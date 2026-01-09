Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu tăng mạnh

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, công nghệ là nhóm đuối nhất phiên này...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/1) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones tăng nhưng Nasdaq lại giảm. Giá dầu thô bật tăng sau hai phiên giảm liên tiếp, trong lúc nhà đầu tư đánh giá những diễn biến ở Venezuela và tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 270,03 điểm, tương đương tăng 0,55%, chốt ở mức 49.266,11 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,44%, còn 23.480,02 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,01%, chốt phiên ở mức 6.921,46 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, công nghệ là nhóm đuối nhất phiên này, với mức giảm hơn 1%.

Nguyên nhân dẫn tới kết quả không đồng nhất của các chỉ số là nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ và mua các cổ phiếu có sự gắn kết cao với chu kỳ kinh tế. Nvidia - cổ phiếu ở vị trí trung tâm trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) - kết thúc phiên với mức giảm hơn 2%. Cổ phiếu Oracle giảm gần 2% và cổ phiếu Apple có phiên giảm thứ 7 liên tiếp.

Chiến lược gia cấp cao Rob Haworth của công ty US Bank Asset Management tin công nghệ và AI sẽ tiếp tục là một chủ đề quan trọng của năm 2206, song cũng cho rằng vai trò dẫn dắt thị trường của các cổ phiếu này sẽ tùy thuộc vào việc công nghệ AI có được ứng dụng phổ biến hơn hay không và trong các lĩnh vực nào.

“Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy AI được ứng dụng mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi AI được sử dụng cho các hoạt động liên quan tới bảo hiểm, chẩn đoán bệnh… những công ty trong các lĩnh vực này sẽ hưởng lợi sớm. Đó là những nơi mà tôi cho rằng câu chuyện tăng trưởng sẽ diễn ra”, ông Haworth nói.

Nhà chiến lược cũng cho rằng xu hướng tăng của thị trường sẽ mở rộng trong năm nay, và công nghệ và tài chính là hai lĩnh vực chính cần theo dõi.

Cổ phiếu quốc phòng là một điểm sáng trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ lên 1,5 nghìn tỷ USD trong năm 2027, từ mức 901 tỷ USD mà Quốc hội nước này đã phê chuẩn cho năm 2026.

Cổ phiếu Northrop Grumman, một tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ, chốt phiên với mức tăng hơn 2%. Lockheed Martin tăng hơn 4%, RTX tăng khoảng 1% và Kratos Defense bùng nổ với mức tăng xấp xỉ 14%.

Thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu, để làm căn cứ cho một hình dung rõ hơn về đường đi của lãi suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 60.000 công việc mới trong tháng 12, giảm so với 64.000 công việc mới của tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm còn 4,5% từ mức 4,6%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,03 USD/thùng, tương đương tăng 3,39%, chốt ở mức 61,99 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,77 USD/thùng, tương đương tăg 3,16%, chốt ở mức 57,76 USD/thùng.

Trước phiên tăng ngày thứ Năm, giá dầu đã giảm liên tiếp trong phiên ngày thứ Ba và thứ Tư. Cú bật trở lại mạnh mẽ diễn ra trong lúc nhà đầu tư đánh giá các diễn biến ở Venezuela và bắt đầu cảm thấy lo ngại hơn về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga, Iraq và Iran.

Sau khi bắt Tổng thống Nicolas Maduro vào hôm thứ Bảy tuần trước, Mỹ đã tăng cường cấm vận dầu lửa đối với nước này bằng cách chặn những con tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt ra vào Venezuela. Hôm thứ Tư, lực lượng Mỹ bắt hai con tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela trên Đại Tây Dương, trong đó có một tàu mang cờ Nga.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo New York Times đăng ngày thứ Năm, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu khí của nước này trong nhiều năm.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói có dư địa cho việc cân bằng vai trò của cả Mỹ và Trung Quốc ở Venezuela để tạo điều kiện cho thương mại, nhưng Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh có ảnh hưởng lớn ở quốc gia Nam Mỹ này. Ông cũng nói Chevron có thể nhanh chóng gia tăng hoạt động ở Venezuela, và hai hãng dầu lửa lớn khác của Mỹ là ConocoPhillips và Exxon Mobil cũng sẽ giữ một vai trò tích cực.

Trong khi đó, một tàu chở dầu trên đường tới Nga đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở Biển Đen và cần tới sự hỗ trợ của lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ để thoát hiểm.

Tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine có dấu hiệu tích cực mới, khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy ngày thứ Năm nói rằng văn bản thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương giữa Kiev và Washington “về cơ bản đã sẵn sàng” để được Tổng thống Trump phê chuẩn.

Nếu cuộc chiến tranh kết thúc, Nga có thể được dỡ trừng phạt và nguồn cung dầu từ nước này sẽ thị trường toàn cầu sẽ tăng mạnh.