Huế: Phê duyệt chủ trương xây cầu 2.200 tỷ qua Cồn Hến giữa sông Hương

Thành phố Huế vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, nhằm thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực “ốc đảo” giữa sông Hương, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu. Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn kết nối cho khu vực Cồn Hến – nơi hiện nay chỉ có cầu Phú Lưu là tuyến độc đạo ra vào.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, cầu Phú Lưu hiện hữu đã xuống cấp, quy mô nhỏ, không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng cũng như việc vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của người dân Cồn Hến. Việc đầu tư xây dựng cầu mới là yêu cầu cấp thiết, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, du lịch và dịch vụ ven sông Hương.

Để bảo đảm công trình hài hòa với cảnh quan, địa thế khu vực, thành phố Huế sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với cây cầu này. Cách làm tương tự đã được áp dụng thành công với cầu Nguyễn Hoàng – công trình kết nối đường Bùi Thị Xuân và Nguyễn Hoàng, gây ấn tượng với thiết kế đôi cánh hạc vươn lên, kết cấu vòm độc đáo sau khi được lựa chọn qua thi tuyển kiến trúc.

Hơn 4.000 người dân sống trên Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) thấp thỏm khi di chuyển trên cầu Phú Lưu đã xuống cấp. Ảnh: Phúc Đạt

Theo quyết định phê duyệt, dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 2,76 km, với mặt cắt ngang rộng 26 m. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô – Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều – Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Công trình được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh với đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hình thành trục kết nối mới giữa hai bờ sông Hương và khu vực Cồn Hến.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 sẽ triển khai xây dựng cầu qua Cồn Hến. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 4 năm kể từ khi bố trí đủ nguồn vốn.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã đề xuất phương án đầu tư dự án với tổng chiều dài khoảng 1,8 km, trong đó có 2 cầu vượt qua khu vực Cồn Hến, chiều dài mỗi cầu khoảng 400 m, mặt cắt ngang 26 m. Trên cơ sở đó, thành phố Huế dự kiến sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn trong giai đoạn 2026–2030 để sớm triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực ven sông Hương.