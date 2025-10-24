Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Nguyễn Thuấn
24/10/2025, 08:28
Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.
Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến chiều tối ngày 23/10 toàn tỉnh có 14 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập, chia cắt. Ở phía Bắc tỉnh, xã Kim Ngân có tuyến đường từ UBND xã vào bản Cồn Cùng ngập 60-70cm, các ngầm 25 và 28 thuộc Quốc lộ 9B ngập khoảng 50cm. Xã Hoàn Lão cũng gặp tình trạng ngập tại đập tràn Cây Mưng và đường Lò Xo thôn Cà, nước dâng cao khoảng 0,3m.
Phía Nam tỉnh, xã Ba Lòng, ghi nhận bốn cầu tràn ngập sâu, cao nhất là cầu Ba Lòng và cầu Tà Lang với mức 1,1m, cầu Tràn thôn 5 ngập 0,8m, cầu Khe Vò 0,6m. Xã Đakrông có cầu Tràn Ly Tôn ngập 1m.
Tại xã Bến Quan, nhiều đoạn Đường tỉnh 571 cùng các cầu tràn tại Km5+200, Km8+700, Km9+650 bị ngập 30-50cm. Xã Khe Sanh cũng có cầu tràn La La (Đường tỉnh 587) ngập khoảng 10-20cm. Ven sông Ô Lâu ở xã Nam Hải Lăng, nhiều tuyến đường tại các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập 0,5-0,7m.
Trước mùa mưa lũ, các địa phương và đơn vị quản lý hồ đập đã kiểm tra, rà soát công trình, kịp thời tu sửa hư hỏng. Hiện tổng dung tích hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 81,88% so với thiết kế.
Toàn tỉnh có 8.704 phương tiện với hơn 23.000 lao động đã neo đậu tại các khu tránh trú bão, chỉ còn 16 phương tiện/117 lao động đang hoạt động trên biển Lâm Đồng và đều nắm được thông tin. Tuy nhiên, tại xã Cửa Việt, hai thuyền nhỏ của ngư dân đã bị chìm.
Một nhà dân ở xã Vĩnh Linh bị tốc mái. Các tuyến đường giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: Quốc lộ 9B tại xã Kim Ngân sạt lở khoảng 1.000m3 đất đá, chỉ xe máy đi lại được; Đường tỉnh 571 tại xã Bến Quan sạt taluy âm 30x7x4m; Đường tỉnh 587 đoạn Km4-Km12 ở xã Khe Sanh nhiều vị trí mặt đường bị xói trôi, tạo rãnh sâu, một số điểm sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng. Ở phường Nam Đông Hà, vỉa hè tại nút giao Đặng Dung - Nguyễn Thượng Hiền cũng bị sụt lún 2x1,5x1m.
Tại các điểm ngập lụt và chia cắt, chính quyền địa phương đã lập biển báo, khuyến cáo người dân không qua lại, đồng thời tích cực theo dõi diễn biến mưa lũ để đảm bảo an toàn cho bà con.
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.
Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...
Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: