Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Luật Trí tuệ nhân tạo khuyến khích phát triển AI trong nước

Hạ Chi

21/11/2025, 11:00

Điểm mới của dự thảo là phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, phân hệ thống AI thành nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khuyến khích phát triển trong nước và hướng đến tự chủ công nghệ...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại phiên họp sáng 21/11 của Kỳ họp Quốc hội thứ 10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đạo luật được kỳ vọng trở thành bước đột phá trong kiến tạo hành lang pháp lý cho công nghệ mang tính nền tảng của thời đại.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu của Luật không chỉ là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn nhằm quản lý rủi ro, bảo vệ quyền con người, an ninh – chủ quyền số, đồng thời thể chế hóa các chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển AI.

Một trong những tinh thần cốt lõi của dự thảo Luật là đặt con người ở vị trí trung tâm, với nguyên tắc: AI phục vụ con người, không thay thế con người, và con người giữ quyền giám sát trong những quyết định quan trọng. AI phải đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm, an toàn trong toàn bộ vòng đời vận hành.

Điểm mới của dự thảo là phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, phân hệ thống AI thành nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khuyến khích phát triển và hướng đến tự chủ công nghệ AI.

Dự thảo lần này đồng thời kế thừa và bãi bỏ những quy định liên quan tại Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15, bổ sung những “khoảng trống” còn thiếu để xây dựng một hệ thống pháp lý đồng bộ cho AI.

Dự thảo Luật áp dụng cho cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có hoạt động phát triển, cung cấp, triển khai hoặc sử dụng hệ thống AI tại Việt Nam, hoặc tạo ra sản phẩm AI được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. 

Điều này sẽ phù hợp với bản chất xuyên biên giới của công nghệ AI và các mô hình nền tảng quốc tế.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng việc xây dựng Luật dưới dạng Luật khung là hợp lý.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của AI khiến nguy cơ Luật cần phải sửa đổi trong thời gian ngắn là điều "có thể xảy ra".

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. 

Một số ý kiến đề nghị coi Luật AI là “Luật gốc”, từ đó mỗi luật chuyên ngành phải bổ sung một chương riêng về AI để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật.

Ủy ban cơ bản đồng ý với phân loại rủi ro thành bốn mức: thấp, trung bình, cao và không chấp nhận được. Tuy nhiên, dự thảo hiện chưa đưa ra tiêu chí định lượng hoặc định tính rõ ràng, thiếu quy định về biện pháp quản lý, công cụ đánh giá, dẫn tới sự lúng túng cho doanh nghiệp trong việc tự phân loại rủi ro và lo ngại trách nhiệm pháp lý.

Ủy ban đề nghị rà soát, cắt giảm các thủ tục tiền kiểm như yêu cầu hồ sơ kỹ thuật hay nhật ký hoạt động trước khi lưu hành sản phẩm. Nếu quy định quá chặt, chi phí tuân thủ sẽ tăng, đổi mới sáng tạo bị chậm lại và khả năng thu hút đầu tư suy giảm. Quan điểm của Ủy ban là cần chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm, phù hợp với bản chất thay đổi nhanh của AI.

Đối với đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về AI, Ủy ban thẩm tra yêu cầu làm rõ thẩm quyền thành lập, cơ chế hoạt động và tổ chức bộ máy. Mô hình này phải gắn chặt với Sáng kiến số 26 – “Hình thành trung tâm đầu não về nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm AI”.

Dữ liệu là nền tảng của AI, nhưng dự thảo Luật hiện chưa quy định đầy đủ nguyên tắc về chất lượng dữ liệu. Ủy ban đề nghị bổ sung bộ tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, đồng thời yêu cầu dữ liệu phải được liên thông, không phân tán để tránh tạo điểm nghẽn cho nghiên cứu và triển khai AI.

Bên cạnh đó, phải có quy định bắt buộc về bảo mật, an ninh mạng, phòng vệ hệ thống AI quốc gia để ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung một mục riêng về việc sử dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo – lĩnh vực đang tạo ra những đột phá lớn như "thiết kế protein", khám phá vật liệu mới, hay mô phỏng khoa học. Ủy ban đề nghị bổ sung một mục riêng về nội dung này, bao gồm: quyền tác giả, bảo mật dữ liệu nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, cơ chế sandbox và miễn trừ trách nhiệm khi đã tuân thủ quy định.

Ủy ban cũng đề nghị mở rộng các hành vi bị cấm, nhằm nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ giai đoạn nghiên cứu đến triển khai.

Các hành vi cần được cấm bao gồm: lợi dụng AI để kích động chính trị, gây rối an ninh, thao túng bỏ phiếu – bầu cử; sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo, hình ảnh – video nhằm lừa đảo, xúc phạm danh dự, chia rẽ cộng đồng hoặc phục vụ các mục đích xấu khác,...

Luật Công nghệ cao (sửa đổi) thiết lập nhiều ưu đãi để khuyến khích tự chủ công nghệ

07:55, 07/11/2025

Luật Công nghệ cao (sửa đổi) thiết lập nhiều ưu đãi để khuyến khích tự chủ công nghệ

Đề xuất bổ sung thêm chuẩn mực định giá công nghệ trong Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

07:38, 07/11/2025

Đề xuất bổ sung thêm chuẩn mực định giá công nghệ trong Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Đề xuất Dự thảo Luật Chuyển đổi số bổ sung cơ chế đặc thù đủ mạnh cho chuyển đổi số

18:52, 06/11/2025

Đề xuất Dự thảo Luật Chuyển đổi số bổ sung cơ chế đặc thù đủ mạnh cho chuyển đổi số

Từ khóa:

AI Bộ Khoa học và Công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số Luật Trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro AI Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Luật Trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

Nano Banana Pro mới nhất có thể phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Nano Banana Pro mới nhất có thể phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Công nghệ SynthID mới nhất giúp phát hiện tới 50% hình ảnh do chính hệ thống Google AI tạo ra, giúp người dùng phân biệt hình ảnh thật, giả…

TP.HCM tăng tốc số hóa để “hút” khách du lịch

TP.HCM tăng tốc số hóa để “hút” khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…

Khung nhôm iPhone 17 Pro có tản nhiệt tốt hơn khung titan iPhone 16 Pro?

Khung nhôm iPhone 17 Pro có tản nhiệt tốt hơn khung titan iPhone 16 Pro?

Quyết định chuyển từ khung titan cao cấp sang nhôm trên các phiên bản iPhone 17 của Apple được cho là nhằm cải thiện hiệu năng của sản phẩm…

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với tiền điện tử và stablecoin, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra cho biết mới đây…

Tháo gỡ nhiều vấn đề “nút thắt” trong chuyển giao công nghệ

Tháo gỡ nhiều vấn đề “nút thắt” trong chuyển giao công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, việc sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những bất cập của luật hiện hành và bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy