Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán tăng, thị trường chuyển thế giằng co

Kim Phong

08/01/2026, 12:08

Sau phiên bùng nổ hôm qua, đà tăng của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã chững lại và phân hóa, nhất là trong nhóm cổ phiếu ngân hàng. Động lực đi lên của VN-Index bị ảnh hưởng nhất định và độ rộng cũng xác nhận trạng thái giằng co quay lại.

Các trụ lớn giằng co bù đắp lẫn nhau và vẫn ổn định được điểm số.

Chốt phiên sáng chỉ số đại diện sàn HoSE vẫn tăng 0,62% (+11,45 điểm) so với tham chiếu. Biên độ này đã kém đi đáng kể so với mức đỉnh lúc 09h35 với mức tăng 1,44% (+26,75 điểm). Độ rộng cũng có thay đổi: Tại đỉnh VN-Index có 178 mã tăng/83 mã giảm, kết phiên sáng còn 161 mã tăng/148 mã giảm.

Như vậy cũng khá nhiều cổ phiếu đổi màu giá, xác nhận có lực bán ép xuống. Đó là chưa kể số lớn các mã còn tăng cũng không giữ được mức giá cao nhất. Thống kê sàn HoSE hiện chỉ có khoảng 40 mã xanh và chốt được mức cao nhất, trong khi 46,6% số cổ phiếu đã bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với đỉnh.

Tuy nhiên thị trường cũng không phải là xấu. Trạng thái giằng co là bình thường sau một ngày tăng bùng nổ do các nhà đầu tư ngắn hạn đột nhiên có lãi tốt và muốn hiện thực hóa. Điều này làm gia tăng sức ép từ bên bán trong một thời điểm. Trong 148 mã đang đỏ cuối phiên sáng có 68 mã giảm quá 1%, chiếm 14,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 161 mã xanh, có 76 mã còn tăng vượt 1%, chiếm 51,2% tổng giao dịch.

Nói một cách ngắn gọn, sức ép bán ra ngắn hạn có cản bước đà tăng của thị trường, nhưng không gây tác động lớn. Chỉ một phần nhỏ thanh khoản và số lượng cổ phiếu bị ảnh hưởng và giảm sâu. Thậm chí trong 68 mã giảm sâu nhất của VN-Index thì cũng chỉ 18 mã xuất hiện giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm tiêu biểu là VHM giảm 3,48% khớp 743,1 tỷ đồng; MWG giảm 2,45% với 249,1 tỷ; HDB giảm 1,03% với 226,1 tỷ; VRE giảm 3,24% với 180,3 tỷ; KDH giảm 1,28% với 111,1 tỷ; FRT giảm 3,8% với 64,4 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Có thể thấy vẫn chỉ là các blue-chips có thanh khoản cao nhưng cũng chỉ vài mã biến động lớn. Rổ VN30 về độ rộng là cân bằng 15 mã tăng/13 mã giảm, chỉ số vẫn tăng 0,06%. Nhóm Vin vẫn còn VIC tăng tốt 2,35% đủ bù điểm số cho VHM lao dốc và VPL giảm 2,09%. Cổ phiếu ngân hàng có VCB tăng 4,36%, BID tăng 1,83% đều là các mã rất lớn, “gồng gánh” đủ cho LPB, HDB giảm quá 1% hay TCB, CTG, VPB đỏ nhẹ. GAS tăng 5,76%, VNM tăng 2,13%, GVR tăng 3,23%, SHB tăng 1,52%, STB tăng 1,87% cũng giúp cân bằng ở chỉ số này. Một số mã lớn ngoài VN30 là BSR tăng 5,29%, HVN tăng 3,46%, TCX tăng 2,15% hỗ trợ thêm cho VN-Index.

Việc thanh khoản tập trung rất cao vào nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất cũng cho thấy dòng tiền đang tập trung hấp thụ tốt lượng bán ra. Tới 20 cổ phiếu trong nhóm tăng vượt 1% xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng, dù tất cả đều đã lùi giá xuống ít nhiều so với đỉnh. Nếu bên bán hoàn toàn lấn át, giá sẽ phải lùi sâu hơn nữa hoặc thanh khoản gia tăng đột biến. Ví dụ VIX, BSR, POW, PVD, CII… đang có dòng tiền rất nỗ lực nâng đỡ dù đã “tốn” hàng trăm tỷ đồng đã hấp thụ lượng bán.

Những nỗ lực này đang giúp duy trì thanh khoản chung của thị trường ở mức cao. Hai sàn giao dịch khớp lệnh đạt hơn 15.457 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 4% so với sáng hôm qua. Riêng HoSE giảm gần 7%, đạt 14.432 tỷ đồng. Giao dịch giảm chủ yếu do nhóm ngân hàng. Cụ thể, cổ phiếu nhóm này trong VN30 giảm giao dịch 36% so với sáng hôm qua và toàn bộ nhóm ngân hàng trên HoSE giảm 35%. Mức giảm tuyệt đối ở nhóm ngân hàng khoảng 2.182 tỷ đồng trong khi tổng khớp sàn này chỉ giảm 1.061 tỷ đồng. Nói cách khác, thanh khoản vẫn đang lên tốt ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Khối ngoại sáng nay cũng tăng nhẹ quy mô bán ra gần 12% so với sáng hôm qua và mức ròng trên HoSE là -758,7 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch bán ròng chủ yếu là thỏa thuận MCH. Tổng giá trị bán ròng ở mã này là 629,9 tỷ đồng. Ngoài ra VHM -287,3 tỷ, BCM -56 tỷ, DXG -52 tỷ, MWG -51,9 tỷ là các cổ phiếu khác đáng kể. Phía mua ròng có SHB +152 tỷ, TCX +91,1 tỷ, MBB +64 tỷ, GAS +63 tỷ, HPG +43,4 tỷ.

