Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường học cho đồng bào vùng lũ Nghệ An

Sáng 12/8, tại xã Mỹ Lý, Nghệ An, Bộ Công an phối hợp cùng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và một trường học phổ thông dân tộc bán trú, tặng đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ...

Miền Tây Nghệ An vốn là khu vực thường xuyên hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất.

Dù đã được cảnh báo sớm và chủ động ứng phó, cơn bão số 3 năm nay vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng: 4 người chết, 4 người bị thương, 484 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi; hơn 2.300 nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3.800 tỷ đồng, riêng các cơ sở giáo dục thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Ngay sau bão, 26 đoàn công tác từ Trung ương và địa phương đã trực tiếp xuống các xã để chỉ đạo ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tỉnh Nghệ An đã kịp thời phân bổ 205 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng và sẽ tiếp tục phân bổ thêm 200 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Nhiều lực lượng như công an, quân sự, y tế, xây dựng, giáo dục đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ từ cứu trợ, chăm sóc y tế, khơi thông giao thông đến vận chuyển hàng hóa bằng trực thăng cho vùng bị cô lập. Hàng trăm đoàn thiện nguyện cũng chung tay giúp đỡ bà con.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các hộ nghèo

Trong bối cảnh khó khăn đó, Bộ Công an đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng hàng nghìn lượt cán bộ Công an Nghệ An về các địa phương giúp dân.

Đặc biệt, lực lượng công an đã khảo sát và lên kế hoạch xây dựng 500 căn nhà cùng một trường học bán trú tại xã Mỹ Lý nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh kế, các em học sinh có điều kiện học tập trước thềm năm học mới.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ kế hoạch của Bộ Công an và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ưu tiên hoàn thành một số công trình quan trọng trước ngày 19/8/2025.

Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng, rà soát thống kê chính xác số nhà bị thiệt hại và lựa chọn thiết kế nhà phù hợp phong tục, tập quán của người dân.

ủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại Lễ phát độn

Đối với 14 xã chịu ảnh hưởng nặng nề như Mỹ Lý, Mường Xén, Mường Típ, Bắc Lý, Chiêu Lưu, Keng Đu, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Tam Quang, Hữu Khuông, Tương Dương, Yên Na, Nhôn Mai, Con Cuông, cấp ủy và chính quyền phải huy động tối đa nguồn lực để triển khai cao điểm, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ phát động

Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời thăm hỏi, sẻ chia đến đồng bào và lãnh đạo Nghệ An, khẳng định miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược về kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. Việc xây dựng nhà và trường học không chỉ là tạo dựng công trình vật chất mà còn là “công trình của niềm tin, tình đoàn kết quân – dân”, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân.