Khởi động dự án logistics quy mô 21 ha tại Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 21/11/2025
Nguyễn Thuấn
21/11/2025, 09:38
Khu đất 21 ha tại xã Đức Thọ vừa bước vào giai đoạn khảo sát để triển khai dự án trung tâm logistics xanh theo đề xuất của Viettel Post. Đây là vị trí có khả năng liên kết mạnh mẽ với cao tốc, sân bay và đường sắt, mở ra cơ hội hình thành một trung tâm trung chuyển hiện đại ở Bắc Hà Tĩnh.
Ngày 20/11, UBND xã Đức Thọ đã làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) để khảo sát địa điểm quy hoạch trung tâm Logistics trên địa bàn.
Không gian quy hoạch trung tâm Logistics tại thôn Đại Lợi được đại diện UBND xã Đức Thọ giới thiệu chi tiết tại buổi làm việc. Khu vực nằm cạnh Quốc lộ 8A – tuyến giao thông huyết mạch nối Việt Nam với Lào và các nước ASEAN; đồng thời tiếp giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam, gần Ga Yên Trung.
Từ khu đất, khoảng cách đến đường bộ cao tốc Bắc - Nam chỉ 10 km và đến sân bay Vinh khoảng 30 km. Đây là nền tảng lý tưởng để phát triển một đầu mối trung chuyển hàng hóa đa phương thức, kết nối đường bộ – đường sắt – hàng không.
Theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh, thôn Đại Lợi đã được xác định là một trong những điểm Logistics trọng điểm của khu vực. Lưu lượng xe container qua Quốc lộ 8A hiện đạt 200–300 lượt/ngày đêm, cho thấy nhu cầu vận tải, kho vận rất lớn và ổn định trong nhiều năm gần đây.
Báo cáo kỹ thuật sơ bộ cho biết khu đất khảo sát có tổng diện tích 26,43 ha, phần lớn là đất sản xuất nông nghiệp và đất lưu không. Dự án trung tâm Logistics dự kiến sử dụng 21 ha (tương đương 205.830 m2), với mật độ xây dựng khoảng 60%. Các công trình sẽ được thiết kế từ 1 đến 5 tầng, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp chức năng vận tải – lưu trữ – phân phối hàng hóa.
Hệ thống kho thành phẩm có diện tích lên tới 51.500 m2, kết hợp sân bãi rộng 91.130 m² phục vụ xe container, khu trung chuyển và các hoạt động giao nhận. Quy mô này được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa của toàn vùng Bắc Hà Tĩnh cũng như các khu vực lân cận.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 550 tỷ đồng. Một phần lớn vốn – khoảng 380 tỷ đồng, chiếm gần 69% – sẽ dành cho hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các hạng mục chính. Khoảng 170 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho trang thiết bị kho vận hiện đại, phần mềm quản lý thông minh và các chi phí cần thiết để bảo đảm hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn Logistics tiên tiến.
Điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển trung tâm Logistics xanh: ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon, tối ưu hóa vận tải đa phương thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa và số hóa toàn trình. Mô hình này phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, đồng thời bắt kịp xu hướng phát triển Logistics bền vững trên thế giới.
