Trang chủ Bất động sản

Hà Nội quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19 rộng 26,1ha

Thanh Xuân

21/11/2025, 06:50

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, tỷ lệ 1/500, tại xã Thiên Lộc, với diện tích 26,1 ha. Đây là bước quan trọng trong việc phát triển khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, với tổng diện tích 26,1 ha và dân số dự kiến 5.332 người.

Dự án được phân bổ chức năng sử dụng đất cụ thể gồm: đất nhà ở khoảng 48.310m2 (bao gồm nhà liền kề, biệt thự và chung cư); đất trường mầm non 6.384m2; đất nhà văn hóa 1.057m2; đất cây xanh đơn vị ở 32.602m2; đất thương mại dịch vụ 5.744m2; đất cây xanh chuyên dụng 13.169m2; đất mặt nước (hồ, mương) 36.404m2; đất giao thông 110.538m2; đất bãi đỗ xe 6.741m2; cùng đất hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị 82m2.

UBND Thành phố cho biết quy hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các định hướng trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; và Quy hoạch phân khu đô thị N4 tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt. Mục tiêu là tạo nên một khu đô thị khang trang, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, xác định rõ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng xã hội và kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, bảo đảm tính pháp lý, chất lượng, độ chính xác và sự đồng bộ của hồ sơ, bản vẽ, thuyết minh cùng các quy định quản lý liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới G19 tại xã Thiên Lộc phù hợp với quyết định phê duyệt, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND xã Thiên Lộc phối hợp với Sở Quy hoạch  -  Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên tổ chức công bố công khai quy hoạch để các tổ chức, cơ quan và người dân biết, thực hiện. Đồng thời, xã sẽ rà soát, cập nhật ranh giới khu vực dân cư các thôn Bắc - Đoài – Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) đã được UBND huyện Đông Anh (trước đây) phê duyệt, nhằm khớp nối đồng bộ với Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G19, để phục vụ công tác quản lý và triển khai dự án, tránh trùng lấn. Xã cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội hướng tới tầm nhìn trăm năm

12:34, 19/11/2025

Xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội hướng tới tầm nhìn trăm năm

Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

15:10, 07/11/2025

Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

14:07, 27/10/2025

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội khu đô thị mới quy hoạch khu đô thị mới G19 xã Thiên Lộc

The Pearl bên dòng Vàm Cỏ Đông "chạm trái tim" nhà đầu tư miền Bắc "có gu"

The Pearl bên dòng Vàm Cỏ Đông “chạm trái tim” nhà đầu tư miền Bắc “có gu”

Ngày 16/11 vừa qua, Nam Long đã tổ chức sự kiện “Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn”, giới thiệu The Pearl cho hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của của The Pearl trên hành trình chinh phục những nhà đầu tư tinh tế miền Bắc.

Khởi động dự án logistics quy mô 21 ha tại Hà Tĩnh

Khu đất 21 ha tại xã Đức Thọ vừa bước vào giai đoạn khảo sát để triển khai dự án trung tâm logistics xanh theo đề xuất của Viettel Post. Đây là vị trí có khả năng liên kết mạnh mẽ với cao tốc, sân bay và đường sắt, mở ra cơ hội hình thành một trung tâm trung chuyển hiện đại ở Bắc Hà Tĩnh.

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2025…

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam, nơi ba động lực vĩ mô và nhu cầu sống xứng tầm mở ra giai đoạn phát triển bùng nổ, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới của bất động sản cao cấp châu Á trong kỷ nguyên mới.

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu đã phân tích những điểm còn bất cập trong công tác thu hồi đất, định giá, bồi thường và tái định cư…

