Đà Nẵng cho phép thử nghiệm có kiểm soát chuyển khoản nội địa cho khách du lịch nước ngoài qua công nghệ Blockchain
Anh Văn
27/08/2025, 06:02
Ngày 26/8/2025, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với “Phần mềm Basal Pay” của Công ty Cổ phần Alphatrue Solutions - doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập tại Đà Nẵng vào tháng 2/2025...
Theo đó, Phần mềm "Basal Pay" tập
trung vào việc xây dựng một hệ thống kết hợp giữa công nghệ blockchain và tài
chính truyền thống, nhằm hỗ trợ việc trao đổi tài sản mã hóa với tiền
pháp định một cách minh bạch, tự động, tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế về
phòng, chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).
Thời
gian được phép thử nghiệm của dự án là 36 tháng, tại hai địa điểm (Trung tâm Hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung -
Công viên phần mềm số 1 và 2).
Sở
Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng với vai trò là cơ quan quản lý việc thử
nghiệm có kiểm soát, chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố triển khai chính
sách và kiểm soát đơn vị thực hiện dự án này với quy trình thử nghiệm qua 5
giai đoạn, gồm: Khởi động và xây dựng nền tảng; thử nghiệm giới hạn; tăng cường
và mở rộng; hoàn thiện và đánh giá toàn diện; triển khai và phát triển lâu dài.
Về mục
tiêu phát triển, sau khi kết thúc thử nghiệm sẽ triển khai giải pháp rộng khắp trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng và mở rộng ra toàn quốc, ưu tiên các thành phố lớn
như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các khu vực có nhu cầu cao về trao đổi tài sản mã hóa.
Chính
quyền thành phố Đà Nẵng sẽ đánh giá khả năng kết nối kỹ thuật giữa hệ thống
Blockchain và các hệ thống đối tác tài chính truyền thống tại Việt Nam, đặc
biệt trong việc xử lý, ghi nhận và xác nhận các giao dịch thanh toán. Đồng
thời, kiểm tra mức độ ứng dụng thực tiễn của công nghệ Blockchain trong việc
chuyển tài sản mã hóa xuyên biên giới; đánh giá khả năng chuyển đổi dòng tiền từ tài sản mã hóa vào
nền kinh tế Việt Nam, thông qua mô hình trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định tuân
thủ pháp lý.
Ông
Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án đến từ Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions, là
Chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng Fintech của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), với
gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài sản số và phân tích thị trường
blockchain, hiện đang giữ vai trò Cố vấn đầu tư và Cố vấn cao cấp cho nhiều dự
án blockchain thành công cả trong nước và quốc tế, cam kết Công ty Cổ phần
AlphaTrue Solutions đáp ứng yêu cầu triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ
Blockchain, đảm bảo khả năng nghiên cứu, phát triển và vận hành giải pháp thử
nghiệm một cách hiệu quả, an toàn.
Ứng
dụng công nghệ Blockchain trong trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp
định, tuân thủ quy định Travel Rule, là một hướng đi mới tại Việt Nam. Tuy
nhiên, hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về việc vận hành
mô hình này, đặc biệt liên quan đến việc xác minh giao dịch xuyên biên giới,
quản lý tài sản mã hóa, và tích hợp các chuẩn AML/CFT quốc tế.
Vì vậy, việc thử nghiệm giải pháp này trong
môi trường có kiểm soát là bước đi cần thiết, góp phần tăng cường tính minh
bạch cho tài sản mã hóa, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc thúc đẩy
nền kinh tế số tại Việt Nam, thu hút dòng tiền từ nước ngoài đảm bảo tính minh
bạch và an toàn cho thị trường, mà còn là bước đi chiến lược đưa Việt Nam ra
khỏi “Danh sách Xám” của FATF theo mục tiêu của Quyết định 194/QĐ-TTg ngày
23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam
kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài
trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bên
cạnh đó, thử nghiệm này góp phần triển khai ứng dụng của tài sản số mã hóa theo
Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/10/2024 về việc Ban
hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối
(blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó thúc đẩy chiến lược
quốc gia về Blockchain và phát triển ngành Fintech, đồng thời cũng phù hợp với
định hướng đẩy sự phát triển kinh tế số cũng như ngành du lịch thành phố Đà
Nẵng.
Bước đi này của thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh phát triển ngành
Fintech, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt
Nam tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.
Với
định hướng trở thành điểm đến tiên phong về công nghệ, hiện đại, tạo lợi thế
cạnh tranh, Đà Nẵng đã ban hành cơ chế "sandbox" - môi trường thử nghiệm
an toàn cho các giải pháp công nghệ mới, trong đó có lĩnh vực Fintech. Từ đó,
góp phần khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ, startup tham gia nghiên cứu,
phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain vào
thực tiễn. Đồng thời, thu thập dữ liệu và kinh nghiệm thực tế để hoàn thiện
khung pháp lý, chính sách hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ Blockchain tại
Việt Nam.
