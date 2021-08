Hợp tác hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Hội nghị do Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp tổ chức đã thảo luận về Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và một lộ trình nhiều giai đoạn do WBG đề xuất để phát triển thị trường chứng khoán với trọng tâm là nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Các cơ quan quản lý đến từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, các đối tác phát triển bao gồm Úc và Thụy Sĩ, và các bên tham gia thị trường cũng đã thảo luận về tiến độ triển khai quy định và đề xuất cơ chế làm việc chéo giữa các bộ ngành và cơ quan chính phủ nhằm tạo điều kiện phát triển thị trường.

Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết mục tiêu của chiến lược là xây dựng thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, khơi thông tiềm năng của thị trường, phục vụ đắc lực cho tăng trưởng kinh tế, huy động nguồn vốn hợp lý, cân đối cho nền kinh tế và doanh nghiệp. Kế hoạch được xây dựng phù hợp với các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất, đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và niềm tin của thị trường.

Lộ trình do WBG đề xuất tập trung giải quyết những rào cản chính đối với khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách áp dụng các cơ chế mới để nới lỏng yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với các giao dịch chứng khoán, các giải pháp về giới hạn sở hữu nước ngoài đối với chứng khoán, và cải thiện việc công bố thông tin bằng tiếng Anh.

“Một thị trường vốn phát triển sâu, rộng, hiệu quả và được quản lý tốt sẽ giúp tiếp cận nguồn tài chính dài hạn bằng nội tệ vốn rất cần thiết cho sự phát triển của một khu vực tư nhân thịnh vượng - động lực chính của việc làm và tăng trưởng bền vững,” ông Lâm Bảo Quang, Quyền Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Việc thúc đẩy đổi mới là cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết để có thể phát triển một nền tảng các nhà đầu tư đa dạng cho thị trường vốn trong nước khi các nguồn lực công trở nên khan hiếm và Việt Nam sẽ cần một lượng lớn vốn dài hạn bằng nội tệ để phục hồi và tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng bền vững sau đại dịch Covid-19.

IFC và WB hợp tác với Chính phủ Úc, đang thực hiện một chương trình tư vấn nhiều năm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc cải thiện khung pháp lý, hạ tầng thị trường, năng lực của các cơ quan quản lý và phát triển các sản phẩm mới.

Hợp tác này là một phần của Chương trình Phát triển thị trường vốn chung (J-CAP) - một sáng kiến của WBG về phát triển thị trường vốn cổ phần và vốn nợ ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sáng kiến J-CAP được thành lập vào năm 2017 với mục tiêu hỗ trợ các nước đang phát triển hiện thực hóa các lợi ích khi phát triển mạnh mẽ thị trường vốn trong nước.

“Các thị trường vốn phát triển, được quản lý tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế là rất quan trọng để đa dạng hóa các lựa chọn tài chính và sẽ đóng vai trò then chốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. Các thị trường vốn phát triển sẽ cung cấp nguồn tài chính trong nước quan trọng cũng như hỗ trợ hiệu quả hơn các nhà đầu tư nước ngoài có chất lượng cao hơn,” ông Mark Tattersall, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết.