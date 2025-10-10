Hợp đồng tương lai VN100: Cơ hội mới cho thị trường phái sinh Việt Nam

Sự ra đời của hợp đồng tương lai dựa trên rổ 100 cổ phiếu hàng đầu được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho thị trường phái sinh Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp phản ánh toàn diện hơn bức tranh thị trường, mà còn mang đến công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân…

RỘNG HƠN, CÂN BẰNG HƠN

Từ năm 2017, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) đã trở thành sản phẩm trụ cột của thị trường phái sinh Việt Nam. Với khối lượng giao dịch bình quân hàng trăm nghìn hợp đồng mỗi phiên, VN30F đã khẳng định vai trò trung tâm, mang lại công cụ phòng ngừa rủi ro và đầu cơ hiệu quả.

Tuy nhiên, giới đầu tư nhiều lần chỉ ra hạn chế: Chỉ số VN30 thường chịu tác động mạnh từ một vài cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, khiến biến động có lúc chưa phản ánh toàn diện diễn biến thị trường. Đây là lý do sản phẩm hợp đồng tương lai dựa trên rổ 100 cổ phiếu (VN100) đang được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống.

Rổ VN100 bao gồm cả nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa bên cạnh bluechip, mang lại bức tranh cân bằng hơn. Với phạm vi bao phủ rộng, chỉ số này phản ánh diễn biến thị trường sát thực tế hơn, nhất là đối với danh mục của phần lớn nhà đầu tư cá nhân vốn trải dài từ large-cap đến mid-cap.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (khối khách hàng cá nhân), Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận xét: “Việc triển khai sản phẩm dựa trên VN100 giúp đa dạng hóa công cụ phái sinh và giảm bớt tình trạng một vài mã cổ phiếu có thể chi phối toàn chỉ số. Đây là bước đi cần thiết để thị trường phái sinh Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế.”

TỪ NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG ĐẾN LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ

Trên bình diện vĩ mô, sự ra đời của sản phẩm mới góp phần vào quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Một trong những tiêu chí quan trọng mà các tổ chức xếp hạng như MSCI hay FTSE đánh giá là sự đa dạng sản phẩm và khả năng phòng vệ rủi ro toàn diện.

Với nhà đầu tư tổ chức, VN100 tạo điều kiện để quản trị rủi ro danh mục lớn hoặc ETF hiệu quả hơn, bởi chỉ số này phản ánh dòng tiền thị trường rộng thay vì tập trung vào một số ít cổ phiếu.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, lợi ích thể hiện ở ba điểm chính. Đầu tiên là Phòng vệ rủi ro danh mục, nhiều danh mục thực tế có tỷ trọng mid-cap, nên việc sử dụng VN30 để hedging có độ lệch. VN100 khắc phục hạn chế này. Kế đến là Cơ hội giao dịch chênh lệch, biến động giữa VN30 và VN100 mở ra chiến lược chênh lệch giá, đặc biệt với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và cuối cùng là Theo dõi xu hướng toàn diện hơn, VN100 trở thành “nhiệt kế” phản ánh rõ nét bức tranh thị trường, hữu ích cho cả đầu cơ lẫn đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh này, thanh khoản luôn là thách thức lớn nhất với sản phẩm phái sinh mới. Ở giai đoạn đầu, khối lượng giao dịch VN100F có thể thấp, chênh lệch giá mua-bán giãn rộng, chi phí giao dịch cao. Do đó, vai trò của các thành viên tạo lập thị trường là then chốt để duy trì sự hấp dẫn.

Chuyên gia từ Yuanta Việt Nam cũng kỳ vọng rằng, với sự quan tâm của tổ chức và việc nhà đầu tư cá nhân dần quen thuộc, thanh khoản sẽ cải thiện sau 6 - 12 tháng hoặc sớm hơn do kinh nghiệm của nhà đầu tư đã giao dịch trên hợp đồng VN30F. Lịch sử phát triển của VN30F cho thấy, chỉ cần có sự phối hợp đồng bộ từ Sở giao dịch, Công ty chứng khoán và Nhà đầu tư, thanh khoản có thể tăng trưởng nhanh chóng.

HẠ TẦNG GIAO DỊCH - CHÌA KHÓA BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Hợp đồng tương lai chỉ phát huy giá trị khi nhà đầu tư được hỗ trợ bởi nền tảng giao dịch ổn định, tốc độ khớp lệnh cao và công cụ quản trị rủi ro minh bạch.

Tại Yuanta Việt Nam, nền tảng YSfuture được thiết kế chuyên biệt cho giao dịch phái sinh. Nền tảng YSfuture nổi bật với nhiều tính năng hữu ích dành cho nhà đầu tư phái sinh như: Giao dịch và đặt lệnh nhanh chóng; Dễ dàng theo dõi, tích hợp thông tin tài khoản, bảng giá, biểu đồ giá, số dư tài khoản… mọi lúc mọi nơi.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tăng tốc vòng quay vốn - tối đa hóa lợi nhuận, nhà đầu tư tại Yuanta Việt Nam có thể dùng ngay tiền bán chứng khoán chờ về để đặt lệnh giao dịch với tính năng “Tăng sức mua từ tiền bán chứng khoán chờ về” hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, giao dịch ký quỹ tại Yuanta Việt Nam giúp nhà đầu tư tiết kiệm hơn khi được miễn lãi vay 2 ngày đầu tiên (bắt đầu tính lãi vay ký quỹ từ ngày T+2 - chứng khoán mua về tài khoản).

Yuanta Việt Nam cũng đang triển khai chương trình Vay nhiều giảm lãi suất từ 7.5% - 8.5%/năm, áp dụng trong 6 tháng dành cho các khoản dư nợ ký quỹ tăng thêm, áp dụng từ 1/10/2025 đến 31/12/2025.

Với gói Margin YS55 (Sản phẩm ưu đãi lãi suất giao dịch ký quỹ theo mã chứng khoán), lãi suất từ 7% - 9%/năm, áp dụng cho 55 mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành được quan tâm hàng đầu như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thép,… Thời gian ưu đãi từ 10/10/2025 đến hết 31/1/2026.

Còn Margin YST+ được miễn lãi đến 7 ngày đầu tiên, hạn mức vay đến 5 tỷ đồng/tiểu khoản, áp dụng cho hơn 250 mã cổ phiếu.

Tóm lại, hợp đồng tương lai rổ 100 cổ phiếu được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ chủ lực thứ hai của thị trường phái sinh, bên cạnh VN30F. Sự xuất hiện của sản phẩm mới không chỉ bổ sung lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư mà còn góp phần khẳng định vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ khu vực.

