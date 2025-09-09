Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam
Khánh Huyền
09/09/2025, 08:47
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và FPT chính thức công bố Go-live giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT CFS.
Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa quản trị tài chính của VIMC, đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 về phát triển kinh tế biển bền vững, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA VIMC
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, VIMC hiện là doanh nghiệp nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam, tiên phong trong hội nhập quốc tế và cung cấp dịch vụ hàng hải, logistics toàn cầu. Năm 2024, VIMC mở thêm 10 tuyến vận tải container, bao gồm tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam – Châu Âu; tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng tăng 26% so với cùng kỳ, cao hơn mức trung bình cả nước. Doanh nghiệp cũng phục vụ các hãng tàu thuộc top 10 toàn cầu, khẳng định vai trò trụ cột trong ngành khai thác cảng biển, vận tải biển và Logistics.
Trước quy mô và tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, quá trình chuyển đổi số không chỉ là xu thế, với VIMC còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để VIMC tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới.
Từ những thành công đó, VIMC tiếp tục mở rộng đầu tư công nghệ, đưa các giải pháp mới vào các lĩnh vực chuyên môn cốt lõi. Với khát vọng phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, VIMC đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực số hóa công tác tài chính – kế toán.
Hệ thống quản lý tài chính VIMC chia làm 3 cấp với sở hữu vốn với gần 80 bộ sổ kế toán bao gồm cả bộ sổ riêng, công ty mẹ và chi nhánh. Trước quy mô và tốc độ phát triển ngày càng cao, VIMC đặt mục tiêu doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng chuẩn mực kế toán Việt Nam, mà còn chủ động tăng cường hiện đại hóa và số hóa công tác tài chính kế toán.
Tháng 2/2025, VIMC và FPT khởi động triển khai giải pháp hợp nhất hợp nhất báo cáo tài chính FPT CFS. Giải pháp FPT CFS giúp chuẩn hóa, tự động hóa công tác hợp nhất báo cáo và nâng cao năng lực quản trị tài chính ở cấp tập đoàn. Việc áp dụng giải pháp đã hỗ trợ VIMC nâng cao hiệu suất xử lý nghiệp vụ, tối ưu hiệu quả nguồn lực nhân sự, đáp ứng các chuẩn mực kế toán. Điểm quan trọng nhất với VIMC ngoài việc báo cáo tài chính đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, VIMC còn định hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế, tăng cường tính minh bạch tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng và hội nhập quốc tế.
Chỉ trong vòng 5 tháng triển khai, đội ngũ nghiệp vụ hai bên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chuẩn hóa số liệu, tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm kế toán khác nhau và sẵn sàng đưa vào vận hành. Tốc độ triển khai “thần tốc” là kết quả của sự đồng thuận từ lãnh đạo VIMC cùng sự chuyên nghiệp, nỗ lực của đội ngũ kế toán – tài chính hai bên.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc VIMC nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển, VIMC xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và tăng cường năng lực cạnh tranh. Việc đưa vào vận hành FPT CFS là bước đi thiết thực trong hiện đại hóa công tác quản trị tài chính, giúp chúng tôi chuẩn hóa quy trình hợp nhất, tự động hóa báo cáo và đáp ứng yêu cầu minh bạch theo chuẩn quốc tế.”
Đưa vào vận hành giải pháp FPT CFS, VIMC đã triển khai thành công bộ báo cáo tài chính hợp nhất cùng hơn 45 báo cáo thuyết minh, trong đó có nhiều báo cáo đặc thù phục vụ yêu cầu quản trị riêng. Hệ thống không chỉ tự động hóa quy trình hợp nhất mà còn tạo nền tảng quan trọng để VIMC ứng dụng công nghệ trong quản trị tài chính hiện đại, phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô, M&A và lộ trình chuyển đổi sang IFRS trong tương lai.
Với khối lượng dữ liệu lớn và yêu cầu hợp nhất tài chính đa tầng, dự án FPT CFS tại VIMC là một trong những triển khai phức tạp nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Thành công hôm nay đến từ sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của FPT và tinh thần quyết liệt đổi mới cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ VIMC. Chính sự đồng hành này đã giúp dự án vượt qua thách thức, triển khai đầy đủ các tính năng cho phép cấu hình linh hoạt để xử lý vấn đề đúng nhu cầu thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để VIMC tiếp tục mở rộng chuyển đổi số trong quản trị tài chính, Ông Hoàng Hữu Chiến, Kế toán trưởng Tập đoàn FPT, kiêm Giám Đốc dự án FPT CFS nhận định.
Chia sẻ về sự hợp tác giữa hai đơn vị, Ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud – Tập đoàn FPT phát biểu: “Những kết quả mà VIMC đạt được trong quản trị tài chính hôm nay cũng chính là thành công của FPT CFS. Trên nền tảng đó, FPT Smart Cloud cam kết tiếp tục đồng hành, mang đến các giải pháp Cloud và AI hiện đại, hỗ trợ VIMC phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của kinh tế biển Việt Nam.”
Hợp tác cùng FPT không chỉ góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, mà còn mở ra nền tảng để hai bên tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án số hóa trọng điểm khác. Sở hữu lợi thế công nghệ hàng đầu cùng kinh nghiệm triển khai cho các tập đoàn quy mô lớn, FPT sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy giúp VIMC tăng tốc hiện đại hóa quản trị tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế bền vững.
