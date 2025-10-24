Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến chiều tối ngày 23/10 toàn tỉnh có 14 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập, chia cắt. Ở phía Bắc tỉnh, xã Kim Ngân có tuyến đường từ UBND xã vào bản Cồn Cùng ngập 60-70cm, các ngầm 25 và 28 thuộc Quốc lộ 9B ngập khoảng 50cm. Xã Hoàn Lão cũng gặp tình trạng ngập tại đập tràn Cây Mưng và đường Lò Xo thôn Cà, nước dâng cao khoảng 0,3m.

Các biển báo cảnh báo ngập lụt được chính quyền dựng tại các điểm nguy hiểm.

Phía Nam tỉnh, xã Ba Lòng, ghi nhận bốn cầu tràn ngập sâu, cao nhất là cầu Ba Lòng và cầu Tà Lang với mức 1,1m, cầu Tràn thôn 5 ngập 0,8m, cầu Khe Vò 0,6m. Xã Đakrông có cầu Tràn Ly Tôn ngập 1m.

Tại xã Bến Quan, nhiều đoạn Đường tỉnh 571 cùng các cầu tràn tại Km5+200, Km8+700, Km9+650 bị ngập 30-50cm. Xã Khe Sanh cũng có cầu tràn La La (Đường tỉnh 587) ngập khoảng 10-20cm. Ven sông Ô Lâu ở xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường tại các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập 0,5-0,7m.

Công an xã Bến Quan đặt biển cảnh báo, biển cấm các phương tiện đi qua vùng ngập nước.

Trước mùa mưa lũ, các địa phương và đơn vị quản lý hồ đập đã kiểm tra, rà soát công trình, kịp thời tu sửa hư hỏng. Hiện tổng dung tích hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 81,88% so với thiết kế.

Toàn tỉnh có 8.704 phương tiện với hơn 23.000 lao động đã neo đậu tại các khu tránh trú bão, chỉ còn 16 phương tiện/117 lao động đang hoạt động trên biển Lâm Đồng và đều nắm được thông tin. Tuy nhiên, tại xã Cửa Việt, hai thuyền nhỏ của ngư dân đã bị chìm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra vùng thường xuyên bị ngập lụt tại xã Nam Hải Lăng. Ảnh: Quốc Việt

Một nhà dân ở xã Vĩnh Linh bị tốc mái. Các tuyến đường giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Quốc lộ 9B tại xã Kim Ngân sạt lở khoảng 1.000m3 đất đá, chỉ xe máy đi lại được; Đường tỉnh 571 tại xã Bến Quan sạt taluy âm 30x7x4m; Đường tỉnh 587 đoạn Km4-Km12 ở xã Khe Sanh nhiều vị trí mặt đường bị xói trôi, tạo rãnh sâu, một số điểm sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng. Ở phường Nam Đông Hà, vỉa hè tại nút giao Đặng Dung - Nguyễn Thượng Hiền cũng bị sụt lún 2x1,5x1m.

Điểm sạt lở tại Đồi Phòng Không thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, xã Tuyên Phú chỉ cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Nguyễn Loan

Tại các điểm ngập lụt và chia cắt, chính quyền địa phương đã lập biển báo, khuyến cáo người dân không qua lại, đồng thời tích cực theo dõi diễn biến mưa lũ để đảm bảo an toàn cho bà con.