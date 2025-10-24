Thứ Sáu, 24/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Nguyễn Thuấn

24/10/2025, 08:28

Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.

Cầu tràn Ba Lòng, xã Ba Lòng bị ngập
Cầu tràn Ba Lòng, xã Ba Lòng bị ngập

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến chiều tối ngày 23/10 toàn tỉnh có 14 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập, chia cắt. Ở phía Bắc tỉnh, xã Kim Ngân có tuyến đường từ UBND xã vào bản Cồn Cùng ngập 60-70cm, các ngầm 25 và 28 thuộc Quốc lộ 9B ngập khoảng 50cm. Xã Hoàn Lão cũng gặp tình trạng ngập tại đập tràn Cây Mưng và đường Lò Xo thôn Cà, nước dâng cao khoảng 0,3m.

Các biển báo cảnh báo ngập lụt được chính quyền dựng tại các điểm nguy hiểm.
Các biển báo cảnh báo ngập lụt được chính quyền dựng tại các điểm nguy hiểm.

Phía Nam tỉnh, xã Ba Lòng, ghi nhận bốn cầu tràn ngập sâu, cao nhất là cầu Ba Lòng và cầu Tà Lang với mức 1,1m, cầu Tràn thôn 5 ngập 0,8m, cầu Khe Vò 0,6m. Xã Đakrông có cầu Tràn Ly Tôn ngập 1m.

Tại xã Bến Quan, nhiều đoạn Đường tỉnh 571 cùng các cầu tràn tại Km5+200, Km8+700, Km9+650 bị ngập 30-50cm. Xã Khe Sanh cũng có cầu tràn La La (Đường tỉnh 587) ngập khoảng 10-20cm. Ven sông Ô Lâu ở xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường tại các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập 0,5-0,7m.

Công an xã Bến Quan đặt biển cảnh báo, biển cấm các phương tiện đi qua vùng ngập nước.
Công an xã Bến Quan đặt biển cảnh báo, biển cấm các phương tiện đi qua vùng ngập nước.

Trước mùa mưa lũ, các địa phương và đơn vị quản lý hồ đập đã kiểm tra, rà soát công trình, kịp thời tu sửa hư hỏng. Hiện tổng dung tích hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 81,88% so với thiết kế.

Toàn tỉnh có 8.704 phương tiện với hơn 23.000 lao động đã neo đậu tại các khu tránh trú bão, chỉ còn 16 phương tiện/117 lao động đang hoạt động trên biển Lâm Đồng và đều nắm được thông tin. Tuy nhiên, tại xã Cửa Việt, hai thuyền nhỏ của ngư dân đã bị chìm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra vùng thường xuyên bị ngập lụt tại xã Nam Hải Lăng. Ảnh: Quốc Việt
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra vùng thường xuyên bị ngập lụt tại xã Nam Hải Lăng. Ảnh: Quốc Việt

Một nhà dân ở xã Vĩnh Linh bị tốc mái. Các tuyến đường giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Quốc lộ 9B tại xã Kim Ngân sạt lở khoảng 1.000m3 đất đá, chỉ xe máy đi lại được; Đường tỉnh 571 tại xã Bến Quan sạt taluy âm 30x7x4m; Đường tỉnh 587 đoạn Km4-Km12 ở xã Khe Sanh nhiều vị trí mặt đường bị xói trôi, tạo rãnh sâu, một số điểm sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng. Ở phường Nam Đông Hà, vỉa hè tại nút giao Đặng Dung - Nguyễn Thượng Hiền cũng bị sụt lún 2x1,5x1m.

Điểm sạt lở tại Đồi Phòng Không thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, xã Tuyên Phú chỉ cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Nguyễn Loan
Điểm sạt lở tại Đồi Phòng Không thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, xã Tuyên Phú chỉ cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Nguyễn Loan

Tại các điểm ngập lụt và chia cắt, chính quyền địa phương đã lập biển báo, khuyến cáo người dân không qua lại, đồng thời tích cực theo dõi diễn biến mưa lũ để đảm bảo an toàn cho bà con.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

15:40, 23/10/2025

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

Huế cảnh báo hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

00:02, 21/10/2025

Huế cảnh báo hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

Từ khóa:

biển báo cảnh báo cầu tràn Mưa lũ ngập lụt quảng trị

Đọc thêm

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...

“Công xưởng công nghiệp” của thành phố Hồ Chí Minh cần hàng vạn lao động dịp cuối năm

“Công xưởng công nghiệp” của thành phố Hồ Chí Minh cần hàng vạn lao động dịp cuối năm

Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Đầu tư

2

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Hạ tầng

3

Xuất khẩu điều kỳ vọng cán mốc kỷ lục 5 tỷ USD

Thị trường

4

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

5

Cơ hội cuối cùng nhận nhà đón Tết với giá hấp dẫn ở khu Đông Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy