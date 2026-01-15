Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9–10% trong năm 2026

Năm 2026, Quảng Trị xác định tăng tốc phát triển với mục tiêu GRDP đạt từ 9–10%, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư làm động lực then chốt.

Chiều 14/1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2026. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết, năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố; 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Cùng với đó, nhiều chương trình, dự án động lực được tập trung chỉ đạo; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện. So với năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 21%.

Trong năm, tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư cho 172 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký tăng gần 4 lần. Riêng lĩnh vực đô thị và nhà ở xã hội có 11 dự án với tổng vốn khoảng 51.600 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu khai mạc hội nghị

Một điểm nhấn khác là việc ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Trong 6 tháng then chốt, tỉnh đã hoàn thành kiện toàn tổ chức, sắp xếp 78 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 69 xã, 8 phường và 1 đặc khu, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như xử lý tài sản dôi dư, bố trí trụ sở làm việc còn chậm; tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch; hạ tầng và nhân lực du lịch chưa theo kịp tốc độ phát triển; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm còn vướng mắc; ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và đời sống kinh tế – xã hội còn hạn chế.

Bước sang năm 2026, Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 9–10%. Tỉnh xác định tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương; phát huy tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập; lấy ổn định để phát triển, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Trọng tâm điều hành là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; khuyến khích chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh, gắn với kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển, kinh tế rừng và đô thị thông minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ghi nhận kết quả 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2025, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu dồn lực cho các dự án động lực, coi đây là “đòn bẩy” thay đổi diện mạo địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh rà soát, phân loại các dự án và nhà đầu tư, tăng cường giám sát tiến độ, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính thực chất để thu hút, giữ chân các nhà đầu tư chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh xác định phương châm hành động năm 2026 là “Kỷ cương, trách nhiệm, sản phẩm cụ thể”, nhấn mạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mở rộng hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.