Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Nguyễn Thuấn
29/12/2025, 19:01
Các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng cho người dân, chúng nhắm vào những người cao tuổi, sống ở nông thôn, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng... Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế...
Chiều 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.
Các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại Phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh theo quy định.
Từ đầu tháng 7/2025, nhóm này sử dụng các đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889 để gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.
Các cuộc gọi được thực hiện thông qua hệ thống điện thoại bàn kết nối internet hoặc phần mềm gọi điện như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay, hiển thị như cuộc gọi đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả.
Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng, nộp thuế, phí trao thưởng hoặc quy đổi quà tặng thành tiền mặt. Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.
Nạn nhân các đối tượng thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, hạn chế thông tin và ít tiếp cận các cảnh báo về tội phạm công nghệ cao.
Khi bị hại đã tin tưởng và “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền, tạo thêm nhiều “nhân vật ảo”, tự xưng là bộ phận tài chính, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm, thuế và các chi phí phát sinh khác.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Phạm Nhất Duy (sinh năm 1999) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Mỗi “công ty ma” có từ 10 đến 50 “nhân viên”, được phân công vai trò cụ thể như bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán – tài chính và bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.
Các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng khác thuộc 3 “công ty ma” hoạt động theo phương thức trên.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
10:10, 18/12/2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030...
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 100 bị can trong vụ án làm giả phiếu thử nghiệm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Avatek.
Các đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố; liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Từ năm 2020 – 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bị can dùng 2 sổ sách kế toán để che giấu doanh thu; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: