Hơn 50 đối tác quốc tế tìm hiểu cơ hội tại thương vụ IPO của VPBankS

VPBankS đã thực hiện roadshow quốc tế tại Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh, tiếp xúc với hàng loạt đối tác nước ngoài. Hoạt động nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư, chia sẻ chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế, chuẩn bị cho thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán Việt Nam.

VPBANKS ĐẨY MẠNH ROADSHOW QUỐC TẾ, TIẾP XÚC HÀNG CHỤC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Từ ngày 15 đến 25/9, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thực hiện chuyến roadshow quốc tế tới 4 trung tâm tài chính phát triển, tập trung nhiều định chế lớn có hoạt động đầu tư tích cực tại thị trường Việt Nam, bao gồm: Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh. Chương trình roadshow nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư, cập nhật chiến lược phát triển và tạo kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư lớn trên thế giới trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới.

Là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) – đơn vị có quan hệ đối tác với nhiều định chế tài chính quốc tế hàng đầu – VPBankS thừa hưởng niềm tin, sự uy tín đã được gây dựng trong suốt nhiều năm, qua đó gia tăng khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Đại diện của VPBankS cùng đối tác tư vấn là Công ty Chứng khoán Vietcap đã có hơn 50 buổi gặp gỡ và làm việc với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế (bao gồm cả onshore và offshore). Tại mỗi điểm dừng, các buổi tiếp xúc đều diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, tập trung vào việc chia sẻ chiến lược phát triển dài hạn, những lợi thế cạnh tranh cốt lõi cũng như triển vọng tăng trưởng của VPBankS.

VPBankS tiếp xúc với các đối tác quốc tế. Ảnh: VPBankS.

Các đối tác quốc tế bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến mô hình kinh doanh đa dạng của VPBankS, bao gồm: Những mảng hoạt động chính, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, chiến lược phát triển sắp tới, cùng mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng mẹ VPBank. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đặc biệt dành sự chú ý đến những lợi thế khác biệt giữa VPBankS và các công ty chứng khoán khác trên thị trường.

Trong hành trình roadshow quốc tế, nhiều quỹ đầu tư đã thể hiện sự hứng thú với tiềm năng tăng trưởng của VPBankS. Phía công ty kỳ vọng những bước tiếp xúc ban đầu này sẽ giúp xây dựng niềm tin, chia sẻ thông tin chiến lược và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài cùng các đối tác quốc tế.

Bên cạnh việc giới thiệu về định hướng phát triển và vị thế doanh nghiệp, chuyến roadshow cũng giúp VPBankS thu nhận nhiều phản hồi quan trọng từ cộng đồng đầu tư quốc tế. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để công ty sẵn sàng cho các hoạt động IPO và roadshow trong nước sắp tới.

VPBankS đã thực hiện chuyến đi 4 thị trường, tiếp xúc hơn 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: VPBankS.

VPBANKS SẴN SÀNG CHO THƯƠNG VỤ IPO KỶ LỤC

Song hành cùng chiến dịch quốc tế, VPBankS cũng đang đẩy mạnh tổ chức các hoạt động gặp gỡ nhà đầu tư trong nước, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về doanh nghiệp, vị thế trong hệ sinh thái tài chính VPBank cũng như cơ hội đầu tư trong đợt IPO.

VPBankS sẽ tổ chức hai hội thảo mang tên “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu” tại TP.HCM và Hà Nội. Tại TP.HCM, hội thảo sẽ diễn ra vào 15h - 17h, ngày 15/10 (thứ Tư), tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Tại Hà Nội, thời gian từ 15h - 17h, ngày 16/10 (thứ Năm) ở Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Tại đây, các nhà đầu tư sẽ được cập nhật chi tiết về thương vụ IPO sắp tới, chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, cũng như có cơ hội đối thoại trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Để đăng ký tham dự, nhà đầu tư vui lòng truy cập liên kết:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvXu51Y_tjJ-AGjWoVse7Pm2aN7zo3OV7J_m-c1YbH4yUvA/viewform

VPBankS sẽ tổ chức hai hội thảo tại TP HCM và Hà Nội vào ngày 15 và 16/10. Ảnh: VPBankS.

Vừa qua, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận IPO, VPBankS đã công bố thông tin về thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Theo đó, VPBankS sẽ chào bán 375 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về gần 13.000 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu của VPBankS từ ngày 10/10 - 31/10/2025; thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 1/11 - 2/11 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 - 7/11.

Ở mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phần, cùng kế hoạch lợi nhuận năm 2025, VPBankS đang được định giá ở mức P/E ước khoảng 14,3 lần và P/B khoảng 2,5 lần tính đến cuối quý 3/2025 (trên cơ sở trước phát hành). Cả hai chỉ số này đều thấp hơn mức trung bình của ngành, phản ánh cơ hội tăng giá hấp dẫn đối với nhà đầu tư khi công ty chính thức niêm yết.