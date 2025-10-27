Huế căng mình ứng phó mưa lũ

Ngày 26/10, mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 2, nhiều khu vực hạ du ở thành phố Huế bị ngập sâu. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Trong ngày 26/10, khu vực thành phố Huế ghi nhận mưa đặc biệt to, có nơi lượng mưa lên tới hàng trăm mm. Do mưa kéo dài, nước sông Hương và sông Bồ đã vượt mức báo động 2, nhiều vùng thấp trũng ở hạ du bị ngập nặng.

Tuyến cầu đi bộ gỗ lim và đường đi bộ ven sông Hương, sông Như Ý bị ngập sâu 0,5–0,7 m. Nước sông dâng cao tràn qua hệ thống cống thoát nước, gây ngập nhiều tuyến đường nội đô như Dương Văn An, Tố Hữu, Phan Anh.

Tối này 26/10, lực lượng chức năng tại thành phố Huế túc trực tại nhưng nơi nước nâng cao đảm bảo an toàn cho người dân. Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, khoảng 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội cùng phương tiện cứu hộ, cứu nạn đã được huy động, túc trực tại các điểm trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chiều 26/10, lực lượng chức năng phường Phú Bài khẩn trương sơ tán gần 30 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu ở các thôn Hộ, Buồng Tằm và Thanh Vân – nơi nằm dọc theo sông Tả Trạch, từng nhiều lần ghi nhận sạt lở nghiêm trọng trong các đợt mưa lớn.

Các phường lân cận như Hương Thủy và Thanh Thủy cũng rà soát, chuẩn bị phương án di dời hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng, sẵn sàng sơ tán khi mực nước tiếp tục dâng.

Mưa lớn khiến nước đổ về cuồn cuộn tại khu vực phường Thanh Thuỷ chiều ngày 26/10

Đến 16 giờ ngày 26/10, mực nước trên sông Hương đã vượt báo động 2 khoảng 0,09 m. Khu vực Đập Đá – đoạn giao giữa sông Như Ý và sông Hương ở trung tâm thành phố Huế nước tràn qua mặt đập từ chiều ngày 26/10.

Đến tối ngày 26/10, khu vực Đập Đá nước sông dâng cao hơn tràn qua cầu, chảy xiết. Chính quyền địa phương đã rào chắn, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Đến tối 26/10, nước lũ đã bắt đầu tràn vào nhiều nhà dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều gia đình khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản lên vị trí an toàn để tránh ngập. Ảnh: Nguyễn Vương

Tại vùng hạ lưu sông Bồ, 9 thôn ở xã Quảng Điền đã bị nước lũ bao vây suốt một tuần qua. Chiều 26/10, khi thủy điện Hương Điền xả lũ, nước tiếp tục dâng cao khiến các khu vực này ngập sâu hơn. Người dân ở Quảng Điền phải di chuyển bằng thuyền.

Lực lượng chức năng lập rào chắn cảnh báo khu vực ngập sâu tại khu vực phường An Cựu, thành phố Huế

Tuyến đường qua tổ dân phố Thủy Tú và Triều Sơn của phường Hóa Châu ngập sâu khoảng 0,5 m, khiến giao thông tê liệt. Chợ Bao Vinh cùng nhiều nhà dân tại đây cũng bị ngập 0,4–0,5 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, khu vực miền Trung, đặc biệt là thành phố Huế, tiếp tục có mưa to đến rất to.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, cho biết mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước đổ ồ ạt về các hồ thủy điện, buộc phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn công trình. Hiện cơ quan chức năng đã kích hoạt 4 còi cảnh báo lũ để người dân chủ động phòng tránh.

Cụ thể, hồ Tả Trạch xả nước qua hai cửa sâu với lưu lượng 346 m3/s, dự kiến giảm dần xuống 210 m3/s; hồ Bình Điền tăng dần lưu lượng xả từ 950 lên 1.800 m3/s; hồ Hương Điền điều tiết lũ với lưu lượng từ 1.050–1.800 m3/s.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn và nước sông dâng cao.