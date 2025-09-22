Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hồng An Happy House - Nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững

Khánh Huyền

22/09/2025, 19:26

Bạn đang tìm kiếm một tổ ấm bình yên giữa lòng thành phố cảng Hải Phòng sôi động? Bạn mong muốn một không gian sống trọn vẹn cho gia đình, nơi an toàn và tiện nghi được đặt lên hàng đầu? Hơn thế, bạn muốn sở hữu một cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại mảnh đất "rồng" đầy tiềm năng?

Hồng An Happy House chính là câu trả lời dành cho bạn! Không chỉ là một ngôi nhà, đây là nền tảng vững chắc cho một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng.

Một góc dự án với những căn nhà thông thoáng, đường nhựa rộng rãi.
Một góc dự án với những căn nhà thông thoáng, đường nhựa rộng rãi.
Bản đồ vị trí chiến lược của dự án.
Bản đồ vị trí chiến lược của dự án.

Nằm ngay cạnh trụ sở phường Hồng An, quận Hồng Bàng, Hồng An Happy House sở hữu vị trí đắc địa với pháp lý minh bạch và an ninh tuyệt đối. Chỉ cách Khu Công nghiệp NOMURA 400m – khu công nghiệp quy mô gần 400ha với hai giai đoạn phát triển – dự án mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư, phù hợp cho thuê và tiện lợi cho cư dân làm việc.

Từ dự án, bạn dễ dàng kết nối: Chỉ 8km đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. 10km đến Nhà hát Lớn thành phố qua các tuyến giao thông thông thoáng. Gần các cụm cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, mở ra cơ hội kinh doanh và giao thương không giới hạn.

Phối cảnh dự án Hồng An Happy House.
Phối cảnh dự án Hồng An Happy House.

Tất cả 227 căn liền kề và biệt thự tại Hồng An Happy House đều đã có sổ đỏ riêng từng lô, mang đến sự an tâm tuyệt đối và quyền sở hữu lâu dài.

Hạ tầng dự án được hoàn thiện đồng bộ với: Đường xá hiện đại. Công viên cây xanh nằm ngay trung tâm dự án. Các lô nhà đã được xây thô với hệ thống móng, tường, cột riêng biệt, đảm bảo chất lượng.

Giá bán cực kỳ hấp dẫn: Giá đất thực chỉ từ ~20 triệu đồng/m2 (sau khi trừ chi phí xây thô). Nếu tính theo giá xây dựng, chỉ 9 triệu đồng/m2 – một mức giá hiếm có tại vị trí đắc địa như Hồng An Happy House!

Hải Phòng đang là điểm đến tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ. Sở hữu Hồng An Happy House hôm nay chính là chìa khóa để gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Dự án đồng hành cùng nhà đầu tư trên con đường hiện thực hóa giấc mơ an cư và đầu tư.

Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,3%/năm.

Khách hàng có nhu cầu được bàn giao nhà sớm, trước ngày 31/12/2025, giúp nhanh chóng an cư hoặc khai thác cho thuê, sinh lời ngay lập tức.

Chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

Liên hệ để tư vấn về Hồng An Happy House

Website: http://www.honganhappyhouse.vn/

Hotline: 097 168 3588.

Từ khóa:

Hồng An Happy House Vneconomy

Đọc thêm

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

Về cơ chế đặc thù, nổi trội của trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng nếu chỉ "tham chiếu pháp luật hiện hành" sẽ mất đi tính đặc thù. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần nghiên cứu kỹ hơn để đề xuất cơ chế vượt trội...

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

Nhìn chung, đến nay, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chưa đạt như kế hoạch đã đề ra. Tại một số dự án, chủ đầu tư còn lúng túng trong thực hiện đầu tư; một số dự án gặp khó trong giải phóng mặt bằng; một số dự án lớn có nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng...

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ do Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/9, công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các chung cư cũ sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý 3 đến quý 4/2025.

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Sáng ngày 22/9/2025, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt 18 công trình với tổng mức đầu tư 12.252 tỷ đồng. Các dự án này góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp ở đô thị, Hà Tĩnh đang dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ theo Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VCCI đề xuất thu hẹp phạm vi loại trừ bù trừ lãi lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tài chính

2

“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tiêu điểm

3

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Bất động sản

4

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Chứng khoán

5

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy