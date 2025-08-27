Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Startup AI Việt lọt danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025

Hà Giang

27/08/2025, 06:05

Ngày 26/8/2025, AI Hay, mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025…

AI Hay hiện đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam.
AI Hay hiện đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam.

Đây là năm thứ năm Forbes Asia công bố danh sách thường niên, AI Hay là startup công nghệ Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng năm nay, đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên bản đồ khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương.

Chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2023, AI Hay hiện đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam. Ứng dụng mang đến cơ chế hỏi–đáp kết hợp giữa AI và cộng đồng, cung cấp nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp với văn hóa bản địa.

Đặc biệt, AI Hay tiên phong đưa AI vào giáo dục với chương trình tài trợ miễn phí gói cao cấp AI Hay Pro cho sinh viên toàn quốc, đồng thời ký kết hợp tác với nhiều trường đại học lớn như Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ 2 về mức độ hài lòng. Bên cạnh đó, theo Sensor Tower (8/2025), AI Hay là ứng dụng AI duy nhất từ Đông Nam Á góp mặt trong top 10 ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất khu vực.

Đầu tháng 7/2025, AI Hay đã huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động hiện vượt mốc 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển tính năng giáo dục – giải trí và trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay, cho biết việc được Forbes Asia vinh danh trong danh sách 100 công ty đáng theo dõi sẽ là động lực lớn để đội ngũ AI Hay tiếp tục sứ mệnh mang AI chất lượng cao, dễ tiếp cận, miễn phí đến với mọi người dân Việt Nam.

Ra mắt từ năm 2021, Forbes Asia 100 to Watch là danh sách thường niên vinh danh 100 startup và doanh nghiệp nhỏ nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các công ty được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí: mô hình kinh doanh tiềm năng, sự phù hợp với thị trường, thành tích tăng trưởng, khả năng thu hút vốn, cùng tính đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

14:41, 25/08/2025

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

Vì sao doanh nghiệp cần được "may đo" giải pháp AI?

07:58, 25/08/2025

Vì sao doanh nghiệp cần được "may đo" giải pháp AI?

Gần 4.000 CEO, nhà sáng lập và hơn 100 startup tham dự InnoEx 2025

18:08, 21/08/2025

Gần 4.000 CEO, nhà sáng lập và hơn 100 startup tham dự InnoEx 2025

Từ khóa:

AI AI Hay khởi nghiệp startup trí tuệ nhân tạo Vneconomy

Đọc thêm

Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành

Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành

Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số...

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009…

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Bưu chính, Viễn thông...

Không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh làm thế nào để tuân thủ quy định kê khai từ năm 2026?

Không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh làm thế nào để tuân thủ quy định kê khai từ năm 2026?

Hàng triệu hộ kinh doanh đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ cách làm truyền thống, quen với tính khoán đơn giản, sang kê khai chi tiết minh bạch dòng tiền…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: