Hồng An Happy House - Nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững

Bạn đang tìm kiếm một tổ ấm bình yên giữa lòng thành phố cảng Hải Phòng sôi động? Bạn mong muốn một không gian sống trọn vẹn cho gia đình, nơi an toàn và tiện nghi được đặt lên hàng đầu? Hơn thế, bạn muốn sở hữu một cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại mảnh đất "rồng" đầy tiềm năng?

Hồng An Happy House chính là câu trả lời dành cho bạn! Không chỉ là một ngôi nhà, đây là nền tảng vững chắc cho một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng.

Một góc dự án với những căn nhà thông thoáng, đường nhựa rộng rãi.

Bản đồ vị trí chiến lược của dự án.

Nằm ngay cạnh trụ sở phường Hồng An, quận Hồng Bàng, Hồng An Happy House sở hữu vị trí đắc địa với pháp lý minh bạch và an ninh tuyệt đối. Chỉ cách Khu Công nghiệp NOMURA 400m – khu công nghiệp quy mô gần 400ha với hai giai đoạn phát triển – dự án mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư, phù hợp cho thuê và tiện lợi cho cư dân làm việc.

Từ dự án, bạn dễ dàng kết nối: Chỉ 8km đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. 10km đến Nhà hát Lớn thành phố qua các tuyến giao thông thông thoáng. Gần các cụm cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, mở ra cơ hội kinh doanh và giao thương không giới hạn.

Phối cảnh dự án Hồng An Happy House.

Tất cả 227 căn liền kề và biệt thự tại Hồng An Happy House đều đã có sổ đỏ riêng từng lô, mang đến sự an tâm tuyệt đối và quyền sở hữu lâu dài.

Hạ tầng dự án được hoàn thiện đồng bộ với: Đường xá hiện đại. Công viên cây xanh nằm ngay trung tâm dự án. Các lô nhà đã được xây thô với hệ thống móng, tường, cột riêng biệt, đảm bảo chất lượng.

Giá bán cực kỳ hấp dẫn: Giá đất thực chỉ từ ~20 triệu đồng/m2 (sau khi trừ chi phí xây thô). Nếu tính theo giá xây dựng, chỉ 9 triệu đồng/m2 – một mức giá hiếm có tại vị trí đắc địa như Hồng An Happy House!

Hải Phòng đang là điểm đến tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ. Sở hữu Hồng An Happy House hôm nay chính là chìa khóa để gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Dự án đồng hành cùng nhà đầu tư trên con đường hiện thực hóa giấc mơ an cư và đầu tư.

Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,3%/năm.

Khách hàng có nhu cầu được bàn giao nhà sớm, trước ngày 31/12/2025, giúp nhanh chóng an cư hoặc khai thác cho thuê, sinh lời ngay lập tức.

Chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

