Hà Nội quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19 rộng 26,1ha

Thứ Sáu, 21/11/2025
Thanh Xuân
21/11/2025, 06:50
UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, tại xã Thiên Lộc, với diện tích 26,1 ha. Đây là bước quan trọng trong việc phát triển khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045…
Theo UBND Thành phố Hà Nội, khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, với tổng diện tích 26,1 ha và dân số dự kiến 5.332 người.
Dự án được phân bổ chức năng sử dụng đất cụ thể gồm: đất nhà ở khoảng 48.310m2 (bao gồm nhà liền kề, biệt thự và chung cư); đất trường mầm non 6.384m2; đất nhà văn hóa 1.057m2; đất cây xanh đơn vị ở 32.602m2; đất thương mại dịch vụ 5.744m2; đất cây xanh chuyên dụng 13.169m2; đất mặt nước (hồ, mương) 36.404m2; đất giao thông 110.538m2; đất bãi đỗ xe 6.741m2; cùng đất hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị 82m2.
UBND Thành phố cho biết quy hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các định hướng trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; và Quy hoạch phân khu đô thị N4 tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt. Mục tiêu là tạo nên một khu đô thị khang trang, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, xác định rõ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng xã hội và kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, bảo đảm tính pháp lý, chất lượng, độ chính xác và sự đồng bộ của hồ sơ, bản vẽ, thuyết minh cùng các quy định quản lý liên quan.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới G19 tại xã Thiên Lộc phù hợp với quyết định phê duyệt, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.
UBND xã Thiên Lộc phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên tổ chức công bố công khai quy hoạch để các tổ chức, cơ quan và người dân biết, thực hiện. Đồng thời, xã sẽ rà soát, cập nhật ranh giới khu vực dân cư các thôn Bắc - Đoài – Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) đã được UBND huyện Đông Anh (trước đây) phê duyệt, nhằm khớp nối đồng bộ với Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, để phục vụ công tác quản lý và triển khai dự án, tránh trùng lấn. Xã cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
