Phú Thọ: Các khu công nghiệp là động lực quan trọng để kinh tế phát triển hai con số

Sự mở rộng nhanh của hệ thống khu công nghiệp, cùng dòng vốn FDI và DDI tăng mạnh trong năm 2025, đang tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới...

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 29 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 17 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 70,2%. Hệ thống khu công nghiệp ngày càng đóng vai trò then chốt trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và mở rộng không gian tăng trưởng của tỉnh.

Riêng trong năm 2025, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 1.063,9 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 38 dự án cấp mới và 77 dự án điều chỉnh tăng vốn, tăng 40% so với năm 2024 và vượt 18% so với kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 15.059,5 tỷ đồng với 37 dự án cấp mới và 24 lượt dự án tăng vốn, tăng gấp 2,6 lần so với năm trước và vượt 28% so với kế hoạch đề ra.

Cùng với dòng vốn đầu tư gia tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng tích cực. Các doanh nghiệp FDI đạt doanh thu 21,13 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024; giá trị xuất khẩu đạt 33,12 tỷ USD, tăng 17%; nộp ngân sách nhà nước đạt 8.153 tỷ đồng, tăng 11%. Khối doanh nghiệp DDI ghi nhận doanh thu 34.755 tỷ đồng, tăng 25%; xuất khẩu đạt 370 triệu USD, tăng 13%; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 54%.

Nhiều dự án lớn trong các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh như Compal, Arcadyan, BH Flex, Cammsys, Innovation Việt Nam…, qua đó củng cố vai trò của khu công nghiệp như động lực tăng trưởng chủ lực của nền kinh tế tỉnh.

Theo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên, để đạt được kết quả này, Ban đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tham mưu xây dựng tổng thể quy hoạch phát triển khu công nghiệp, đánh giá dư địa thu hút đầu tư và đề xuất các định hướng phát triển phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Ban tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, làm việc với nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…

Đặc biệt trong năm 2025, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã làm việc với nhiều tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính mạnh như SK, LG, Imaket (Hàn Quốc); Amata (Thái Lan); Songshan Lake (Trung Quốc); YCH Singapore; Sumitomo Corporation (Nhật Bản)… Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược.

Song song với xúc tiến đầu tư, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục được giải quyết đúng hạn và trước hạn, góp phần giảm chi phí thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năm 2025 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đoan Hùng; trình phê duyệt quy hoạch phân khu đối với 8 khu công nghiệp; trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu đối với 2 khu công nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, bền vững.

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được tăng cường; sự phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, sau hợp nhất, Phú Thọ có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cao tốc và đường sắt, cùng quy hoạch đồng bộ các khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp công nghệ cao. Đây là nền tảng để tỉnh thu hút mạnh dòng vốn FDI vào các lĩnh vực điện tử, năng lượng, chế biến và từng bước định hình Phú Thọ trở thành một cực công nghiệp mới của miền Bắc.

Tận dụng các lợi thế này, tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính theo tinh thần “6 rõ”; hoàn thiện quy hoạch phân khu các khu công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng và triển khai Đề án phát triển các khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030.

Trước mắt, tỉnh nghiên cứu đề xuất thành lập Khu công nghiệp Yên Lạc trở thành khu công nghiệp công nghệ cao, đồng thời khởi công xây dựng 3 khu công nghiệp mới trong năm 2026. Song song với đó là lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và xúc tiến đầu tư.

Trong năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu thu hút từ 30–40 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 1,49 tỷ USD; 35–40 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Dự kiến có thêm 3 khu công nghiệp mới được thành lập và 50–53 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và củng cố vị thế của Phú Thọ như một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.