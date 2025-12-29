Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng cho người dân, chúng nhắm vào những người cao tuổi, sống ở nông thôn, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng... Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế...

Chiều 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại Phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh theo quy định.

Từ đầu tháng 7/2025, nhóm này sử dụng các đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889 để gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.

Các cuộc gọi được thực hiện thông qua hệ thống điện thoại bàn kết nối internet hoặc phần mềm gọi điện như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay, hiển thị như cuộc gọi đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng, nộp thuế, phí trao thưởng hoặc quy đổi quà tặng thành tiền mặt. Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

Nạn nhân các đối tượng thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, hạn chế thông tin và ít tiếp cận các cảnh báo về tội phạm công nghệ cao.

Khi bị hại đã tin tưởng và “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền, tạo thêm nhiều “nhân vật ảo”, tự xưng là bộ phận tài chính, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm, thuế và các chi phí phát sinh khác.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Phạm Nhất Duy (sinh năm 1999) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Mỗi “công ty ma” có từ 10 đến 50 “nhân viên”, được phân công vai trò cụ thể như bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán – tài chính và bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng khác thuộc 3 “công ty ma” hoạt động theo phương thức trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.