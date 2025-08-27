Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Ngày 26/8/2025, AI Hay, mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025…

Đây là năm thứ năm Forbes Asia công bố danh sách thường niên, AI Hay là startup công nghệ Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng năm nay, đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên bản đồ khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương.

Chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2023, AI Hay hiện đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam. Ứng dụng mang đến cơ chế hỏi–đáp kết hợp giữa AI và cộng đồng, cung cấp nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp với văn hóa bản địa.

Đặc biệt, AI Hay tiên phong đưa AI vào giáo dục với chương trình tài trợ miễn phí gói cao cấp AI Hay Pro cho sinh viên toàn quốc, đồng thời ký kết hợp tác với nhiều trường đại học lớn như Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ 2 về mức độ hài lòng. Bên cạnh đó, theo Sensor Tower (8/2025), AI Hay là ứng dụng AI duy nhất từ Đông Nam Á góp mặt trong top 10 ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất khu vực.

Đầu tháng 7/2025, AI Hay đã huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động hiện vượt mốc 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển tính năng giáo dục – giải trí và trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay, cho biết việc được Forbes Asia vinh danh trong danh sách 100 công ty đáng theo dõi sẽ là động lực lớn để đội ngũ AI Hay tiếp tục sứ mệnh mang AI chất lượng cao, dễ tiếp cận, miễn phí đến với mọi người dân Việt Nam.

Ra mắt từ năm 2021, Forbes Asia 100 to Watch là danh sách thường niên vinh danh 100 startup và doanh nghiệp nhỏ nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các công ty được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí: mô hình kinh doanh tiềm năng, sự phù hợp với thị trường, thành tích tăng trưởng, khả năng thu hút vốn, cùng tính đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.