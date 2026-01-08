Ép trụ dữ dội, dòng tiền nội, ngoại bắt đáy sôi động

VHM bị “đè” xuống tận giá sàn khi còn khoảng 5 phút nữa là bước vào đợt đóng cửa. Nhóm Vin đồng loạt giảm sâu đã tạo hiệu ứng tâm lý khá mạnh, thúc ép hoạt động bán ra khiến thanh khoản HoSE chiều nay tăng gấp rưỡi buổi sáng. Trong đó, khối ngoại bất ngờ mua ròng tới gần 1.280 tỷ đồng.

VN-Index lao dốc khá nhanh từ 1h45 trở đi và đến 2h23 thì bắt đầu đỏ. Tuy vậy đóng cửa chỉ số này cũng mới giảm nhẹ 0,32% (-6,02 điểm) nhờ khả năng xoay vòng giữa các trụ.

Trong nhóm vốn hóa lớn nhất, ngoài VHM giảm sàn, VIC cũng giảm 1,34%, VPL giảm 6,37%. Tính thêm cả VRE giảm 6,87% thì 4 mã nhóm Vin khiến VN-Index mất khoảng 16 điểm. Việc chỉ số chỉ giảm nhẹ 6 điểm là nhờ VCB đột biến tăng kịch trần, BID tăng 5,13%, GAS tăng 3,5%, CTG tăng 2%. Các cổ phiếu này vốn hóa cộng lại cũng không kém VIC và VHM bao nhiêu. Nhóm trụ tăng đỡ lại cho VN-Index tới gần 14 điểm.

Thực ra trong VN30 số mã còn lại giảm sâu cũng không nhiều và vốn hóa cũng không quá lớn. VJC giảm 3,15%, MWG giảm 2,56%, DGC giảm 2,03% là những cổ phiếu ít ảnh hưởng. Phía tăng cũng có VNM tăng 2,13%, GVR tăng 2,04%, SSI tăng 1,5%, TPB tăng 1,15%. Tuy nhiên VN30-Index giảm đáng kể 1,08% dù chỉ có 16 mã giảm/12 mã tăng. Nguyên nhân đến từ ảnh hưởng quá lớn của VHM, MWG, VRE và VJC, những cổ phiếu ít ảnh hưởng hơn đối với VN-Index.

Về mặt thời gian, các trụ bị ép khá sớm ngay từ đầu phiên chiều nhưng chưa tạo thay đổi lớn ở chỉ số vì khả năng xoay trụ vẫn còn. Từ khoảng sau 2h trở đi biên độ giảm lớn ở nhóm trụ bắt đầu khiến tâm lý nhà đầu tư lung lay và cổ phiếu bắt đầu thay đổi đáng kể khi nhìn từ độ rộng. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 161 mã tăng/148 mã giảm thì đến tận 1h50 vẫn khá cân bằng 157 mã tăng/158 mã giảm. Đến 2h bên đỏ bắt đầu vượt trội khi có 138 mã tăng/183 mã giảm. Chốt phiên sàn HoSE có 144 mã tăng/183 mã giảm.

Mặt bằng giá cổ phiếu cũng thấp xuống đáng kể với 107 mã giảm quá 1% (phiên sáng 68 mã). Cùng với đó thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 50% so với buổi sáng, đạt 21.686 tỷ đồng. Điều này xác nhận áp lực bán hạ giá đã lên cao đáng kể và bên bán có tính chủ động cao.

Các trụ xoay vòng hỗ trợ điểm số khá hợp lý hôm nay.

Bên mua không sẵn sàng nâng giá trong tình huống các trụ bị ép xuống lộ liễu và chỉ số lao dốc thẳng đứng từ 2h trở đi. Thống kê cho thấy chỉ có 36,5% số cổ phiếu trên sàn HoSE có phục hồi giá quá 1% so với mức thấp nhất. Ngay trong nhóm blue-chips, nhiều cổ phiếu bị ép chặt tới tận lúc đóng cửa như VHM, VIC, VRE, HPG, FPT, SAB, hoặc nhích lên không đáng kể như ACB, BCM, DGC, VIB… Thanh khoản khá lớn ở nhóm giảm cũng tương đồng với tín hiệu chủ động này của bên bán, khoảng 23 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng, trong đó VHM và VIC dẫn đầu với giao dịch tương ứng 2.175 tỷ và 1.205 tỷ. Ngoài ra CII giảm 1,25%, VCI giảm 1,88%, DXG giảm 1,49%, KDH giảm 2,71%, PDR giảm 1,6% cũng có thanh khoản rất đáng kể.

Ở phía tăng giá giao dịch cũng không kém sôi động vì dòng tiền vẫn đủ sức nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Trong 144 mã tăng vẫn còn 70 mã tăng quá 1% và 20 mã đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm này phản ánh rõ nhất khả năng hấp thụ của dòng tiền khi trừ VCB giá tất cả số còn lại đều đã tụt khá xa khỏi mức đỉnh, nhưng lại phục hồi mạnh so với mức thấp nhất ngày. Nếu nhìn vào dao động trong phiên thì sẽ thấy giá các cổ phiếu này có nhiều nhịp đánh võng và đến cuối phiên đều hồi lên khá tốt.

Các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán khá nổi bật ở nhóm này với VCB, CTG, BID, TPB, SSI, TCX, VND, HCM. Nhóm dầu khí hóa chất có GAS, PVD, PVT, DCM… Đây đều là các mã xuất hiện thanh khoản lớn. Tính chung nhóm tăng vượt 1% hôm nay cũng giao dịch tới trên 11.600 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Tỷ trọng này không phải là kém vì nhóm giảm quá 1% dù tới 107 mã thì cũng chỉ là 11.087 tỷ đồng, ngay cả khi có VIC và VHM khớp cỡ ngàn tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục có sự xoay chuyển ấn tượng khi mua vào ròng tới gần 1.280 tỷ đồng so với mức bán ròng 758 tỷ đồng buổi sáng. Các cổ phiếu được mua mạnh là VIC +285 tỷ, SHB +250,8 tỷ, TCX +183,4 tỷ, VCB +164,5 tỷ, GAS +138,9 tỷ, HPG +124,9 tỷ, MBB +116,8 tỷ, BSR +76 tỷ, VIX +67,9 tỷ. Phía bán ròng có MCH -668,4 tỷ, VHM -325,2 tỷ, ACB -83 tỷ, DXG -77 tỷ…