Huế căng mình ứng phó mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Nguyễn Thuấn
27/10/2025, 01:49
Ngày 26/10, mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 2, nhiều khu vực hạ du ở thành phố Huế bị ngập sâu. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
Trong ngày 26/10, khu vực thành phố Huế ghi nhận mưa đặc biệt to, có nơi lượng mưa lên tới hàng trăm mm. Do mưa kéo dài, nước sông Hương và sông Bồ đã vượt mức báo động 2, nhiều vùng thấp trũng ở hạ du bị ngập nặng.
Chiều 26/10, lực lượng chức năng phường Phú Bài khẩn trương sơ tán gần 30 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu ở các thôn Hộ, Buồng Tằm và Thanh Vân – nơi nằm dọc theo sông Tả Trạch, từng nhiều lần ghi nhận sạt lở nghiêm trọng trong các đợt mưa lớn.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, khu vực miền Trung, đặc biệt là thành phố Huế, tiếp tục có mưa to đến rất to.
Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, cho biết mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước đổ ồ ạt về các hồ thủy điện, buộc phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn công trình. Hiện cơ quan chức năng đã kích hoạt 4 còi cảnh báo lũ để người dân chủ động phòng tránh.
Cụ thể, hồ Tả Trạch xả nước qua hai cửa sâu với lưu lượng 346 m3/s, dự kiến giảm dần xuống 210 m3/s; hồ Bình Điền tăng dần lưu lượng xả từ 950 lên 1.800 m3/s; hồ Hương Điền điều tiết lũ với lưu lượng từ 1.050–1.800 m3/s.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn và nước sông dâng cao.
Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: