kiến rõ nét hơn từ giữa năm 2026, khi chi phí linh kiện cao dần phản ánh vào giá thành sản xuất.

Dù vậy, thực tế, các mẫu ra mắt gần đây như Galaxy A07 5G của Samsung hay dòng Redmi Note 15 của Xiaomi đều có mức giá cao hơn thế hệ trước, cho thấy xu hướng tăng giá có thể tiếp diễn ở các sản phẩm sắp tới.