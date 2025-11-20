Thứ Sáu, 21/11/2025

Bất động sản

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Hoàng Bách

20/11/2025, 19:16

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đối tượng áp dụng người nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Cụ thể, mức thu lệ phí đối với cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 300.000 đồng/chứng chỉ. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do lỗi của cơ quan nhà nước, hoặc do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền, thì không phải nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Thông tư này.

Cũng theo nội dung thông tư, người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi làm thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho tổ chức thu lệ phí bằng một trong các hình thức:

Nộp lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng, hoặc vào tài khoản lệ phí thu ngân sách nhà nước của tổ chức thu lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước;

Nộp lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước;

Nộp bằng tiền mặt cho tổ chức thu lệ phí.

Thông tư nêu rõ: tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu lệ phí. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu lệ phí khai, thu, nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Từ khóa:

bất động sản chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản môi giới bất động sản mức thu lệ phí môi giới

VnEconomy